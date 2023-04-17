بعد طرده بالبطاقة الحمراء.. الأهلي يفرض عقوبة قاسية على الحارس محمد الشناوي

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وطن- فرض نادي الأهلي المصري عقوبة قاسية على الحارس محمد الشناوي، لما بدر منه من تصرف تسبب في طرده بالبطاقة الحمراء من قبل الحكم، خلال مباراته أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأقر مدير الكرة في نادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، في تصريح نشر على الحساب الرسمي للنادي عبر موقع (تويتر)، ” قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس محمد الشناوي كابتن الفريق. نظراً لما بدر منه”.

الأهلي وعقوبة الحارس محمد الشناوي

وجاء فرض الأهلي للعقوبة على الحارس الشناوي، نظراً للتصرف الذي أقدم عليه في الدقائق الأخيرة على مباراة فريقه أمام سموحة، تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

🚨🚨قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس محمد الشناوي نظرًا لما بدر منه.🦅 pic.twitter.com/uVZc5WuDfy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 17, 2023

ونجح فريق الأهلي المتصدر من تحقيق الفوز النظيف على منافسه سموحة بهدفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز.

كما وسجل هدفي فريق الأهلي في المباراة أمام نظيره سموحة، اللاعب محمد شريف في الدقيقة ال28، ومحمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة ال66.

لحظةإشهار البطاقة الحمراء لمحمد الشناوي 🟥 شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/ltxdfn9ESW pic.twitter.com/SGA8ib7ZQX — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 17, 2023

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وشهدت المباراة طرد كابتن فريق الأهلي الحارس محمد الشناوي. عند الدقيقة ال91 على نهاية المباراة، بعد اعتدائه على لاعب الفريق المنافس سموحة داخل منطقة العمليات أمام أنظار حكم المباراة.

إيقاف الحارس محمد الشناوي

ومن المتوقع أن يتعرض الحارس الشناوي لاعب الأهلي المصري، لعقوبة الإيقاف عن 3 مباريات قادمة في منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تعرضه للطرد في المباراة أمام سموحة.

وسيواجه الأهلي وصيف البطولة الأفريقية للموسم الماضي. أمام الرجاء الرياضي، السبت، في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف برصيد 48 نقطة حتى يومنا هذا.