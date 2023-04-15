السبت, أبريل 15, 2023
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الهدهد

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وقصف غرفة التحكم (فيديو)

فيما يسمع صوت إطلاق رصاص في الخارج كان مذيع التلفزيون السوداني الرسمي يقول إن الأمور هادئة

كتب خالد الأحمد
انقطاع بث التلفزيون السوداني watanserb.com
انقطاع بث التلفزيون السوداني
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وطن- أوقف التلفزيون السوداني بثه اليوم، السبت، وانتشرت أنباء عن إطلاق نار في مقره وتعرض غرفة التحكم للقصف.

ووقعت اشتباكات عنيفة، اليوم، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.

انقطاع بث التلفزيون السوداني

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، أن قواتها الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ”حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة”.

وظهر مذيع التلفزيون السوداني الرسمي ليقول إن الأحوال في التلفزيون السوداني والإذاعة السودانية هادئة.

وأضاف:” نحاول أن نتواصل مع بعض المحللين لنقف على أبعاد ما يحدث الآن وما نستمع إليه”، فيما يسمع رشقات نيران واشتباكات في الخارج. قبل أن ينقطع البث كلياً.

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من جانبها، ذكرت قناة “الجزيرة“، نقلاً عن مصدر في هيئة الإذاعة السودانية قوله إنه “تم قصف غرفة التحكم بالتلفزيون، وأن العاملين في استديوهات الأخبار يحاولون الاحتماء من القصف”.

وظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مقاتلين مسلحين يقودون سياراتهم عبر مدرج مطار المدينة الدولي، ويقومون بنقاط التفتيش عند تقاطعات المرور الحيوية ، ويتحركون عبر المناطق السكنية، وفي الوقت نفسه سُمع إطلاق نار كثيف في الخلفية.

اشتباكات الخرطوم
اشتباكات الخرطوم

وتبادَل الجيش السوداني و”الدعم السريع” الاتهامات بالتصعيد الحاصل بالبلاد، وقال الجيش إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع.

فيما قالت قوات “الدعم السريع” التي يقدر محللون قوامها بنحو 100 ألف جندي، إن قواتها تعرضت للهجوم أولاً من قِبل الجيش.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية إن قوات الدعم السريع موجودة بكثافة عند مقر التلفزيون الرسمي، بينما تدور اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع في شارع الغابة في الخرطوم، إضافة إلى مناطق جنوبي العاصمة.

وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من “مواجهة محتملة” مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى “خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني”.

المصدرتويتر، قناة الجزيرة، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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