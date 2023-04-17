لجين عمران بإطلالة مثيرة في رمضان واستعراض لمنزلها الفخم في دبي (شاهد)

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وطن- حرصت الإعلامية “لجين عمران” ككل عام على مشاركة متابعيها احتفالها مع عائلتها بشهر رمضان المبارك، داخل حديقة منزلها التي بدت في غاية الأناقة والجمال مع الزينة الفخمة المتناسبة مع الشهر الفضيل.

ووفق أحد الفيديوهات التي شاركتها الإعلامية المعروفة عبر خاصية الاستوري في انستغرام، فقد ظهرت لجين عمران داخل الحديقة وهي ترحب بعائلتها عند بوابة المنزل الفاره.

وعرض الفيديو الذي حاز على مئات الآلاف من المشاهدات، جوانبا من الديكور الرمضاني الأنيق الذي زينت به حديقة منزلها في دبي.

مائدة #فطور الإعلامية لجين عمران مع أسرتها وهي العادة الجارية المتكررة لها ..#شهر_رمضان_المبارك أتمّه الله على المسلمين بالف خير حتى يلاقوا عيدالفطر بصحة وسلامة . pic.twitter.com/95jn8XmR0U — فهد الحربي (@fahadal27580788) April 16, 2023

ووثّق المقطع كذلك التجهيزات التي أعدتها من الزينة والإضاءة إلى طاولة الطعام في أجواء ديكورات وإكسسوارات مختارة بأسلوب منسق.

وبدت وهي تضع الصحون والأواني على الطاولة، فيما ظهرت مجسمات صغيرة للفوانيس والقمر.

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فيما انتشرت الورود بكثرة من بوابة الحديقة وصولاً إلى الداخل، بالإضافة أيضاً إلى أقفاص الطيور التي اعتمدتها كديكور مما أضاف جمالا ورونقاً خاصاً على المكان.

وأرفقت لجين عمران المقطع بتعليق كتبت فيه: “فطورنا في رمضان مع الأهل والحبايب اللي شرفوني ونورو البيت ونورت كل دبي بوجودهم. حياكم الله”.

View this post on Instagram A post shared by Lojain Omran (@lojain_omran)

وارتدت الإعلامية السعودية لهذا الإفطار فستاناً صيفياً أنيقاً محتشماً باللونين الأبيض والأزرق النيلي المورق، وتميّز ببساطة تصميمه وبدت أطرافه وأكمامه مكللة بالريش مع حزام من القماش باللون النيلي.

من هي لجين عمران؟

ولجين عمران مواليد مدينة الجبيل شرق السعودية 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي» ثم انتقلت عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في «سيتي بنك» في قسم الفيزا لتحصيل الديون.

ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية.

وشكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.