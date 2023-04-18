صدمة لقطر في مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد.. خطوة جديدة تقضي على الحلم

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وطن- كشف تقرير لموقع “المونيتور“، أنّ تحركات القطريين لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تتراجع، وذلك في ظل اعتزام المالكين الحاليين التمسك بالنادي.

وقال التقرير: “يبدو أن فرص شراء القطريين نادي مانشستر يونايتد تتضاءل بعد ظهور تقرير يقول إن الملاك الحاليين لنادي كرة القدم البريطاني، الأخوان جليزر ، يؤيدون استثمارًا جديدًا في الفريق من شأنه أن يسمح لهم بالبقاء في القيادة”.

وذكرت عائلة جليزر – في نوفمبر 2022 – أنها تبحث جميع البدائل الاستراتيجية ، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى لجمع الأموال اللازمة لبيع النادي وملعب التدريب وملعب أولد ترافورد.

الشيخ جاسم بن حمد كان المرشح الأوفر حظا

والشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، مصرفي ونجل رئيس وزراء قطري سابق، كان المرشح الأوفر حظا لتولي مانشستر يونايتد بعد تقدم المحادثات إلى الجولة الثالثة في أبريل / نيسان، وكان جيم راتكليف ، أغنى رجل في بريطانيا ، هو الآخر في السباق.

كان من المفهوم أن عرضا ثانيا قدمه جاسم بن حمد كان عرضًا قياسيًا عالميًا بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.18 مليار دولار) للشياطين الحمر، لكن جليزر طلبوا 6 مليارات جنيه إسترليني للنادي.

وفي 25 مارس، ذكرت صحيفة الصن البريطانية أن شركة Thani ستقدم أيضًا عرضًا لتشكيل مشروع مشترك مع جليزر يمكن أن يشهد ألعاب NFL لخوض المنافسة في الشرق الأوسط في محاولة لتقوية. يمتلك جليزر فريق كرة القدم Tampa Bay Buccaneers ، وسيوفر التوسع في الشرق الأوسط فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من الدخل من الامتياز.

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ملاك النادي يتراجعون عن رغبة الشراء

لكن شبكة ESPN ، نقلاً عن مصدر مطلع على المناقشات، ذكرت أن عائلة جليزر ، التي تمتلك مانشستر يونايتد منذ 2005 ، ربما تتطلع إلى التمسك بالنادي ومضاعفة قيمته.

وقال المصدر للشبكة، إن أفرام وجويل جليزر يعتقدان أنهما يمكنهما مضاعفة قيمة النادي ، مما يجعل قيمته لا تقل عن 10 مليارات جنيه إسترليني.

وذكرت الشبكة أنه بالإضافة إلى جاسم وراتكليف، أعربت أربعة صناديق استثمار عن اهتمامها بالاستثمار في الفريق. كان كل من Elliot Investment Management و Ares Management Corporation و Sixth Street Partners و The Carlyle Group يتطلعون جميعًا إلى الحصول على حصة وقد أعربوا عن اهتمامهم بمجموعة Raine Group ، البنك الأمريكي الذي يشرف على العملية ، قبل الموعد النهائي في 28 أبريل لتقديم العطاءات الثالثة ، حسبما ذكرت ESPN.

وبدلاً من بيع فريق كرة القدم على الفور ، كان بإمكان عائلة جليزر بيع حصة أقلية في النادي إلى صندوق مقابل ضخ رأس مال.

وقال خبير تمويل رياضي لـ “المونيتور” في مارس الماضي، إن “عملية البيع” يمكن أن يستخدمها فريق جليزر لجذب الاهتمام للنادي لرفع قيمته قبل التطلع إلى بيعه بسعر أعلى لاحقًا.

وأضاف: “أعتقد أن النظرية الموجودة في الجزء الخلفي من أذهان الكثير من الناس هي أن هذا يمكن أن يصبح أكثر من مجرد تمرين لصيد الأسماك لـ جليزر لتولي المزيد من التمويل المحتمل لإعادة تطوير النادي حتى يتمكنوا من إعادة الاستثمار والاستفادة من القيمة المتزايدة و قال نيل جويس ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة CLV Group ، ربما يبيع النادي في غضون خمس إلى 10 سنوات”.

وأشار في ذلك الوقت إلى أن مانشستر يونايتد يحقق أرباحًا من حوالي 1٪ فقط من مشجعيه البالغ عددهم 1.1 مليار مشجع ، وهو ما يساهم في إيرادات لا تقل عن 700 مليون جنيه إسترليني (850 مليون دولار).