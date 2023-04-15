السبت, أبريل 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالأميرة موضي ابنة الملك خالد تكشف سبب استبعاد الشيخ عادل الكلباني من...
الهدهد

الأميرة موضي ابنة الملك خالد تكشف سبب استبعاد الشيخ عادل الكلباني من الإمامة (شاهد)

"عادل الكلباني كان إماما لجامع الملك خالد في الرياض لنحو 20 عاما"

كتب أنس السالم
الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز watanserb.com
الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز
- Advertisement -

وطن – حلّت الأميرة موضي ابنة الملك خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد ضيفة على برنامج الليوان الذي يقدمه المذيع عبدالله المديفر، كاشفة أسباب الخلاف مع القارئ عادل الكلباني قبل سنوات.

الأميرة موضي تكشف سبب استبعاد الشيخ عادل الكلباني من الإمامة 

وقالت الأميرة موضي؛ إن عادل الكلباني الذي كان إماما لجامع الملك خالد في الرياض لنحو 20 عاما، غادر قبيل رمضان إلى الحرم المكي للإمامة هناك بناء على أمر ملكي، لكن الخلاف كان أنه لم يبلغ المسؤولين عن الجامع.

وذكرت الأميرة موضي ابنة الملك خالد بن عبدالعزيز، أن الإمام الذي جاء لاحقا، وهو الشيخ خالد الجليل، امتاز بصوته الجميل، وبأنه “عاقل”، وهو ما فسره مغردون بأنها إشارة من الأميرة إلى شخصية الكلباني الجدلية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمر ملكي إبان عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، صدر في العام 2008 بنقل الكلباني مؤقتا إلى الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الأميرة موضي؛ إن الكلباني كان يمتاز بصوته الشجي، وهو ما دفع الكثير من الناس لقصد مسجد الملك خالد للصلاة خلفه، بيد أن موقفه من المغادرة دون استئذان، أو إشعار المسؤولين عن المسجد، هو ما سبب الفتور في العلاقة بينهما.

- Advertisement -

واللافت أن الكلباني كان قد اتهم الأميرة موضي بأنها تتجاهل الرد على اتصالاته، وهو ما رفضت الأميرة التعليق عليه.

في سياقٍ آخر، قالت الأميرة موضي خلال اللقاء إنّ أهم أمنية تريدها أن تتحقق أن تخصم الزكاة التي توجه للجمعيات الخيرية من ضرائب الشركات.

ولفتت الأميرة موضي إلى أنه من المهم ربط العمل الخيري بالتنمية.

وتطرقت الى أبرز صفات الأمير الراحل عبدالرحمن الفيصل، وقالت إنه كان كريماً، ولا يقبل بتخطي النظام.

تجربة الأميرة موضي في مجلس الشورى 

وتطرقت الأميرة الى تجربتها في مجلس الشورى، وكواليس اختيارها، وأكدت أن أهم شيء تعلمته أن تغيير الأنظمة الآن أصبح أسهل عن زمان.

كما علقت على موقف والدها “الملك خالد” عندما طلب منه “ياسر عرفات” التعاهد عند الكعبة.

وقالت إنّ الملك خالد كان حازماً فيما يتعلق بضرورة إقامة الحد على المتورطين في “حادثة الحرم”، مبينة أن الملك خالد كان يستغفر طوال الليل قبل أن يصدق على أحكام تنفيذ الحد.

وروت الأميرة مـوضي  تفاصيل الموقف الصعب الذي تعرض له عبدالحليم خدام (نائب الرئيس السوري السابق) أمام الملك خالد.

 

المصدروطن - رص توتير
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يسابق لمصافحة أشرف حكيمي وليونيل ميسي (شاهد)

الهدهد

“يا عيباه”.. إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يسخر من نفسه بـ”الفشار” (شاهد)

الهدهد

عادل الكلباني “عاريا” في حمام السباحة ويبرر “لتعلم اليهود أن في الدين فسحة”

الهدهد

عادل الكلباني بأول رد على منتقدي إطلالته: “اركب حصانا أو حمارا”

الهدهد

ظهور غريب لـ عادل الكلباني.. إمام الحرم المكي السابق يرتدي الجينز ويقود دراجة “هارلي”

الهدهد

“صيام يوم عرفة” يقسم مشايخ ابن سلمان.. سجال وتراشق بالألفاظ بين الكلباني والغامدي

الهدهد

عادل الكلباني سيتنازل عن قضيته ضد “MBC” بشرط .. ما هو!

الهدهد

كم تقاضى عادل الكلباني مقابل إعلان الترويج لموسم الرياض؟! (فيديو)

الهدهد

فيديو إهانة عادل الكلباني يثير جنونه ويتوعد باللجوء للقضاء (شاهد)

الهدهد

مجدداً.. عادل الكلباني كومبارس عند تركي آل الشيخ ونشطاء: “سوء المنقلب” (فيديو)

الهدهد

بعد ترويجه للعبة “كومبات فيلد”..إمام الحرم السابق عادل الكلباني يواصل استفزازه: انتظروني في الإعلان القادم

الهدهد

سقوط عادل الكلباني من محراب الحرم إلى ممثل إعلانات عند تركي آل الشيخ!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الحرب تشتعل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. استهداف مواقع حساسة وسقوط مطار الخرطوم (فيديو)

مطالب بتعليق استثمارات شركة مايكروسوفت في السعودية.. احذروا تجسس المملكة

مصادر تكشف لـ”رويترز” النقاط العالقة بين السعودية والحوثيين!

ظهور جريء بالشورت لابنة عمرو دياب مع عشيقها بمناسبة عيد ميلاده! (شاهد)

مدرب باريس سان جيرمان متهم بالإدلاء بتصريحات معادية للإسلام: ممنوع الاحتفال بشهر رمضان

قوات الأسد قصفت المناطق المتضررة من زلزال فبراير المدمر 132 مرة (مفزع)

لغز الملك المفقود.. إيكونوميست: الحياة الفاسدة لمحمد السادس تقلق بلاده والانقلاب لا يمكن تصوره!

كأنه كتبها اليوم..تغريدة لـ”خاشقجي” قبل يومين من اغتياله تتحدث عن التكالب على التطبيع مع الأسد!

انفجار مزرعة مرعب يقضي على 18 ألف بقرة حلوب بالولايات المتحدة.. ما السبب؟! (شاهد)

بعد التسبب في إقالته.. كريستيانو رونالدو يبعث برسالة غير متوقعة لـ “رودي غارسيا”.. ماذا قال؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC