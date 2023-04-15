بمشاركة رونالدو وبناء على طلبه.. النصر السعودي يتفاوض زيدان ومدرب آخر..تفاصيل!

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وطن- كشفت قناة “CBS Sports” الأمريكية أن نادي النصر السعودي يسعى إلى التعاقد مع زين الدين زيدان، أو مورينيو؛ بناءً على نصيحة كريستيانو رونالدو، وذلك بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا، بعد أنباء عن خلافات بينه وبين لاعبيه في غرفة الملابس، علماً أنه لم يكمل موسمه الأول مع نادي النصر.

وأقيل رودي غارسيا مدرب فريق النصر االذي يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين مع بقاء ثماني مباريات.

تولي مدرب النصر تحت 19 عاما مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا

وتم منح دينكو جيليسيتش ، مدرب الفريق تحت 19 عامًا ، زمام الأمور بشكل مؤقت قبل مباراة كبيرة ضد الهلال يوم الثلاثاء، في حين أن النصر لديه خطط طموحة لمدربه القادم ، مع الفائز بدوري أبطال أوروبا زيدان ومورينيو على رأس القائمة، حيث تم تحديد هذه الأسماء بالتعاون مع كريستيانو رونالدو، بحسب ما نقلته مصادر للقناة الأمريكية.

وكشفت شبكة القناة الأمريكية في وقت قبل وصول النجم البرتغالي إلى المملكة العربية السعودية أنه سيمارس قوة كبيرة في ناديه الجديد التي امتدت إلى تعيين المدربين وإقالتهم، حيث انه لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ينعكس ذلك على الملعب مع مغادرة غارسيا بعد ثمانية أشهر فقط من تعيينه وخوض 12 مباراة في مسيرة رونالدو في المملكة العربية السعودية.

إقالة رودي غارسيا من تدريب النصر

وقال بيان للنادي “يمكن للنصر أن يعلن أن المدرب رودي غارسيا رحل بالاتفاق المتبادل، مضيفا “يود مجلس الإدارة والجميع في النصر أن يشكروا رودي وموظفيه على عملهم المتفاني خلال الأشهر الثمانية الماضية”.

ووفقا للقناة، فإنه مع طموحاته لتوسيع مكانة الدوري السعودي إلى أعلى المستويات الحكومية في المملكة ، يهدف النصر لتأمين مدرب رئيسي ليكون بجانب الهداف الأعلى في كرة القدم الدولية للرجال.

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عرض شفهي

وأشار مصدر مقرب من النادي إلى أنه تم تقديم عرض شفهي أولي إلى زيدان ، الذي ظل عاطلاً عن العمل منذ رحيله عن ريال مدريد للمرة الثانية في عام 2021، مع التأكيد على أن رونالدو شارك في تلك المحادثات.

وعلى الرغم من مشاركة رونالدو ، تقر مصادر قريبة من المفاوضات بأن الوضع لا يزال متقلبًا وأنه لا توجد ضمانات باقتناع زيدان.

وبحسب القناة، أثبت الفرنسي أنه انتقائي في مشاريعه منذ انتقاله إلى الإدارة ، ولم تؤد الروابط المتكررة مع أمثال تشيلسي وباريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي إلى العودة إلى التدريب.