الأربعاء, أبريل 19, 2023
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رياضة

ردة فعل طفل لم يُصدق بأنه صافح بنزيما (شاهد)

بنزيما سينتهي عقده مع نادي ريال مدريد الصيف المقبل

كتب فارس أبو شيحة
ردة فعل طفل بعد مصافحة بنزيما watanserb.com
ردة فعل طفل بعد مصافحة بنزيما
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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل أصابه الدهشة الكبيرة بعد قيام النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية، بمصافحته قبيل مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام الطفل بمد يده من أجل التسليم على قائد الفريق الملكي الأبيض بنزيما، ليقوم اللاعب على الفور بالتسليم عليه. إلا أن ذلك أصاب ردة فعل صادمة من قبل الطفل جراء ذلك.

ردة فعل طفل بعد مصافحة بنزيما

ويعد الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، من الأشخاص المتواضعين والقربين على الدوام من الجمهور.

ومن المتوقع أن يجدد النجم الفرنسي كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، من تجديد عقده مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم الحالي. وسط الأنباء الغير المؤكدة التي تتحدث عن رحيله إلى الدوري السعودي.

كما ويحتل بنزيما وصافة جدول هدافين الدوري الإسباني برصيد 14 هدفاً، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة برصيد 17 هدفاً حتى الآن.

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تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتمكن حامل اللقب ريال مدريد (الملكي)، من حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب تشيلسي الإنجليزي، بعد الفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب برباعية نظيفة دون مقابل في دور ربع نهائي البطولة الأوروبية.

كما وانضم بنزيما إلى قائمة رونالدو وميسي، كأكثر اللاعبين المسجلين للأهداف في ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا. برصيد 16 هدفاً، متساوياً مع رصيد أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بنزيما لاعب ريال مدريد
بنزيما لاعب ريال مدريد

وسيواجه فريق ريال مدريد. أمام الفائز من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في شهر مايو/ آيار القادم.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد بنزيما مع ريال مدريد سينتهي في شهر يونيو/ حزيران الصيف المقبل.

كريم بنزيما
كريم بنزيما
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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