الأحد, أبريل 16, 2023
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شاهد فيديو حريق دبي المرعب .. قتل 16 شخصاً بمنطقة سياحية شهيرة

قال الدفاع المدني في دبي إن السبب في الحريق هو عدم الامتثال لمتطلبات أمن وسلامة المبنى.

كتب أنس السالم
حريق في دبي watanserb.com
حريق في دبي
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وطن – وقع حريق في مبنى سكني في منطقة الراس، وهي من أقدم مناطق دبي بدولة الإمارات، أدّى لوفاة 16 شخصا، وإصابة تسعة آخرين، فيما كشفت السلطات المحلية سبب نشوب الحريق.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحريق اندلع يوم السبت فى الطابق الرابع من المبنى المكون من خمسة طوابق.

وقال الدفاع المدني في دبي إن السبب في الحريق هو عدم الامتثال لمتطلبات أمن وسلامة المبنى.

ووصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث في الساعة 12:41 بالتوقيت المحلي (09:41 بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

وتداولت بعض الحسابات بمواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنها للحريق في المبنى السكني.

وتبين أن الحادث في بناية سكنية، وتحديداً في شقة تقع في الطابق الرابع، وأن حجم الحادث متطور، وباشرت الفرق المتخصصة على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، والسيطرة عليه.

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وشددت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، على أهمية التزام الملاك، وكذلك السكان، في مختلف البنايات السكنية، وكذلك المنشآت التجارية، الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، لما في ذلك من أهمية في تفادي وقوع مثل تلك الحوادث الناجمة عن الإخلال بتلك الاشتراطات، ومن ثمّ الحفاظ على الأرواح والممتلكات.وفق “البيان

الدفاع المدني في دبي
 الدفاع المدني في دبي

وتقع منطقة الراس بالقرب من أسواق الذهب والتوابل في المدينة والتي تعتبر مناطق جذب سياحي شهيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن من بين القتلى أربعة هنود وثلاثة باكستانيين.

وقال سالينغا غودو لصحيفة ذا ناشيونال إن شقيقه غودو سالياكوندو، وهو حارس من ولاية تاميل نادو الهندية، توفي أثناء محاولته إنقاذ السكان داخل المبنى.

غودو سالياكوندو مع إخوته في دبي
غودو سالياكوندو مع إخوته في دبي

وقال: “كنت خائفا جدا لأن هذا هو المبنى الذي يعمل فيه أخي. صعد للمساعدة ولم يعد”.

ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن كجزء من التحقيق.

اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق

وفي كانون الثاني/ يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق.

جاء ذلك بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

بينما يعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار في الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.

وفي نوفمبر 2022، تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطعَ مصوّرةً جديدةً لحريق شب في دبي بناطحة سحاب مكوّنة من 35 دوراً، بجوار برج خليفة الشهير في الدولة الخليجية.

المصدرمتابعات وطن - ذا ناشيونال - البيان - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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