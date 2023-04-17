موعد ميلان أمام نابولي والتشكيلة في دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- ينتظر عشاق الكرة الإيطالية، موعد القمة المرتقبة بين ميلان ونابولي الحاسمة، الثلاثاء، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين ميلان ونابولي، على ميدان ملعب (سان باولو)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية والخليج العربي.

موعد مباراة ميلان أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

وبتوقيت فلسطين ومصر ودول بلاد الشام، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

تشكيلة نابولي ضد ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المباراة القوية أمام منافسه ميلان في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

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دفاع ميلان: ماتياس أوليفيرا، خوان جيسوس، كيم مين جاي، جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: إليف إلماس، دييغو ديما، أندريه أنجيسا.

مركز الهجوم: لوزانو، كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين (ماتيو بوليتانو).

تشكيلة ميلان ضد نابولي

وسيلعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بتشكيلة أساسية متوقّعة، أمام منافسه نابولي، في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

دفاع نابولي: تيو هانانديز، فيكايو توموري، كيير، دافيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي، راضي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر.

مركز الهجوم: أوليفيه جيرو، براهيم دياز، رفائيل لياو.

معلق مباراة نابولي وميلان

وسيعلق على أحداث مباراة نابولي وميلان على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويتصدّر فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، فيما يحتلّ الفريق المنافس ميلان في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 53 نقطة للموسم الحالي.