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غادة عويس تردّ على مزاعم استبعادها من قناة الجزيرة بعد منشور “غير مهني”

حساب موقع "رام الله الإخباري" الفلسطيني، نشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، مزاعم متداولة عن أنّ قناة الجزيرة القطرية استبعدت الاعلامية غادة عويس من تقدم نشرات الاخبار والبرامج .

أنس السالم
كتب أنس السالم
غادة عويس الجزيرة watanserb.com
غادة عويس

وطن – نفت المذيعة اللبنانية البارزة بقناة الجزيرة القطرية غادة عويس، ما نشرته بعض الحسابات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استبعاد القناة لها من تقديم الأخبار والبرامج على شاشتها .

حقيقة استبعاد غادة عويس من تقديم الأخبار والبرامج بقناة الجزيرة

وكان حساب موقع “رام الله الإخباري” الفلسطيني، نشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، مزاعم متداولة عن أنّ قناة الجزيرة القطرية استبعدت الاعلامية غادة عويس من تقدم نشرات الاخبار والبرامج .

منشور “رام الله الإخباري”

تعليقاً على ما نشره الموقع، ردّت غادة عويس عبر حسابها في تويتر، وقالت في تغريدة: “وصلني هذا المنشور من زميل(صفحتي على فيسبوك حاليا مقيدة بسبب منشوراتي عن فلسطين). المهم: نصف الشعب الفلسطيني الحبيب لديه رقمي او ايميلي او يعرف احدا يعرفني. لماذا يا رام الله الإخباري لم تتأكدوا قبل النشر بهذا الاسلوب غير المهني مع أني أكن للموقع كل احترام وغالباً ما اشارك منشوراتكم!”.

وفي تغريدةٍ ثانية، شكرت غادة عويس كل الذين تواصلوا معها لإجراء مقابلة حول الموضوع. وقالت إنها تكتفي بهذه التغريدة حتى الآن، وعبّرت عن تقديرها لاهتمامهم وحرصهم.

زميلات غادة عويس يدعمنها 

وعبّرت المذيعة البارزة في الجزيرة، خديجة بن قنة، عن دعمها لزميلتها غادة عويس وكتبت في تغريدة: “يا جبل ما يهزك ريح”.

فيما كتبت الإعلامية اللبنانية روعة أوجيه تغريدة، جاء فيها: “إنّ بعض الغياب حضور”.

في حين غرّدت الإعلامية ليلى عودة: “شهادتنا بكِ مجروحة. كل الدعم وكل التوفيق”.

بينما أجمع عدد من المغردين على انّ نشر الخبر بهذه الطريقة يهدف إلى اثارة للجدل ورفع نسبة التفاعل لدى الصفحة التي روّجت له .

وذكر أحد المغردين أنّ الموقع الذي نشر الإشاعة “ضعيف وغير مهني ويعتمد على السرعة والاشاعات ومعظم أخباره غير دقيقة. ناهيك عن القائمين على الموقع عبارة عن هواة. المهم أن قيمتك هنا في فلسطين وخارجها أكبر من هكذا أخبار”.

يذكر أنّ غادة عويس ذكرت مؤخراً، إنها ستوثّق قريباً في كتاب خاص بها تفاصيل الأزمة التي مرت بها مؤخراً والتجسس عليها من قبل النظام السعودي واختراق هاتفها، وتجنيد مرتزقة لتشويه صورتها بهدف اغتيالها معنوياً، لكتم صوتها .

المصدرمتابعات وطن - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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