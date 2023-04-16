صراع العسكر يجني على المدنيين.. سوادني يوثق دمار منزله جراء اشتباكات السودان

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وطن – وثّق مواطن سوداني، حجم الدمار الذي لحق بمنزله من جراء الاشتباكات العنيفة التي وقعت في العاصمة الخرطوم، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، في حالة فوضوية يدفع ثمنها المدنيون.

وأظهر مقطع الفيديو، حطاما كثيفا أغرق المنزل كما شوهدت محتوياته وهي مبعثرة بشكل كبير، من جراء الاشتباكات المستمرة والتي دخلت يومها الثاني.

حصيلة قتلى أحداث السودان

وارتفعت حصيلة ضحايا الأحداث الجارية حاليا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى 56 قتيلاُ في آخر حصيلة تم الإعلان عنها صباح الأحد، من دون احتساب عدد القتلى في صفوف قوات الأمن.

وقال بيان صادر عن نقابة الأطباء في السودان، إنه في إحصاء أولي للأحداث المؤسفة فقد خلفت 57 قتيلا، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم، فيما تم الحديث عن تسجيل 595 إصابة.

#السودان نشر #الجيش_السوداني دباباته القتالية الرئيسية ضد قوات #الدعم_السريع في الخرطوم. الان معركة عنيفة جارية في شوارع الخرطوم pic.twitter.com/XlfdS8i5xg — أنيس منصور (@anesmansory) April 16, 2023

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واشتعلت الأوضاع بعد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

واندلعت المواجهات العنيفة في صراع واضح على السيطرة بسبب خلافات حول الإجراءات المتعثرة التي تتخذها البلاد للمضي قدما نحو اجراء انتخابات في أعقاب انقلاب عسكري.

الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين جنوب شرق السودان تسيطر على معسكرات الميليشيا pic.twitter.com/xVNHEU3Hvl — أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) April 16, 2023

حميدتي يتحدث عن عدم التراجع

وقال “حميدتي”، إن قواته لن تتراجع عن موقفها في السودان إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش السودني، وأضاف: “لن نتوقف إلا بعد السيطر ة على كل مواقع الجيش، لا أستطيع أن أحدد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر”.

في حين استبعدت القوات المسلحة السودانية إمكانية إجراء مفاوضات أو حوار مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلاد.

لماذا لا تحبون أن يحكم العسكر اي بلد ؟ شاهد #السودان وستعلم السبب. pic.twitter.com/ddS0uVetbP — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) April 15, 2023

الجيش السوداني يؤكد عدم التفاوض

وقالت القوات المسلحة في بيان نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك: “لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة”.

ومساء السبت، شنّ الجيش السوداني ضربات على معسكرات قوات الدعم السريع بالقرب من العاصمة الخرطوم، حيث قصف معسكرا للدعم السريع في أم درمان، وحث السكان على البقاء في منازلهم.

ونفى الجيش السوداني، صحة فرض من وصفهم بالمتمردين حصارا على مقر القيادة العام، وقال إن قواته تسيطر تماما على الموقف العام للعمليات، وتابع: “نبشر شعبنا بأخبار سارة قريبا”.

وكانت قوات الدعم السريع قالت في وقت سابق، إنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال وفي الفاشر وولاية غرب دارفور، غير أن الجيش نفى هذه التأكيدات.