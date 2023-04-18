الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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الهدهد

وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي يصف المغاربة بأنهم “أبناء زنا”! (شاهد)

تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعطت انطباعا بأن مشروع القانون الجنائي الجديد قد يحمل جديدا بخصوص الفصول التي يرى حقوقيون أنها "تقيد" الحريات الفردية

كتب سالم حنفي
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي watanserb.com
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي
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وطن- تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وهو يشكك في نسب غالبية الشعب المغاربي ووصفهم بأن غالبيتهم “أبناء زنا”، على حد وصفه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح عبداللطيف وهبي خلال كلمة له في إحدى الفعاليات بأنه ” لو لجأنا إلى الحمض النووي “ADN” لوجدنا أن لكل مغربي 20 طفلا”، ما يعني أن الكثير من المغرب هو في الواقع “أبناء زنا”، بحسب قوله.

وجاء تصريح وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي في إطار دفاعه ع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي أوشك على الصدور بعد إجراء تعديلات جذرية فيه.

وأكد عبد اللطيف وهبي على أنه عمل على تغيير مواد حالة التلبس في الخيانة الزوجية في القانون الجنائي، بسبب طريقة اعتقال المتورطين فيها وما يرافق هذه العملية من تشويه، وفق تعبيره.

وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد الإفراج عن مشروع القانون الجنائي المعدل أو الكشف عن مضامينه، إلا أن العديد من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعطت انطباعا بأن المشروع قد يحمل جديدا بخصوص الفصول التي يرى حقوقيون أنها “تقيد” الحريات الفردية والتي تثير سجالا حادا بين مطالبين بإلغائها أو تعديلها ومنادين بالإبقاء عليها.

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يشار إلى أنه بعد أشهر قليلة على تعيينه وزيرا للعدل، وتحديدا في يوليو/تموز 2022 ، قال عبداللطيف وهبي في حوار صحفي إن “الإنسان تطوّر بشكل كبير، وأصبح يملك حريته الذاتية في إدارة حياته الخاصة، بعيدا عن تدخل أي جهة كيفما كانت، ما دام يمارس حياته الخاصة بحرية عن الآخرين ودون المساس بحقوقهم” مردفا بأن “هناك جرائم لم يعد معنى لوجود عقوبات قاسية مقابلها”.

كما زعم عبد اللطيف وهبي أثناء تقديمه عرضا حول “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية” خلال ندوة نظمها “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الخميس، أن ،إصلاح القانون الجنائي بشكل جذري يضمن توسيع الحريات الفردية كمدخل أساس لتنزيل كافة الإصلاحات المجتمعية المنشودة وكذا المشروع التنموي للبلاد من خلال خلق بيئة مجتمعية ديمقراطية وحداثية.

وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي يصف المغاربة بأنهم أبناء زنا
وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي يصف المغاربة بأنهم أبناء زنا

الحريات الفردية مصلحة وطنية

وشدد وهبي، بحسب ما نقله موقع “احداث إنفو” المغربي، أن الغاية من مداخلته “أن أبرهن على أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب المقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإسلامي، إذ إن الإسلام والحداثة يشتركان في القيم العليا نفسها: الحرية والكرامة والمساواة والعدل والعفو والمحبة والرحمة ثم الحكمة”.

دور الملك

وأبرز “وهبي” الدور التحكيمي للملك بوصفه أميرا للمؤمنين لدرء الاختلافات والتباينات بين مكونات المجتمع ويشدد على أن التحكيم لا يكون بداية إلا بالتوفيق والتشاور والاجتهاد سعيا لما فيه المصلحة.

وشدد وهبي على أنه من الخطأ إدراج “الحريات الفردية ضمن الكماليات التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد كسب معارك الديمقراطية، الحداثة، حقوق الإنسان التنمية والسلام، أو يمكننا الاستغناء عنها. وهذا خطأ يجب تصويبه”.

الإسلام لا يتناقض مع الحداثة

وفي معرض مداخلته، التي تضمنت شقا فقهيا حيث انبرى وهبي لإبراز عدم تناقض روح الإسلام مع الحداثة، نبه إلى أن التسلط والتحكم والوصاية نتاج فهم تاريخي للدين، والذي قال إنه “تخترقه وجهة نظر تسلطية، مفادها أن الدين نمط واحد ، شاكلة واحدة وجهة واحدة، ما يعني الإكراه والإكراه مكروه قرآني”.

المصدرتويتر، موقع "احداث إنفو" المغربي، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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