الأحد, أبريل 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنامنها الأحذية..6 أشياء شائعة يجب غسلها قبل استعمالها للمرّة الأولى
حياتنا

منها الأحذية..6 أشياء شائعة يجب غسلها قبل استعمالها للمرّة الأولى

وجدت مجموعة من الدراسات أنّ الأحذية يمكن أن تحتويَ على ما يصل إلى 10 مليارات بكتيريا

كتب ايمان الباجي
منها الأحذية..6 أشياء شائعة يجب غسلها قبل استعمالها للمرّة الأولى watanserb.com
عند شراء كتاب ينصح الخبراء بمسحه بمناديل مبللة مطهرة
- Advertisement -

وطنهناك بعض الأشياء التي يجب غسلها دائمًا لأول مرة لتجنّب التقاط أيّ جراثيم من الأشخاص الذين لمسوها من قبل، بما في ذلك الأحذية والكتب.

شارك خبراء الديكور الداخلي في Online-Bedrooms.co.uk، العناصرَ الأكثر قذارةً “التي تحتاج إلى غسلها قبل استخدامها”، لتجنّب التقاط الجراثيم والفيروسات السيئة.

وأوضح الخبراء لصحيفة “إكسبرس” البريطانية، أنّ أفضل طريقة لتنظيف بعض هذه العناصر هي بالماء الساخن والصابون أو مناديل مطهرة وفي بعض الحالات بالخل الأبيض لمنع التقاط أي جراثيم قد تسبّب المرض.

أغطية السرير

يجب غسل أغطية السرير قبل استخدامها لأول مرة. وإذا ما استعملتها مباشرة بعد شرائها من المتجر، فقد يتسبب ذلك في “انتشار الجراثيم”.

أغطية السرير

يمكن أن يؤدي استعمال أغطية السرير غير المغسولة إلى خلق بيئة يكثر فيها عثّ الغبار.

المناشف

قبل شرائها من المتجر، غالبًا ما يقوم أغلبية الأشخاص بلمس المناشف وفركها لمعرفة ما إذا كانت تبدو جيدةً قبل شرائها.

- Advertisement -

وحذّر الخبراء من أنّ المناشف الجديدة تحتوي على كثير من البكتيريا المتراكمة، لذا “تأكد من وضع أيّ مناشف مباشرة في الغسيل الساخن خاصة عند شراء مناشف الوجه”.

الأكواب الزجاجية

غالبًا ما تكون الأكواب الزجاجية الموجودة في المتجر لفترة طويلة قد التقطت الأوساخ والجزيئات حتى لو لم يتمّ لمسها.

أوصى الخبراء بما يلي: “افرك الأكواب بالماء الساخن والصابون قبل استخدامها ولا تنسَ تنظيف حافة الكوب جيدًا قبل أخذ رشفة منه”.

الكتب

عادةً ما يلتقط المتسوقون الكتاب من المتجر قبل شرائه، لإلقاء نظرة فاحصة على الغلاف الأمامي ومعرفة المزيد عنه.

عند شراء كتاب، ينصح الخبراء بمسحه بمناديل مبللة مطهرة

وعند شراء كتاب ينصح الخبراء بمسحه بمناديل مبللة مطهرة قبل استخدامه، لتجنّب التقاط الجراثيم.

الأحذية

وجدت مجموعة من الدراسات أنّ الأحذية يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10 مليارات بكتيريا، وهو “ليس مفاجئًا عندما تفكر في عدد الأشخاص الذين يجربونها في المتجر.

لذا، بعد شرائها، يجب أن تمسحها جيداََ.

الملاءات

تتراكم على الملاءات الموجودة في المتجر الأتربة والأوساخ. لذا، يجب غسلها على الفور قبل استعمالها لأول مرة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

هذا ما سيحدث لك إذا لم تغسل ملاية السرير بشكل أسبوعي

حياتنا

6 أجزاء في الجسم يجب ألا تلمسها أبداً بيديك

حياتنا

“خلية من الجراثيم”.. مضيفة طيران تحذر من هذه المنطقة داخل الطائرة

حياتنا

هذا ما يمكن أن يحدث لك إذا لم تقم بتغيير ملابسك الداخلية بانتظام

حياتنا

خبير يحذّر من الجلوس على كرسي غرفة الفندق ويكشف السبب

حياتنا

منها الهاتف…أشياء عليك تجنب لمسها في الفنادق

حياتنا

هل تنام في الطائرة بجانب النافذة؟ مضيف يكشف مفاجأة

الهدهد

“مقاطع جنسية” لتشجيع السكان على النظافة في هذه المدينة

حياتنا

5 نصائح بسيطة لإزالة بقع الصدأ من الملابس والأحذية

حياتنا

9 أشياء تجنبوا تنظيفها بالمناشف الورقية

حياتنا

الرئيس البرازيلي “منزعج” جداً جراء قطع العضو الذكري لـ”1000″ برازيلي في بلاده كل عام

الهدهد

“بشراكم أيها المغاربة”.. حكومة سعد الدين العثماني تقرر بناء 36 سجنا جديدا !

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذه هي الأمراض الثلاثة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تصيب الخصيتين

ممثلة إباحية تصور فيلمها الجديد في صحراء دبي ثم تتجول في مسجد الشيخ زايد الكبير (شاهد)

يتعاطى مخدرات ومدمن للخمور.. مصادر سعودية تكشف مفاجآت مدوية عن خالد بن سلمان

فيديو من داخل قمرة الطائرة السعودية بمطار الخرطوم يوثق لحظة إطلاق النار

الراقصة لوسي في تصريح صادم: “هذا ما سيفعله الله بي لو توفيت ببدلة الرقص”!

الكومبوتشا: مشروب آسيوي لذيذ ومرطب يساعدك على خسارة الوزن

“فتحوا الأديان على بعض”.. قداس مع صلاة التراويح يفتح النار على التلفزيون المصري!

إلغاء متابعة وحذف صور.. تفاصيل أزمة محمد صلاح والنني وتعليق والد الأخير

هل تخطط لرحلة سفر إلى أوروبا؟ لا ترتكب هذه الأخطاء

سوري عاد من ألمانيا لزيارة أهله فباغته مسلحون بجريمة مأساوية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC