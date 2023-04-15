توخيل يُدافع عن سايو ماني بعد قرار إيقافه.. ماذا قال؟!

- Advertisement -

وطن- دافع المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن نجمه السنغالي ساديو ماني بعد قرار إيقافه من قبل إدارة النادي البافاري، على خلفية اعتدائه على زميله ليروني ساني.

وعلّق الألماني توخيل مدرب بايرن ميونخ حول قرار إيقاف ساديو ماني من قبل إدارة النادي، خلال مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة هوفنهايم، في منافسات الدوري الألماني، قائلاً: “أنا هنا للدفاع عنه، لم يكن مذنباً بأي شيء”.

تعليق توخيل على إيقاف ساديو ماني

وتابع المدرب توخيل حديثه: “لقد عرفته منذ فترة طويلة جداً، وهو لاعب محترف دائماً”.

كما أضاف: “طريقة اللاعبين كانت خاطئة، والطريقة التي تعامل بها اللاعبون الآخرون معهما كان لها تأثير جيد”.

وختم توخيل حديثه: “كان لدينا جو إيجابي بالأمس، واليوم تمّ الصلح والاعتذار”.

وكانت وسائل إعلام ألمانية، قد تحدثت في وقت سابق، عن شجار حدث بين ساديو ماني وزميله ليروي ساني، عقب مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، التي انتهت بفوز الأخير على ميدانه بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

توخيل عن ما حدث بين ساني وماني 🗣️ لقد تم تسوية الأمر، مباراة وغرامة هما عقوبة ما حدث❌ طريقة اللاعبين كانت خطأ، والطريقة التي تعامل بها اللاعبون الآخرون معها، كان لها تأثير جيد، كان لدينا جو إيجابي بالأمس واليوم وتم الصلح والإعتذار🤝#رمضان_ستاديوم 🌙 pic.twitter.com/aMqhSULXPQ — cairostadium (@cairostadium20) April 14, 2023

- Advertisement -

وذكرت تلك التقارير، أنّ السنغالي ماني اعتدى على زميله ساني، بعد وصف الأخير له بالأسود المقرف “العنصرية”.

كما أوقف إدارة نادي بايرن ميونخ السنغالي ساديو ماني إلى أجل غير مسمى، بسبب اعتدائه على زميله ليروي ساني كعقاب تأديبي.

وينتهي عقد ماني مع نادي بايرن ميونخ في صيف عام 2025، بعد قدومه إلى الفريق البافاري مع نهاية الموسم الماضي من صفوف فريق ليفربول.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ويتجدّد لقاء بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على ملعب “أليانز أرينا”، لحسم المتأهل منهما إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية.

والجدير بالذكر، أنّ فريق بايرن ميونخ يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف بوروسيا دورتموند برصيد 56 نقطة حتى الآن.