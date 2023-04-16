الأحد, أبريل 16, 2023
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قوات الدعم السريع تسقط “أباتشي” تابعة للجيش في الخرطوم (فيديو)

القوات التي يتزعّمها حميدتي قالت في تغريدة على حسابها بتويتر، إن المروحية القتالية التابعة للجيش تمّ إسقاطها بالقرب من جسر كوبر بمنطقة بحري

كتب خالد الأحمد
قوات الدعم السريع تسقط أباتشي watanserb.com
قوات الدعم السريع تسقط أباتشي
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وطن- أعلنت قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرة حربية “أباتشي” تابع للجيش السوداني في الخرطوم بحري “العزبة”، وأنها استولت على برج القوات البحرية بالقيادة العامة.

الدعم السريع تسقط أباتشي تابعة للجيش في الخرطوم

وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر، إنّ المروحية القتالية التابعة للجيش تمّ إسقاطُها بالقرب من جسر كوبر بمنطقة بحري.

وأرفقت المنشور بفيديو يوضّح طائرة محطّمة فيما يتجمع حولها أشخاص عدة.

وأضافت القوات في بيان، أنها “سيطرت على رئاسة الفرقة 16 مشاة بعد معارك مع الجيش في نيالا بولاية جنوب دارفور”.

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وكذلك أعلنت “الدعم السريع” سيطرتَها على سلاح المهندسين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القوات على حسابها طائرة جاثمة على الأرض قرب مبنًى قيد الإنشاء، فيما انتشر حولها عدد من عناصر القوات والمدنيين.

واستخدم الجيش السوداني منذ اندلاع المواجهات مع قوات الدعم السريع، السبت، سلاحَه الجويّ ومنها طائرات أباتشي، وشنّ من خلالها ضربات جوية على معسكر للدعم السريع بالقرب من العاصمة في محاولة لإعادة تأكيد السيطرة على البلاد.

وأظهرت مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، طائرات عسكرية تحلّق على ارتفاع منخفض فوق المدينة، وبدا أن واحدة منها على الأقل تطلق صاروخاً.

قتلى وإصابات باشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في السودان
قتلى وإصابات باشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في السودان

تصاعد التوتر في السودان

وتأتي الاشتباكات في أعقاب تصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن دمج تلك القوات شبه العسكرية في الجيش.

وأدى الخلاف إلى تأجيل توقيع اتفاق تدعمه أطراف دولية مع القوي السياسية بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.

ومنذ السبت، لم تترك الغارات الجوية التي هزّت المباني ونيران المدفعية ومعارك الشوارع بالبنادق الآلية أو الرشاشات الثقيلة أي راحة لسكان الخرطوم المحرومين من الماء والكهرباء. ويتركّز القتال في العاصمة ودارفور غربي البلاد.

وعلّق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مساعداتِه للسودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في القتال في دارفور.

السودان في أضعف حالاته

وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد يوسف عمر، الأحد، إنّ “الحرب يجب أن تتوقف فوراً.. والسودان في أضعف حالاته ولن يصمد”، آمِلاً أن “تستجيب قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لنداءات وقف الحرب”.

وتابع عبر “تويتر”: “هذه الحرب الخاسر فيها هو الوطن.. هذه الحرب ستمزق السودان وستفقده وحدته وسيادته”.

وأكمل: “مخطئ من يظن بأنه سينتصر، وأن السودان سيظل موحداً عقبها.. أطماع الخارج ستقتطع أراضٍ من البلاد، انقسامات الداخل ستدفع أطرافه للاستقلال..”.

وأضاف: “كنا نعلم أن نجاح العملية السياسية ليس أمراً ميسوراً، ولكن كنا نعلم أيضاً أننا في سباق مع الزمن مع جهات تنتمي للنظام البائد تريد أن تدفع البلاد لحرب لا تبقي ولا تذر”.

واختتم خالد يوسف عمر: “أدركنا أن الأزمة الوطنية الراهنة بالغة التعقيد، وأنها تطرح قضايا مركبة للغاية لا يمكن إيجاد حلول سهلة وبسيطة لها”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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