بعد الشتائم المتبادلة مع رئيس الزمالك.. إيقاف محمود كهربا بقرار من الاتحاد المصري

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وطن- فرض الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة قاسية على نجم الأهلي محمود كهربا (عبد المنعم)، على خلفية الشتائم المتبادلة مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وأقرت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، توجيه عقوبة ضد اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي المصري بالإيقاف. لمدة 12 مباراة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري رابطة الأندية المصرية للمحترفين.

إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي المصري

وأضافت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري، ” فرض غرامة مالية بقيمة مليون جنيه مصري على محمود كهربا (عبد المنعم)، تسدد خلال شهر”.

عقوبات لجنة الانضباط ضد محمود كهربا بسبب هتافه مع الجمهور عقب لقاء القمة 👇 ▪️ إيقاف 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة الأندية ⛔ ▪️ غرامة مليون جنيه مصري 🪙 pic.twitter.com/7hq7jH0h6O — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) April 16, 2023

كما وأردف البيان، ” نحذر نادي الأهلي من تكرار قيام الجماهير استخدام العبارات أو الإشارات التي تنطوي على الأخلاق والقواعد الرياضية. مع تغريم النادي 200 ألف جنيه مصري تسدد خلال الشهر”.

وسيغيب محمود كهربا بعد العقوبة التي فرضها الاتحاد المصري على اللاعب عن 12 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، لعل أبرزها سموحة والزمالك والإسماعيلي وطلائع الجيش وغيرها.

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حرمان مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

من جهته، فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ب300 ألف جنيه مصري تسدد خلال الشهر. كما وحرمانه من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها مع الفريق.

وحذر الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. بخطاب رسمي من العودة إلى مثل هذا السلوك، بالإضافة إلى تذكيره بالقواعد واللوائح الانضباطية.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور قد أفرج عنه، بعد قضاء مدة حبسه لشهر كامل، على خلفية قضية سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب.

ومن الجدير بالذكر بأن عقد محمود كهربا سينتهي مع نادي الأهلي في صيف عام 2027.