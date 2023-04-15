الأميرة موضي ابنة الملك خالد تكشف سبب استبعاد الشيخ عادل الكلباني من الإمامة (شاهد)

- Advertisement -

وطن – حلّت الأميرة موضي ابنة الملك خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد ضيفة على برنامج الليوان الذي يقدمه المذيع عبدالله المديفر، كاشفة أسباب الخلاف مع القارئ عادل الكلباني قبل سنوات.

الأميرة موضي تكشف سبب استبعاد الشيخ عادل الكلباني من الإمامة

وقالت الأميرة موضي؛ إن عادل الكلباني الذي كان إماما لجامع الملك خالد في الرياض لنحو 20 عاما، غادر قبيل رمضان إلى الحرم المكي للإمامة هناك بناء على أمر ملكي، لكن الخلاف كان أنه لم يبلغ المسؤولين عن الجامع.

وذكرت الأميرة موضي ابنة الملك خالد بن عبدالعزيز، أن الإمام الذي جاء لاحقا، وهو الشيخ خالد الجليل، امتاز بصوته الجميل، وبأنه “عاقل”، وهو ما فسره مغردون بأنها إشارة من الأميرة إلى شخصية الكلباني الجدلية في مواقع التواصل الاجتماعي.

الأميرة موضي بنت خالد تتحدث عن تفاصيل استبعاد الشيخ "عادل الكلباني" عن إمامة المصلين بجامع الملك خالد #موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/M3LIJJhlnj — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

وكان أمر ملكي إبان عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، صدر في العام 2008 بنقل الكلباني مؤقتا إلى الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الأميرة موضي؛ إن الكلباني كان يمتاز بصوته الشجي، وهو ما دفع الكثير من الناس لقصد مسجد الملك خالد للصلاة خلفه، بيد أن موقفه من المغادرة دون استئذان، أو إشعار المسؤولين عن المسجد، هو ما سبب الفتور في العلاقة بينهما.

- Advertisement -

واللافت أن الكلباني كان قد اتهم الأميرة موضي بأنها تتجاهل الرد على اتصالاته، وهو ما رفضت الأميرة التعليق عليه.

في سياقٍ آخر، قالت الأميرة موضي خلال اللقاء إنّ أهم أمنية تريدها أن تتحقق أن تخصم الزكاة التي توجه للجمعيات الخيرية من ضرائب الشركات.

الأميرة موضي بنت خالد: أهم أمنية أريدها أن تتحقق أن تخصم الزكاة التي توجه للجمعيات الخيرية من ضرائب الشركات #موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/WuTD5Bpqb8 — الليوان (@almodifershow) April 14, 2023

ولفتت الأميرة موضي إلى أنه من المهم ربط العمل الخيري بالتنمية.

وتطرقت الى أبرز صفات الأمير الراحل عبدالرحمن الفيصل، وقالت إنه كان كريماً، ولا يقبل بتخطي النظام.

كان كريماً، ولا يقبل بتخطي النظام..

الأميرة موضي بنت خالد تتحدث عن أبرز صفات الأمير الراحل عبدالرحمن الفيصل#موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/PpOzPxGCBk — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

تجربة الأميرة موضي في مجلس الشورى

وتطرقت الأميرة الى تجربتها في مجلس الشورى، وكواليس اختيارها، وأكدت أن أهم شيء تعلمته أن تغيير الأنظمة الآن أصبح أسهل عن زمان.

الأميرة موضي بنت خالد تتحدث عن تجربتها في مجلس الشورى، وكواليس اختيارها… وتؤكد: أهم شيء تعلمته أن تغيير الأنظمة الآن أصبح أسهل عن زمان#موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/4aPshT96dB — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

كما علقت على موقف والدها “الملك خالد” عندما طلب منه “ياسر عرفات” التعاهد عند الكعبة.

الأميرة موضي بنت خالد تعلّق على موقف والدها "الملك خالد" عندما طلب منه "ياسر عرفات" التعاهد عند الكعبة#موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/1KanQW64vw — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

وقالت إنّ الملك خالد كان حازماً فيما يتعلق بضرورة إقامة الحد على المتورطين في “حادثة الحرم”، مبينة أن الملك خالد كان يستغفر طوال الليل قبل أن يصدق على أحكام تنفيذ الحد.

الأميرة موضي بنت خالد: الملك خالد كان حازماً فيما يتعلق بضرورة إقامة الحد على المتورطين في "حادثة الحرم" #موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/w3bqMqz6Cl — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

وروت الأميرة مـوضي تفاصيل الموقف الصعب الذي تعرض له عبدالحليم خدام (نائب الرئيس السوري السابق) أمام الملك خالد.