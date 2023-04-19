الأربعاء, أبريل 19, 2023
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العيد السبت والجمعة 30 رمضان.. بيان جماعي لعلماء فلك بارزين زاد الجدل

ختم البيان بالتأكيد أن إعلان بدايات الأشهر الهجرية هي طبعًا من اختصاص الجهات الشرعية في الدول الإسلامية

كتب باسل النجار
العيد السبت والجمعة 30 رمضان watanserb.com
العيد السبت والجمعة 30 رمضان
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وطن- في بيان زاد من جدل موعد عيد الفطر المستمر منذ أيام، أصدر 25 متخصصاً في علوم الفلك من 13 دولة عربية بياناً مشتركاً، لنفي رؤية الهلال مساء، غدا الخميس 20 أبريل 2023.

بيان لـ 25 عالما يقول بأن العيد السبت وليس الجمعة

البيان الذي أكد أنه فلكيا وعلميا يصعب رؤية الهلال، مغرب الخميس، يعني أن، الجمعة 21 أبريل، سيكون المتمم لشهر رمضان ـ 30 رمضان ـ بعدة دول وأول أياك عيد الفطر المبارك سيكون، السبت 22 أبريل.

وجاء في البيان الذي وقعه 25 عالما من ضمنهم عادل السعدون رئيس الجمعية الفلكية الكويتية، والمهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أنه “لا يخفى على أحد اللغط الحاصل حاليا في الحديث عن رؤية هلال العيد مساء، يوم الخميس 20 إبريل 2023، ما بين مؤكد بأنه سيرى ويكون العيد يوم الجمعة وآخر يؤكد أن الهلال لن يرى.”

وأشار البيان الذي وقع عليه أيضا الاستاذ إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك، والاستاذة بسمة ذياب أمينة سر الجمعية الفلكية الأردنية، إلى أن وجود الهلال في السماء لمدة قصيرة بعد غروب الشمس لا يكفي للقول بإمكانية رؤيته.

وأوضح بيان علماء الفلك الـ 25 من 13 دولة عربية “بل حتى مدة مكثه وعمره هي عوامل غير كافية للتنبؤ برؤيته، وقد كتب المتخصصون المسلمون وغير المسلمين العديد من الأبحاث حول هذه المسألة.”

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وأكمل “كان من أهمها أبحاث العالم الأمريكي “شيفر” والذي كان يعمل في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا“، حيث بيّن في أحد أبحاثه المدعمة بالأرصاد بأنه لا يمكن الاستناد على عمر القمر ومكثه لإعطاء توقع مقبول حول إمكانية رؤية الهلال.”

ونوّه البيان إلى أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي أو الإسلامي، وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمه.

وأكد “مركز الفلك الدولي” في بيان أن رؤية الهلال غير ممكنة إذا كان بُعد القمر عن الشمس أقل من حد معين، وُجد أنه يبلغ ست درجات. ويُعَد هذا الحد، الذي يقبله ويأخذ به كل المختصين عبر العالم، مسلمين وغيرهم، من أهم العوامل للبدء بالنظر في إمكانية رؤية الهلال.

ووضع أجدادنا المسلمون العديد من معايير رؤية الهلال بعد بحث واستقصاء ومقارنة مع الأرصاد العملية، وما زالت معاييرهم حتى زماننا الحاضر تتسم بالصرامة والدقة، فهي تعطي إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة، إذ لم توجد تلسكوبات في عصرهم، والعين هي ذاتها العين.

واستمر الباحثون في دراسة مسألة رؤية الهلال وتجميع مزيد من الأرصاد لتنقيح المعايير إلى أن وصلت في زماننا الحالي إلى مستوى عال من الدقة ومطابقة الواقع.

وفي الحقيقة -وفق البيان المشترك- أن جميع المعايير السابقة، قديمها وحديثها، تبيّن أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي، وفق إجماع متخصصين.

إلا أن اللغط يحصل بسبب شهادات برؤية الهلال بالعين المجردة يعلم المختصون أنها خاطئة، بل توجد دراسات كثيرة تبيّن إحصائيات تلك الأخطاء عبر العالم العربي، وفي سنوات سابقة كانت تأتي في أوقات لا وجود للهلال في السماء حينها أصلًا، وعدّد البيان أمثلة على ذلك.

وأشار إلى أنه بسبب تكرار هذه الشهادات المغلوطة، فقد شكك البعض في دقة الحسابات الفلكية، وهناك من يحتج بأن المعايير الفلكية والأرقام القياسية أمور يمكن خرقها، وهذا صحيح بالطبع، ولكن خرق معايير بُنيت اعتمادًا على سجلات امتدت لمئات السنين لا يكون بمقدار كبير بل بمقدار بسيط لا يؤثر في دقتها، ويكون من أهل الاختصاص، ويجب أن تمتاز بالتكرار ومن قِبل أطراف متباينة وأماكن مختلفة.

السبت أول أيام عيد الفطر 2023
السبت أول أيام عيد الفطر 2023

العيد يصح أن يكون الجمعة في هذه الدول

أما بالنسبة للدول التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابيًّا ولا تشترط رؤية الهلال، أو تكتفي بإمكانية الرؤية من أي مكان في العالم يشترك معها بليل، فيصح تمامًا أن يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة 21 أبريل.

لكن بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية (الصحيحة) بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب، فيُفترض أن تكون عدة رمضان فيها 30 يومًا، وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل.

وختم البيان بالتأكيد أن إعلان بدايات الأشهر الهجرية هي طبعًا من اختصاص الجهات الشرعية في الدول الإسلامية.

يذكر أنّ اختلاف المسلمين في تحديد أول شهر رمضان، وتحديد وقت عيد الفطر راجع إلى اختلاف الفقهاء في مسألة مشهورة، وهي هل رؤية الهلال في بلد تلزم جميعَ البلدان، أم لكل بلد رؤيته، وهذا ينطبق أيضاً على تحديد وقت عيد الأضحى.

وهي من المسائل الاجتهادية، وقد استدلّ كلّ فريق من العلماء بأدلة، وربما استدلّ الفريقان بالنص الواحد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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