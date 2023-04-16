منها الأحذية..6 أشياء شائعة يجب غسلها قبل استعمالها للمرّة الأولى

- Advertisement -

وطن– هناك بعض الأشياء التي يجب غسلها دائمًا لأول مرة لتجنّب التقاط أيّ جراثيم من الأشخاص الذين لمسوها من قبل، بما في ذلك الأحذية والكتب.

شارك خبراء الديكور الداخلي في Online-Bedrooms.co.uk، العناصرَ الأكثر قذارةً “التي تحتاج إلى غسلها قبل استخدامها”، لتجنّب التقاط الجراثيم والفيروسات السيئة.

وأوضح الخبراء لصحيفة “إكسبرس” البريطانية، أنّ أفضل طريقة لتنظيف بعض هذه العناصر هي بالماء الساخن والصابون أو مناديل مطهرة وفي بعض الحالات بالخل الأبيض لمنع التقاط أي جراثيم قد تسبّب المرض.

أغطية السرير

يجب غسل أغطية السرير قبل استخدامها لأول مرة. وإذا ما استعملتها مباشرة بعد شرائها من المتجر، فقد يتسبب ذلك في “انتشار الجراثيم”.

يمكن أن يؤدي استعمال أغطية السرير غير المغسولة إلى خلق بيئة يكثر فيها عثّ الغبار.

المناشف

قبل شرائها من المتجر، غالبًا ما يقوم أغلبية الأشخاص بلمس المناشف وفركها لمعرفة ما إذا كانت تبدو جيدةً قبل شرائها.

- Advertisement -

وحذّر الخبراء من أنّ المناشف الجديدة تحتوي على كثير من البكتيريا المتراكمة، لذا “تأكد من وضع أيّ مناشف مباشرة في الغسيل الساخن خاصة عند شراء مناشف الوجه”.

الأكواب الزجاجية



غالبًا ما تكون الأكواب الزجاجية الموجودة في المتجر لفترة طويلة قد التقطت الأوساخ والجزيئات حتى لو لم يتمّ لمسها.

أوصى الخبراء بما يلي: “افرك الأكواب بالماء الساخن والصابون قبل استخدامها ولا تنسَ تنظيف حافة الكوب جيدًا قبل أخذ رشفة منه”.

الكتب

عادةً ما يلتقط المتسوقون الكتاب من المتجر قبل شرائه، لإلقاء نظرة فاحصة على الغلاف الأمامي ومعرفة المزيد عنه.

وعند شراء كتاب ينصح الخبراء بمسحه بمناديل مبللة مطهرة قبل استخدامه، لتجنّب التقاط الجراثيم.

الأحذية

وجدت مجموعة من الدراسات أنّ الأحذية يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10 مليارات بكتيريا، وهو “ليس مفاجئًا عندما تفكر في عدد الأشخاص الذين يجربونها في المتجر.

لذا، بعد شرائها، يجب أن تمسحها جيداََ.

الملاءات

تتراكم على الملاءات الموجودة في المتجر الأتربة والأوساخ. لذا، يجب غسلها على الفور قبل استعمالها لأول مرة.

