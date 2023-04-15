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حياتنا

بمشاركة رونالدو وبناء على طلبه.. النصر السعودي يتفاوض زيدان ومدرب آخر..تفاصيل!

نادي النصر أقال المدرب الفرنسي رودي غارسيا بعد أنباء عن خلافات بينه وبين اللاعبين في غرفة الملابس

كتب خالد الأحمد
زيدان وكريستيانو رونالدو و مورينيو watanserb.com
زيدان وكريستيانو رونالدو و مورينيو
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وطن- كشفت قناة “CBS Sports” الأمريكية أن نادي النصر السعودي يسعى إلى التعاقد مع زين الدين زيدان، أو مورينيو؛ بناءً على نصيحة كريستيانو رونالدو، وذلك بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا، بعد أنباء عن خلافات بينه وبين لاعبيه في غرفة الملابس، علماً أنه لم يكمل موسمه الأول مع نادي النصر.

وأقيل رودي غارسيا مدرب فريق النصر االذي يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين مع بقاء ثماني مباريات.

تولي مدرب النصر تحت 19 عاما مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا

وتم منح دينكو جيليسيتش ، مدرب الفريق تحت 19 عامًا ، زمام الأمور بشكل مؤقت قبل مباراة كبيرة ضد الهلال يوم الثلاثاء، في حين أن النصر لديه خطط طموحة لمدربه القادم ، مع الفائز بدوري أبطال أوروبا زيدان ومورينيو على رأس القائمة، حيث تم تحديد هذه الأسماء بالتعاون مع كريستيانو رونالدو، بحسب ما نقلته مصادر للقناة الأمريكية.

وكشفت شبكة القناة الأمريكية في وقت قبل وصول النجم البرتغالي إلى المملكة العربية السعودية أنه سيمارس قوة كبيرة في ناديه الجديد التي امتدت إلى تعيين المدربين وإقالتهم، حيث انه لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ينعكس ذلك على الملعب مع مغادرة غارسيا بعد ثمانية أشهر فقط من تعيينه وخوض 12 مباراة في مسيرة رونالدو في المملكة العربية السعودية.

إقالة رودي غارسيا من تدريب النصر

وقال بيان للنادي “يمكن للنصر أن يعلن أن المدرب رودي غارسيا رحل بالاتفاق المتبادل، مضيفا “يود مجلس الإدارة والجميع في النصر أن يشكروا رودي وموظفيه على عملهم المتفاني خلال الأشهر الثمانية الماضية”.

ووفقا للقناة، فإنه مع طموحاته لتوسيع مكانة الدوري السعودي إلى أعلى المستويات الحكومية في المملكة ، يهدف النصر لتأمين مدرب رئيسي ليكون بجانب الهداف الأعلى في كرة القدم الدولية للرجال.

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عرض شفهي

وأشار مصدر مقرب من النادي إلى أنه تم تقديم عرض شفهي أولي إلى زيدان ، الذي ظل عاطلاً عن العمل منذ رحيله عن ريال مدريد للمرة الثانية في عام 2021، مع التأكيد على أن رونالدو شارك في تلك المحادثات.

وعلى الرغم من مشاركة رونالدو ، تقر مصادر قريبة من المفاوضات بأن الوضع لا يزال متقلبًا وأنه لا توجد ضمانات باقتناع زيدان.

وبحسب القناة، أثبت الفرنسي أنه انتقائي في مشاريعه منذ انتقاله إلى الإدارة ، ولم تؤد الروابط المتكررة مع أمثال تشيلسي وباريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي إلى العودة إلى التدريب.

المصدرCBS Sports، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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