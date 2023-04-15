السبت, أبريل 15, 2023
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عفاف شعيب أجهضت 3 مرات عقاب من الله على فعلتها.. وقصة الشاب الذي يطاردها!

أيدت عفاف شعيب مصطلح السينما النظيفة وأكدت أنها لن تخلع الحجاب من أجل أي دور

كتب رفيف عبدالله
عفاف شعيب watanserb.com
عفاف شعيب
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وطن- تصدر اسم الفنانة المصرية عفاف شعيب، محركات البحث العالمية بعدما كشفت العديد من أسرار حياتها على الصعيد المهني والشخصي.

إجهاض 3 مرات

وكشفت عفاف شعيب برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أنها حاول الإجهاض ثلاث مرات.

وقالت: “أجهضت المرة الأولى بإرادتي، لكن المرتين الأخريين فقدت الحمل غصب عني”.

وحين سألتها بسمة وهبة “هل ربنا بيعاقبك بعدم إنجابك عشان أجهضتِ؟”.. أجابت عفاف شعيب: “ربنا عايزني أبقى لوحدي، أبقى له هو، عدم إنجابي ممكن يكون عقاب من ربنا”.

السينما النظيفة

وأيدت عفاف شعيب مصطلح السينما النظيفة.

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وعلقت الفنانة المصرية عليه بالقول: “دخلت مجال السينما عشان بحبه، ولكن أنا مع مصطلح السينما النظيفة.. وهي اللي من غير قبلات وأحضان”.

وتابعت :”مش ممكن أخلع الحجاب عشان دور”.

لن أخلع الحجاب

وأشارت عفاف إلى أنها لا تقتنع بالشعر المستعار، مشددة على ارتداء الحجاب وأنه من المستحيل التخلي عنه مهما بلغت الأسباب أو الدور الذي يعرض عليها.

وكشفت الفنانة أنها رفضت أعمالًا عرضت عليها في السينما، لأن بعض المشاهد تتطلب ظهورها بقميص نوم، أو مايوه. وهو الأمر الذي ترفضه تماماً.

وعقبت: “اتعرض عليا أدوار كثيرة لا تناسبني، ولا أنزعج من المشاهد القديمة وظهوري بدون حجاب. لأنه سنين عمري مينفعش ألغيها من حياتي.. هو تاريخ في حياتي، وشىء مشرف مفيهوش غلطة”.

وحول عدم مشاركتها في أعمال سينمائية، وتعليق بسمة وهبة “هو أنتي أحسن من فاتن حمامة عشان متقدميش سينما”.. ردت عفاف: “فاتن حمامة لبست واتباست واتحضنت من عمر الشريف، قبل ما يتجوزها”.

عفاف شعيب أجهضت 3 مرات عقاب من الله على فعلتها
عفاف شعيب أجهضت 3 مرات عقاب من الله على فعلتها

“لا أحتاج إلى رجل”

وكشفت عفاف شعيب أنه يتقدم لها رجال للزواج حتى الآن.. وقالت: “بيجيلي عرسان كتير لحد دلوقتي، بس أنا برفض لإن عيب ميصحش اتجوز في الوقت ده، وأنا قادرة أعف نفسي خلاص”.

وتابعت: “أنا ونسي ربنا سبحانه وتعالي ومش محتاجة راجل علشان أعف نفسي… الله خير ونيس”.

وروت عفاف شعيب موقفاً حدث معها قائلة: “من كام سنة لقيت شاب كل شويه بيبعتلي رسائل وصوره فعملتله بلوك.. وبعتلي القصر اللي قاعد فيه واللي انتي عايزاه.. وأنا تحت أمرك.. بس أنا ضد إن واحدة في سني تتجوز شاب”.

وزادت: “بس هو مكنش بيهرز لإنه كان بيلاحقني سنتين وراء بعض، وهو أصغر مني بـ20 سنة”.

وأوضحت الفنانة أنها لا تشعر بالوحدة. مردفة: “أنا مش وحيدة وعايشة مع أخويا وولاده.. ومحدش سايبني وكلهم بيحبوني وأنا بحبهم.. فمش بحاجة إني اتجوز”.

وعن موقفها من عمليات التجميل، كشفت الفنانة أنها تلقت عرضًا من أحد الأطباء لإجراء عملية تجميل لها.

وأكدت أنها رفضت العرض، لأنها ترفض الفكرة من الأساس.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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