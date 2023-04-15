السبت, أبريل 15, 2023
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حميدتي يتحدى البرهان في أول تعليق له.. ما علاقة البشير بتحركات الجيش؟

قائد قوات الدعم السريع اتهم الجيش بتنفيذ مؤامرة لأنصار الرئيس السابق الذي يحاكم حاليا عمر البشير

كتب باسل النجار
محمد حمدان دقلو watanserb.com
محمد حمدان دقلو
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وطن- صرح قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، بأن قواته اضطرت للدخول في مواجهة مع الجيش الذي يتزعمه عبدالفتاح البرهان، وذلك في أول تعليق له على الاشتباكات والأزمة الحالية في البلاد.

حميدتي يخرج عن صمته ويعلق على الأحداث في السودان

وقال “حميدتي” في تصريحات لوسائل إعلام سودانية، “إن الجيش يحاول تنفيذ انقلاب”، متهما الجيش وعبدالفتاح البرهان بـ”تنفيذ مؤامرة لأنصار البشير” حسب وصفه.

قائد قوات الدعم السريع التي باتت مستقلة عن الجيش، ذكر أيضا في تصريحاته أن “الاشتباكات ستنتهي قريبا جدا”.

وأوضح:”ملتزمون بالحكم المدني الكامل”، مضيفا: “الاشتباكات ستؤدي إلى حل سلمي وتسليم المجرمين للعدالة”.

جدير بالذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق متعددة في البلاد، شهدت منذ صباح اليوم، السبت، اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

حميدتي يتحدى البرهان
حميدتي يتحدى البرهان

اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

وقبيل بدء الاشتباكات المسلحة بين الجانبين، اليوم السبت، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، بما فيها مدينة “مروي” شمالا حيث تمركزت بالقرب من مطار المدينة “دون موافقة قيادة الجيش”.

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ورد الجيش بأوامر من البرهان، بحشد قوات في مروي أيضا، ما أثار مخاوف من أن القوات التي ظلت تقاتل إلى جانب بعضها البعض خلال عقد من الزمن تصل إلى مرحلة عنوانها الاقتتال.

و”الدعم السريع” قوة مقاتلة، تأسست في عام 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غربا)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا.

وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تعُدّ عشرات الآلاف.

وأفادت تقارير إعلامية، السبت، بسماع إطلاق النار بالقرب من المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم.

وقالت التقارير، إنّ إطلاق نار سمع قرب مقر للدعم السريع في الخرطوم، بالتزامن مع انتشار العديد من المقاطع واللقطات المصورة التي أظهرت انتشاراً لآليات عسكرية مختلفة في العاصمة.

ويأتي هذا فيما سُمع دويّ إطلاق نار كثيف داخل محيط قاعدة مروي الجوية العسكرية في الولاية الشمالية للبلاد، وسْط مناشدات للمواطنين بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن أسطح المنازل والتصوير.

وأظهرت مقاطع فيديو، سيطرة قوات الدعم السريع على مطار الخرطوم خلال المواجهات الحامية التي لا تزال تعصف بالعاصمة الخرطوم حتى الآن، فيما تردّدت أنباء عن توقّف حركة الطيران.

عبدالفتاح البرهان: ما زلنا نحكم صوت العقل

هذا وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن “الأوضاع تحت السيطرة تماما”، وأن “كل المرافق الاستراتيجية من القيادة والقصر تحت السيطرة”، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها الخرطوم بين وحدات من الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال البرهان، في تصريحات لوسائل إعلام إنه “لم يستطع أحد دخول القيادة العامة والأمور تحت السيطرة”، مضيفا أن “ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة”.

وتابع رئيس مجلس السيادة: “ما زلنا نحكم صوت العقل ونطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها”.

مشيرا إلى أنه “إذا استمرت حالة الحرب فسندخل قواتنا للخرطوم من مناطق مختلفة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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