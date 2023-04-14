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مفتي سلطنة عمان: آية قرآنية لو طُبقِّت لانتهت مشكلات العالم ولن يكون هناك جائع

مفتي عمان قال إن هذه الآية تحل في بدايتها مشكلة العقيدة والفكر، وهي أهم المشكلات

كتب سالم حنفي
تصريحات أحمد الخليلي watanserb.com
مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
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وطن – قال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إن هناك آية قرآنية واحدة من القرآن الكريم إذا طُبقت تُحل جميع مشكلات العالم، ولن يكون هناك جائع على سطح الأرض.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، بثت مقتطفات منها وسائل إعلام عمانية: “الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين”.

وأوضح أن الآية تحل في بدايتها مشكلة العقيدة والفكر، وهي أهم المشكلات، ثم حلّت المشكلة الاقتصادية، بقوله تعالى “وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب”.

وتابع مفتي سلطنة عمان: “هذه حقوق من غير الزكاة لأن بعد ذلك جاء ذكرها بقوله تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم جاءت بقية التوجيهات الأخرى بقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في السراء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون”.

وأوضح الشيخ الخليلي أنه إذا طُبقِّت هذه الآية في العالم لن يكون هناك جائع على سطح الأرض.

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من هو الشيخ أحمد بن حمد الخليلي؟

ولد الشيخ الخليلي عام 1942 بجزيرة “زنجبار”، وكان والده مهاجرا، وعاد إلى موطنه الأصلي عمان عام 1964.

درس القرآن الكريم والعلوم الدينية والعربية في زنجبار وعمان على يد عدد من المشايخ، وبعد وصوله لسلطنة عمان 1964، عمل مدرسا للقرآن الكريم والعلوم الشرعية بولاية بهلا وسط عمان عام 1965، ثم انتقل للتدريس بمسجد “الخور” بالعاصمة العمانية مسقط.

وظائف الشيخ أحمد الخليلي

وعين “الخليلي” مديراً للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة عام 1974، ثم عين مفتياً عاما للسلطنة عام 1975 بدرجة وزير.

شغل رئاسة مجلس إدارة مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية، والرئاسة الفخرية لكلية العلوم الشرعية.

وكان رئيسًا للجنة المطبوعات بوزارة التراث والثقافة، وعضو مجلس أمناء جامعة نزوى بعمان.

وخارج سلطنة عمان، شغل الشيخ الخليلي عضوية مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضوية مؤسسة آل البيت المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن.

بالإضافة إلى عضوية مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد بباكستان، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران.

مؤلفات الشيخ أحمد الخليلي

الشيخ الخليلي له الكثير من الكتب في التفسير والعبادات والفتاوى بينها “جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل”، و”الحق الدامغ “، و”الفتاوى”، و”فتاوي العقيدة”.

وقدم أيضا الكثير من المحاضرات والدروس في تفسير القرآن الكريم، وفي الفتاوى العامة.

كما شارك الشيخ “الخليلي” في عدد من البحوث العلمية في مؤتمرات وندوات متخصصة، طبع منها بحث بعنوان “أثر الاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية”. وبحث “القيم الإسلامية ودورها في حل مشكلات البيئة”، وبحث بعنوان “البعد السياسي لأسباب الفقر”، و”زكاة الأنعام”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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