الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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فيصل بن فرحان في سوريا للقاء الأسد وإكمال مخطط ابن سلمان (شاهد)

وزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام كان في انتظار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مطار دمشق

كتب خالد الأحمد
watanserb.com
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وطن – وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق، في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي سعودي كبير إلى العاصمة السورية منذ انقطاع العلاقات، في أعقاب حملة الأسد القمعية القاتلة للمتظاهرين في عام 2011 والعنف الذي تصاعد إلى حرب استمرت عقدًا من الزمان.

فيصل بن فرحان في سوريا للقاء بشار الأسد

وأفادت وكالات أنباء بأن وزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام، كان في انتظار وزير الخارجية السعودي في مطار دمشق.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة لحل سياسي للصراع السوري يحفظ هويتها العربية ويعيدها إلى “محيطها العربي”.

فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن الأسد قال إن “سياسات المملكة المفتوحة والواقعية” أفادت المنطقة في إشارة إلى إعادة السعودية علاقاتها مع ايران الحليف الإستراتيجي للأسد.

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واعتبر أن التغيرات التي يشهدها العالم تجعل من التعاون العربي أكثر ضرورة في هذه المرحلة، لاستثمار هذه التغيرات لمصلحة الشعب العربي في أقطاره المختلفة.

ولم تشر التصريحات إلى قمة الجامعة العربية التي من المقرر أن تستضيفها الرياض الشهر المقبل.

وناقش وزراء خارجية دول الخليج العربية ونظرائهم من مصر والعراق والأردن، يوم الجمعة، احتمال عودة سوريا إلى جامعة الدول في اجتماع السعودية ، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ووفق صفحة رئاسة الجمهورية لدى النظام، فقد استقبل الرئيس بشار الأسد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب.

وبحث معه العلاقات بين البلدين وملفات أخرى سياسية، عربية ودولية.

التعاون الثنائي بين سورية والمملكة العربية السعودية كان حاضراً في المحادثات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية السعودي نقل للأسد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للشعب السوري بالمزيد من الأمـن والاستقرار والتقدم.

وبدوره لفت الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن المرحلة القادمة تقتضي أن تعود العلاقة بين سورية وإخوتها من الدول العربية إلى حالتها السليمة، وأن يعود دور سورية عربياً وإقليمياً أفضل مما كان عليه من قبل.

وتأتي هذه الزيارة التي أعلن عنها منذ أسابيع بعد أيام من زيارة مثيلة قام بها وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الأربعاء، إلى مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عقب اندلاع الثورة السورية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس“.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال في شباط الماضي خلال منتدى ميونخ للأمن، إنّ “إجماعاً بدأ يتشكّل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سوريا، وأنّ الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما”.

وأضاف أنه “في ظلّ غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حلٍّ سياسيّ، فإنه بدأ يتشكّل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومعاناة المدنيين، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا”.

علماً أن مملكة محمد بن سلمان لم تستقبل لاجئاً واحداً منذ نشوب الحرب ونزوح السوريين إلى بقاع العالم كافة، وأكثرية المقيمين فيها من السوريين يعيشون منذ ما قبل الحرب التي كان للسعودية دوراً رئيسياً فيها قبل أن تتخلى عن السوريين وتتركهم في مهب الريح.

وكانت وكالة “رويترز” قالت -بحسب وسائل إعلام عربية- نقلاً عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطّلعة، إنّ السعودية تعتزم دعوة رئيس النظام السوري، بشار الأسد لحضور القمة العربية المزمع عقدها بالرياض في مايو المقبل، وهي خطوة من شأنها وضع حدٍّ لعزلة سوريا الإقليمية.

المصدروكالة الأنباء السورية + وكالة الأنباء السعودية + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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