السبت, أبريل 15, 2023
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السودان.. “الدعم السريع” تعتقل قوات مصرية داخل مطار مروي (فيديو)

ظهر في المقطع عدد من الجنود المصريين وضابط برتبة نقيب يتحدث باسمهم بعد اعتقالهم جميعا من قبل قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي

كتب باسل النجار
الدعم السريع تعتقل قوات مصرية watanserb.com
الدعم السريع تعتقل قوات مصرية
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وطن- أثبتت مقاطع فيديو متداولة لاعتقال ضباط وجنود مصريين في مطار “مروي” من قبل قوات الدعم السريع، صحة التقارير المتداولة عن تدخل مصري في أحداث السودان، ودعم السيسي للبرهان بقوات عسكرية ضد حميدتي.

اعتقال ضباط وجنود مصريين في السودان

المقاطع المتداولة على نطاق واسع بمواقع التواصل ورصدتها (وطن)، أظهرت عملية اعتقال قوات الدعم السريع لعدد من جنود وضباط الجيش المصري، داخل مطار مروي بعد سيطرة رجال حميدتي عليه.

ووثقت هذه المقاطع كيفية تعامل قوات الدعم السريع مع الجنود المصريين المعتقلين، والذين ظهروا بزيهم العسكري العائد للجيش المصري، ويبدو أنهم من قوات الصاعقة.

وبحسب المقطع فقد ظهر أحدهم وهو يتحدث لقائد بالدعم السريع ويطلب منه الإذن بالتوضيح، قائلا إنه ضابط برتبة نقيب في الجيش المصري وأنه هو المسؤول عن تلك المجموعة.

ليطلب القائد بالدعم السريع نقله من وسط الجنود “إلى جانب الضابط السوداني”، ثم ينتهي الفيديو دون توضيح مصير هؤلاء المعتقلين من الجيش المصري أو أي تفاصيل أخرى.

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كما أظهرت صور متداولة احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في مطار مروي عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه.

وكانت قوات الدعم السريع قالت في بيان سابق لها، السبت، إنها استولت على مطار الخرطوم وعلى أكبر مطار في مدينة “مروي” بالسودان، في حين شهدت الأوضاع الميدانية تطورات متتالية بعد وقوع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

ومن جانبه اتهم الجيش السوداني في بيان “قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها”.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: “في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة”.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن متحدث باسم الجيش السوداني “اتهامه لقوات الدعم السريع بأنها تحولت إلى قوات متمردة على الدولة والسيادة الوطنية”.

وكان أحد قيادات قوات الدعم السريع، ظهر أيضا في مقطع فيديو من داخل مطار مروي وبجواره طائرة حربية سيطرت عليها قواته، مؤكدا أن قواته تمكنت من طرد «المحتلين المصريين» والقوات المسلحة العميلة حسب وصفه.

وظهر في الفيديو احتفال قوات الدعم السريع بالسيطرة على مقاتلات مصرية عديدة متواجدة على أرض المطار، حيث ظهرت المقاتلات وعليها علم مصر واضحا في مقاطع الفيديو.

وكانت مصادر عسكرية وسياسية، كشفت أن التوتر الحالي بين الجيش بقيادة البرهان، والدعم السريع بقيادة حميدتي، يعود إلى وجود مقاتلات من سلاح الجوي المصري في مطار مروي، وأن قادة «الدعم السريع» يرون فيها تهديداً.

الجيش السوداني يحذر من خطورة تحركات قوات الدعم السريع
الجيش السوداني يحذر من خطورة تحركات قوات الدعم السريع

صحيفة إماراتية تحدثت عن الدعم المصري للبرهان

وكانت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات، تحدثت عن سيناريو محتمل يتم إعداده للخلاص من قوات الدعم السريع التابعة للفريق أول محمد حمدان، بسبب إصراره على استكمال العملية السياسية وتشكيل حكومة انتقالية أساسها المدنيون.

وتوقعت الصحيفة الإماراتية خروج الأزمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن السيطرة، متوقعة وصولها إلى مرحلة الدخول في اقتتال عنيف، زاعمة حصول رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان على دعم عسكري مصري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سودانية قولها أنه من أجل التخلص من الإزعاج السياسي الذي يمثله قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بسبب تمسكه بإتمام العملية السياسية وتشكيل حكومة انتقالية قوامها المدنيون، يتوقع أن تكون قاعدة مطار مروي محورا لتوجيه ضربة عسكرية للتخلص من القوة الضاربة لقوات الدعم السريع وبعض الحركات المسلحة المتعاونة معها لتمكين الجيش من السيطرة على مقاليد الأمور.

ويرأس قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”.

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

المصدرتويتر، صحيفة “العرب” اللندنية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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