غادة عويس تردّ على مزاعم استبعادها من قناة الجزيرة بعد منشور “غير مهني”

وطن – نفت المذيعة اللبنانية البارزة بقناة الجزيرة القطرية غادة عويس، ما نشرته بعض الحسابات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استبعاد القناة لها من تقديم الأخبار والبرامج على شاشتها .

حقيقة استبعاد غادة عويس من تقديم الأخبار والبرامج بقناة الجزيرة

وكان حساب موقع “رام الله الإخباري” الفلسطيني، نشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، مزاعم متداولة عن أنّ قناة الجزيرة القطرية استبعدت الاعلامية غادة عويس من تقدم نشرات الاخبار والبرامج .

تعليقاً على ما نشره الموقع، ردّت غادة عويس عبر حسابها في تويتر، وقالت في تغريدة: “وصلني هذا المنشور من زميل(صفحتي على فيسبوك حاليا مقيدة بسبب منشوراتي عن فلسطين). المهم: نصف الشعب الفلسطيني الحبيب لديه رقمي او ايميلي او يعرف احدا يعرفني. لماذا يا رام الله الإخباري لم تتأكدوا قبل النشر بهذا الاسلوب غير المهني مع أني أكن للموقع كل احترام وغالباً ما اشارك منشوراتكم!”.

وصلني هذا المنشور من زميل(صفحتي على فيسبوك حاليا مقيدة بسبب منشوراتي عن فلسطين)

المهم:نصف الشعب الفلسطيني الحبيب لديه رقمي او ايميلي او يعرف احدا يعرفني،لماذا يا رام الله الإخباري لم تتأكدوا قبل النشر بهذا الاسلوب غير المهني مع أني أكن للموقع كل احترام وغالباً ما اشارك منشوراتكم! pic.twitter.com/irZFAtnFHA — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 17, 2023

وفي تغريدةٍ ثانية، شكرت غادة عويس كل الذين تواصلوا معها لإجراء مقابلة حول الموضوع. وقالت إنها تكتفي بهذه التغريدة حتى الآن، وعبّرت عن تقديرها لاهتمامهم وحرصهم.

أشكر كل الزميلات والزملاء الكرام الذين تواصلوا معي لإجراء مقابلة حول الموضوع، أكتفي بهذه التغريدة حتى الآن وأقدّر اهتمامكم وحرصكم.

لكم كل الاحترام وكل عام وأنتم بخير❤️

حفظكم الله برعايته🙏 https://t.co/zwfVOMnglE — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 17, 2023

زميلات غادة عويس يدعمنها

وعبّرت المذيعة البارزة في الجزيرة، خديجة بن قنة، عن دعمها لزميلتها غادة عويس وكتبت في تغريدة: “يا جبل ما يهزك ريح”.

يا جبل ما يهزك ريح.. #اللبؤة — خديجة بن قنة (@Benguennak) April 17, 2023

فيما كتبت الإعلامية اللبنانية روعة أوجيه تغريدة، جاء فيها: “إنّ بعض الغياب حضور”.

إنّ بعض الغياب حضور ♥️ — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) April 17, 2023

في حين غرّدت الإعلامية ليلى عودة: “شهادتنا بكِ مجروحة. كل الدعم وكل التوفيق”.

شهادتنا بكِ مجروحة، كل الدعم وكل التوفيق . — laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) April 17, 2023

بينما أجمع عدد من المغردين على انّ نشر الخبر بهذه الطريقة يهدف إلى اثارة للجدل ورفع نسبة التفاعل لدى الصفحة التي روّجت له .

وذكر أحد المغردين أنّ الموقع الذي نشر الإشاعة “ضعيف وغير مهني ويعتمد على السرعة والاشاعات ومعظم أخباره غير دقيقة. ناهيك عن القائمين على الموقع عبارة عن هواة. المهم أن قيمتك هنا في فلسطين وخارجها أكبر من هكذا أخبار”.

لا عليك .. الموقع ضعيف وغير مهني ويعتمد على السرعة والاشاعات ومعظم أخباره غير دقيقة ناهيك عن القائمين على الموقع عبارة عن هواة

المهم أن قيمتك هنا في فلسطين وخارجها أكبر من هكذا أخبار — mohammad shobaki (@mohammadshobaki) April 17, 2023

يذكر أنّ غادة عويس ذكرت مؤخراً، إنها ستوثّق قريباً في كتاب خاص بها تفاصيل الأزمة التي مرت بها مؤخراً والتجسس عليها من قبل النظام السعودي واختراق هاتفها، وتجنيد مرتزقة لتشويه صورتها بهدف اغتيالها معنوياً، لكتم صوتها .