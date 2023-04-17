الإثنين, أبريل 17, 2023
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حياتنا

لجين عمران بإطلالة مثيرة في رمضان واستعراض لمنزلها الفخم في دبي (شاهد)

وثّق مقطع فيديو التجهيزات التي أعدتها الإعلامية السعودية من الزينة والإضاءة إلى طاولة الطعامى في حديقة منزلها لأجل استقبال ضيوفها من الأسرة

كتب خالد الأحمد
لجين عمران watanserb.com
لجين عمران
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وطن- حرصت الإعلامية “لجين عمران” ككل عام على مشاركة متابعيها احتفالها مع عائلتها بشهر رمضان المبارك، داخل حديقة منزلها التي بدت في غاية الأناقة والجمال مع الزينة الفخمة المتناسبة مع الشهر الفضيل.

ووفق أحد الفيديوهات التي شاركتها الإعلامية المعروفة عبر خاصية الاستوري في انستغرام، فقد ظهرت لجين عمران داخل الحديقة وهي ترحب بعائلتها عند بوابة المنزل الفاره.

وعرض الفيديو الذي حاز على مئات الآلاف من المشاهدات، جوانبا من الديكور الرمضاني الأنيق الذي زينت به حديقة منزلها في دبي.

ووثّق المقطع كذلك التجهيزات التي أعدتها من الزينة والإضاءة إلى طاولة الطعام في أجواء ديكورات وإكسسوارات مختارة بأسلوب منسق.

وبدت وهي تضع الصحون والأواني على الطاولة، فيما ظهرت مجسمات صغيرة للفوانيس والقمر.

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فيما انتشرت الورود بكثرة من بوابة الحديقة وصولاً إلى الداخل، بالإضافة أيضاً إلى أقفاص الطيور التي اعتمدتها كديكور مما أضاف جمالا ورونقاً خاصاً على المكان.

وأرفقت لجين عمران المقطع بتعليق كتبت فيه: “فطورنا في رمضان مع الأهل والحبايب اللي شرفوني ونورو البيت ونورت كل دبي بوجودهم. حياكم الله”.

 

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وارتدت الإعلامية السعودية لهذا الإفطار فستاناً صيفياً أنيقاً محتشماً باللونين الأبيض والأزرق النيلي المورق، وتميّز ببساطة تصميمه وبدت أطرافه وأكمامه مكللة بالريش مع حزام من القماش باللون النيلي.

لجين عمران بإطلالة مثيرة في رمضان واستعراض لمنزلها الفخم في دبي
لجين عمران بإطلالة مثيرة في رمضان واستعراض لمنزلها الفخم في دبي

من هي لجين عمران؟

ولجين عمران مواليد مدينة الجبيل شرق السعودية 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي» ثم انتقلت عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في «سيتي بنك» في قسم الفيزا لتحصيل الديون.

ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية.

وشكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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