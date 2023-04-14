الجمعة, أبريل 14, 2023
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حياتنا

هذا ما يحدث لك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم!

يمكن أن يؤدي الجلوس أمام الكمبيوتر إلى تصلب في عضلات الصدر والرقبة والكتفين

كتب ايمان الباجي
هذا ما يحدث لك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم! watanserb.com
الجلوس طوال اليوم
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وطن- نقضي في العادة أكثر من نصف الساعات التي نكون فيها مستيقظين ونحن جالسين لفترات طويلة، سواء كان ذلك عبر العمل في المكتب، أو مشاهدة التلفاز، أو تناول وجبات الطعام.

في الواقع، أظهرت الأبحاث الحديثة أن الأمريكيين يقضون وقتًا طويلاً في الجلوس بمعدل 9.5 ساعات يوميًا. لكن ماذا يحدث لجسمك إذا جلست طوال اليوم؟ حسب الأطباء، يمكن أن تكون هذه العادة ضارة جدًا بصحتك.

الشعور بتيبس وتصلب

يمكن أن يتسبب الجلوس لفترات طويلة في زيادة الضغط على مناطق معينة من الجسم، مثل العمود الفقري والوركين والأرداف، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والألم والتصلب.

الشعور بتيبّس وتصلّب شائع بشكل خاص في عضلات الورك وأوتار الركبة بعد الجلوس لفترات طويلة.

يمكن أن تشعر بمرور الوقت بتيبس وألم في العمود الفقري

ويمكن أن يؤدي الجلوس أمام الكمبيوتر أيضًا إلى تصلب في عضلات الصدر والرقبة والكتفين. كما يمكن أن تبدأ عقدة العضلات أو نقاط الزناد في التطور في أقل من ساعة واحدة من العمل على المكتب.

أمراض القلب

وجدت دراسة أُجريت عام 2022 أن الجلوس لمدة ثماني ساعات أو أكثر يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20٪ أو الوفاة لأي سبب وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 49٪.

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فالحركة المنتظمة كالمشي على سبيل المثال تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ضمور العضلات

الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يضعف عضلات ظهرك وجذرك ووركيك وساقيك ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن العضلي، حيث تصبح بعض العضلات مشدودة بشكل مفرط بينما تصبح عضلات أخرى ضعيفة، مما قد يؤدي إلى تعطيل المحاذاة والوظيفة الطبيعية لجسمك، مما يخلق مشاكل محتملة في العضلات والعظام.

تحرق سعرات حرارية أقل

التوليد الحراري للنشاط غير الرياضي أو ما يُعرف بـ”NEAT’ هو الطاقة التي يبذلها جسمك أثناء الأنشطة اليومية.

الجلوس لأكثر من أربع ساعات يوميًا يزيد من خطر زيادة الوزن أو السمنة

إن الجلوس طوال اليوم يقلل من NEAT وبشكل أكثر تحديدًا، عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك. إذا لم تقم بتعديل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

في الواقع، وجدت دراسة أجريت في ديسمبر 2012 أن الجلوس لأكثر من أربع ساعات يوميًا يزيد من خطر زيادة الوزن أو السمنة، وفقا لما أوردته مجلة “bestlife” الأمريكية.

المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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