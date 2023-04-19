الأربعاء, أبريل 19, 2023
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دراسة تكشف لماذا الأشخاص الأذكياء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العقلية؟

"أعضاء منسا يعانون من اضطرابات المزاج والقلق أعلى بكثير من عامة الناس"

كتب معالي بن عمر
الأشخاص الأذكياء أكثر عرضة للإثابة بالامراض العقلية watanserb.com
الأشخاص الأذكياء أكثر عرضة للإثابة بالامراض العقلية
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وطن-وفقًا لدراسة أجريت حول أعضاء جمعية منسا، وهي منظمة دولية للأشخاص ذوو معدلات الذكاء المرتفعة، فإن خطر الإصابة بالأمراض العقلية يصل إلى أربعة أضعاف بين هؤلاء الأشخاص.

ووجد الباحثون أن أدمغة الأشخاص الأذكياء شديدة الاستثارة، ما يجعلهم أكثر حساسية لما يحيط بهم وأكثر عرضة للمعاناة من اضطرابات المزاج والقلق، بحسب تقرير نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

وقالت الدكتورة نيكول تيترو، المؤلفة المشاركة في الدراسة: “يمكن أن تؤدي بعض التصرفات البسيطة، على غرار: رد فعل على هندام غير لائق أو صوت غير الطبيعي إلى استجابة منخفضة المستوى من الإجهاد المزمن عند الأذكياء، والتي تسبب بدورها استجابة جسدية مفرطة”.

أدمغة الأشخاص الأذكياء شديدة الاستثارة
أدمغة الأشخاص الأذكياء شديدة الاستثارة

عندما يتم تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي بشكل مزمن، يمكن أن يؤدي إلى حالة قتال أو هروب أو ثبات مستمرة، والتي يمكن أن تغير السلوك والمزاج والأداء.

ولقد جاءت نتائج الدراسة من استطلاع تم إجراؤه على 3715 عضوًا من أعضاء جمعية منسا للعباقرة، وجميعهم لديهم معدل ذكاء أعلى من 130. وأبلغ المشاركون عن اضطرابات مزاجهم وقلقهم بالإضافة إلى حالات أخرى مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد وأي مشكلة فسيولوجية. كما تمت مقارنة هذه البيانات بالمعدلات الوطنية.

وفي هذا الشأن، قالت السيدة أودري كيناس كولب، مؤلفة مشاركة في الدراسة: “إذا لم يكن الذكاء العالي عامل خطر لهذه الأمراض والاضطرابات، فسنرى معدل انتشار مماثل بين المجموعتين. ومع ذلك، في هذه الدراسة، كان لدى أعضاء منسا معدلات أعلى بشكل ملحوظ في جميع المجالات”.

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من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن أعضاء منسا يعانون من اضطرابات المزاج والقلق أعلى بكثير من عامة الناس. فعلى سبيل المثال، يعاني ما يزيد قليلاً عن 10٪ من الأمريكيين  من اضطراب القلق المشخص، مقارنة بـ 20٪ من أعضاء منسا العباقرة.

ووفق ترجمة “وطن“، عزا الباحثون هذه النتائج إلى فرط استثارة أدمغة الأشخاص الأذكياء، إذ يميل الأشخاص الأذكياء إلى أن يكونوا أكثر وعيًا بمحيطهم وما يحدث معهم، ما يجعل نظامهم العصبي المركزي أكثر استجابة. هذا يجعلهم أكثر عرضة لتجربة التوتر والقلق استجابة للمنبهات الطفيفة.

ومن جهتها، أشارت السيدة روث كاربينسكي، مؤلفة الدراسة الأولى، إلى الأشخاص ذوو معدلات الذكاء المرتفعة يمتلكون أحاسيس مفرطة على العديد من المستويات.

وختم الموقع بالقول، إن هذه النتائج تؤكّد على أهمية النظر في مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية لدى الأشخاص ذوو معدلات الذكاء المرتفعة. ناهيك بأن أخصائيو الصحة العقلية يجب أن يكونوا على دراية بهذا الارتباط وأن يكونوا قادرين على تقديم الدعم المناسب لهؤلاء الأفراد.

الأشخاص ذوو مستويات الذكاء العالية
الأشخاص ذوو مستويات الذكاء العالية
المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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