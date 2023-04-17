الإثنين, أبريل 17, 2023
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رياضة

موعد ميلان أمام نابولي والتشكيلة في دوري أبطال أوروبا 2023

منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة ميلان أمام نابولي watanserb.com
موعد مباراة ميلان أمام نابولي
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وطن- ينتظر عشاق الكرة الإيطالية، موعد القمة المرتقبة بين ميلان ونابولي الحاسمة، الثلاثاء، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين ميلان ونابولي، على ميدان ملعب (سان باولو)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية والخليج العربي.

موعد مباراة ميلان أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

وبتوقيت فلسطين ومصر ودول بلاد الشام، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

تشكيلة نابولي ضد ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المباراة القوية أمام منافسه ميلان في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

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دفاع ميلان: ماتياس أوليفيرا، خوان جيسوس، كيم مين جاي، جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: إليف إلماس، دييغو ديما، أندريه أنجيسا.

مركز الهجوم: لوزانو، كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين (ماتيو بوليتانو).

تدريبات نابولي
تدريبات نابولي

تشكيلة ميلان ضد نابولي

وسيلعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بتشكيلة أساسية متوقّعة، أمام منافسه نابولي، في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

دفاع نابولي: تيو هانانديز، فيكايو توموري، كيير، دافيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي، راضي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر.

مركز الهجوم: أوليفيه جيرو، براهيم دياز، رفائيل لياو.

معلق مباراة نابولي وميلان

وسيعلق على أحداث مباراة نابولي وميلان على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تدريبات ميلان
تدريبات ميلان

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويتصدّر فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، فيما يحتلّ الفريق المنافس ميلان في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 53 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + ميلان تويتر + نابولي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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