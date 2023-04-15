نانسي عجرم تنشر صوراً خاصة بعد أنباء انفصالها عن زوجها! (شاهد)

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وطن- وجدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن صورها العائلية أفضل طريقة للرد على الشائعات المتكررة حول انفصالها عن زوجها.

ذكريات رائعة

ونشرت نانسي عجرم مجموعة صور برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وبناتها إيلا وميلا وليا، وهم يستمتعون في دبي.

وأشادت نانسي عجرم باللحظات التي قضتها حيث كتبت في تعليقها: ” تم صنع الذكريات الرائعة مع من أحبهم أكثر في هذا المكان المذهل في دبي!”.

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وتابعت: “من المناظر الخلابة إلى كرم الضيافة ، فاقت كل توقعاتنا..أنا ممتنة للحظات الثمينة التي قضيتها مع عائلتي”.

كما ظهرت في لقطات عائلية أخرى بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح المجيد.

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محمد موسى

لكن متابعو الفنانة اللبنانية كان لهم منظور آخر، حيث تذكروا أسرة القتيل السوري محمد الموسى، وعائلته التي تشتت بعدما قتله زوجها فادي الهاشم.

حيث برّأت محكمة لبنانية في حكم نهائيّ، طبيبَ الأسنان فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، من تهمة القتل العمد، في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وزعمت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضية أميرة شحرور، التي أصدرت الحكم، أنّ قتل “الهاشم” للشاب السوري الذي دخل فيلته بداعي السرقة؛ فعلٌ جاء دفاعاً عن النفس.

دفاع عن النفس

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ذات الرقم (51000) تاريخ 1/12/2020، الذي أيّدت فيه قرار قاضي التحقيق الأول بالرقم (352) تاريخ 24/11/2020 المنتهي، إلى اعتبار فعل المدعى عليه فادي مخايل الهاشم والدته جميلة مواليد 1968 لبناني، من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة (547) معطوفة على المادة (228) من قانون العقوبات.

ورفضت رحاب البيطار، محامية عائلة القتيل محمد الموسى، التعليق على قرار المحكمة، وتجنّبت الحديث عنه.

شوجر دادي

على الصعيد الفني، تحضر نانسي عجرم، للمرة الأولى، في السينما المصرية.. وذلك من خلال تأديتها للأغنية الدعائية لفيلم “شوجر دادي” الذي تقوم ببطولته الممثلة ليلى علوي.

وستصدر الأغنية قبل أيام من طرح الفيلم في دور السينما المصرية، خلال موسم عيد الفطر.

ونشر منتج الفيلم محمد حامد، أمس، صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية عبر حسابه على “فيسبوك”.. وكتب: “مفاجأة عيد الفطر مع السوبر ستار نانسي عجرم فيلم شوجر دادي”.

وأغنية الفيلم من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي. وهي الأولى لنانسي التي لم تخض أي تجربة في السينما المصرية سواء ممثلة أو مغنية.

لكنها تواجدت خلال شارات مسلسلات مصرية آخرها رمضان الماضي، في مسلسل “يوتيرن”.