الجلوكوما في العين: 7 أطعمة يجب تجنبها

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وطن-الجلوكوما؛ هو مرض يصيب العين ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم، لاسيما إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب. وغالبًا ما ينتج عن زيادة ارتفاع ضغط العين، ما يؤدي إلى إتلاف العصب البصري.

وبحسب تقرير لموقع “لا سانتي كوتيديان” الفرنسي، فإن الأدوية والجراحة يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع ضغط العين. لكن، في المقابل، ينبغي على المرضى تجنب بعض الأطعمة لحماية بصرهم.

1. القهوة

لا شكّ في أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تزيد من ضغط العين، إذ أظهرت دراسة أجرتها مجلة Journal of Glaucoma أن استهلاك القهوة يزيد من ارتفاع ضغط العين لدى الأشخاص المصابين بالجلوكوما.

2. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح

هذه الأطعمة يمكن أن تزيد من ضغط الدم، ما من شأنه أن يزيد من ارتفاع ضغط العين.

3. الأطعمة المقلية

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأطعمة المقلية تحتوي على أحماض دهنية متحولة ضارة بالعينين، ما من شأنه أن يرفع ضغط الدم.

4. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان ترفع مستويات الكوليسترول، ما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم.

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5. الأطعمة الحلوة

يمكن أن ترفع المشروبات الغازية والحلويات، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، من مستويات السكر في الدم، والتي بدورها يمكن أن ترفع ضغط العين.

6. الأطعمة الغنية بفيتامين أ

في حين أن الأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل الجزر والبطاطا الحلوة، يمكن أن تفيد العين، فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يرفع ضغط العين أيضًا.

7. الكحول

من المعروف أن الكحول يزيد من ضغط الدم وبالتالي يسبب ارتفاع ضغط العين.