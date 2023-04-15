السبت, أبريل 15, 2023
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حياتنا

الجلوكوما في العين: 7 أطعمة يجب تجنبها

"الإفراط في تناول الجزر والبطاطا الحلوة،يمكن أن يرفع ضغط العين أيضًا".

كتب معالي بن عمر
الجلوكوما watanserb.com
الجلوكوما
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وطن-الجلوكوما؛ هو مرض يصيب العين ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم، لاسيما إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب. وغالبًا ما ينتج عن زيادة ارتفاع ضغط العين، ما يؤدي إلى إتلاف العصب البصري.

وبحسب تقرير لموقع “لا سانتي كوتيديان” الفرنسي، فإن الأدوية والجراحة يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع ضغط  العين. لكن، في المقابل، ينبغي على المرضى تجنب بعض الأطعمة لحماية بصرهم.

1. القهوة

لا شكّ في أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تزيد من ضغط العين، إذ أظهرت دراسة أجرتها مجلة Journal of Glaucoma أن استهلاك القهوة يزيد من ارتفاع ضغط العين لدى الأشخاص المصابين بالجلوكوما.

استهلاك القهوة يزيد من ارتفاع ضغط العين
استهلاك القهوة يزيد من ارتفاع ضغط العين

2. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح

هذه الأطعمة يمكن أن تزيد من ضغط الدم، ما من شأنه أن يزيد من ارتفاع ضغط العين.

3. الأطعمة المقلية

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأطعمة المقلية تحتوي على أحماض دهنية متحولة ضارة بالعينين، ما من شأنه أن يرفع ضغط الدم.

4. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان ترفع مستويات الكوليسترول، ما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم.

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5. الأطعمة الحلوة

يمكن أن ترفع المشروبات الغازية والحلويات، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، من مستويات السكر في الدم، والتي بدورها يمكن أن ترفع ضغط العين.

6. الأطعمة الغنية بفيتامين أ

في حين أن الأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل الجزر والبطاطا الحلوة، يمكن أن تفيد العين، فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يرفع ضغط العين أيضًا.

7. الكحول

من المعروف أن الكحول يزيد من ضغط الدم وبالتالي يسبب ارتفاع ضغط العين.

اللحوم الحمراء watanserb.com
اللحوم الحمراء
المصدرلا سانتي كوتيديان-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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