السعودية تجبر معتقلي الرأي على تطليق زوجاتهم.. القمع في أبشع صوره

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وطن – وثّقت تقارير حقوقية، جانبا من القمع الذي تنتهجه السلطات في المملكة ضد معتقلي الرأي، حيث لم تقتصر الاستهداف عليهم وحسب لكنه يطال أيضا أسرهم وأزواجهم وأبناءهم.

وأوغلت السلطات السعودية في انتهاكاتها بحق معتقلي الرأي في المملكة، وتعدّدت صوره بين الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي والإهمال الطبي وعدم الإفراج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم.

أبشع ما مارسته السلطات السعودية يتمثل في إرغام أزواج المعتقلين على طلب الطلاق وإنفاذ الأمر، وهذا فضلًا عن كونه جريمة بحق المعتقلين وأسرهم، فإنه يمثل انتهاكًا للقوانين الجنائية والمعاهدات الدولية التي تنص على عدم معاقبة أي شخص بجرم آخر أو الضغط على المعتقل عن طريق أهله وأبنائه وزوجته، وفق تقرير لمنظمة “ذوينا” المختصة بالدفاع عن معتقلي الرأي في المملكة، ونقله موقع سعودي ليكس المعارض.

وبحسب التقرير، فإن الإكراه على الطلاق يمثل عقوبة لكل الأسرة وليس لمعتقلي الرأي فقط، وقد تم رصد عدة حالات لنشطاء وناشطات في السجون السعودية وبعضهم لاجئون خارج البلد ومنهم مفرج عنهم وممنوعون من السفر، تمّ الضغط عليهم من قبل السلطات بهدف التفريق بينهم وبين أزواجهم تحت التهديد والوعيد.

نماذج حية

ومن أشهر الحالات التي مارستها السلطات إرغام آلاء نصيف زوجة جمال خاشقجي على طلب الطلاق عنه، وهدّدتها بالمنع من السفر ثم أبلغتها بذلك فعلًا بل وأوقفتها في المطار وأعادتها إلى البلد عند محاولتها الخروج وتم إجبارها برفع قضية خلع في المحكمة ونفّذت المحكمة الطلب الذي تم تحت التهديد.

وفي نوفمبر 2018، طالبت السلطات الناشط (ف ب) بتطليق زوجته المعتقلة (ل هـ) لكنه رفض هذا الأمر رفضًا قاطعًا، فهددوه بالسجن وإلصاق تهمة الاشتراك بالجاسوسية مع زوجته، فاضطر للرضوخ وتم طلاقه منها.

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وأكّدت ذلك الناشطة المقربة من زوجته (ل ش) على حسابها تويتر قبل أن يتم اعتقالها لاحقًا.

المحامي والناشط الحقوقي (و أ خ) أُجبر أيضًا على تطليق زوجته (س ب) بعد أن اعتُقل في إبريل 2014، ليُعلن الطلاق بينهما بعد شهرين من اعتقاله، ولفّقت السلطات رواية كاذبة بأنهما اتفقا على الطلاق!، ورد التقرير على مزاعم السلطات: “كيف تمكّنا من الاتفاق وهو مخفي قسريًا ولم يتمكن من لقاء زوجته والاتفاق على أمر كهذا؟”.

ومن أبرز ضحايا الطلاق الإجباري ما حدث مع أحد مشاهير معتقلي الرأي (ع ح ع) الذي تم الضغط على زوجته للتفريق بينهما وهو ما حدث بالفعل ليعيش أوضاعاً نفسية صعبة بعد أن فرقت السلطات بينه وبين زوجته وأبقت عليه مسجونًا في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الذي لا يجوز إكراهه على فعل لا يريده.

الأمر نفسه حدث مع اللاجئ السياسي في الخارج (ع ع د) الذي خرج من المملكة بحجة العلاج، لكنّ السلطات عاقبته بتطليق زوجته منه بعد إرغامها على طلب الخلع تحت التهديد والوعيد رغم أن لديهما العديد من الأولاد، ليمّثل ذلك عقوبة مجحفة له وعبرة لكل من تسوّل له نفسه الخروج من البلد معارضًا.

وقال التقرير إن ما تقوم به السلطات السعودية يمثل عقابًا مزدوجًا لكل من الناشط والسياسي وغيره من المعتقلين، الذي تزداد معاناته بشعوره أنه صار وحيدًا بلا أسرة أو أهل، وكذلك على ذويه الذين يفقدون الشعور بالأمان بتفريقهم عن المعيل والكبير الذي يستندون إليه، فينقطع الأمل به حتى لو خرج من السجن.

وهذه الحالات التي تم ذكرها عن الطلاق بالإكراه الذي يعاني منه ذوو معتقلو الرأي في المملكة، ثم توثيقها من قبل منظمة “ذوينا” المختصة بالدفاع عن معتقلي الرأي في المملكة والمسجلة رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية فرجينيا

الانتهاكات متفاقمة في السعودية

وتؤكد المنظمة أنه كلما مر الزمن تزداد الانتهاكات في حق معتقلي الرأي في السعودية قساوة وخطورة، فـ الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي لم يعُد كافياً لإيذاء النشطاء والحقوقيين، بل وصل الحال إلى أُسرهم وأبناءهم وإرغام أزواجهم على طلب الطلاق وإنفاذه.

وهو الأمر الذي يضاعف المعاناة على الأُسر والأفراد، ويصنف هذا بالانتهاك الفضيع والسابقة في حق النشطاء والمعارضين السعوديين ويجب إدانته ومنعه فوراً.