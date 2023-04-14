كيف تكسب المال من هاتفك الذكي؟.. إليك 4 طرق مضمونة

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وطن– نشر موقع “financebuzz“، تقريرا استعرض من خلاله مجموعة من الطرق تستطيع من خلالها كسب بعض الأموال الإضافية من الانترنت باستخدام هاتفك المحمول فقط.

ربح المال من الألعاب على الهاتف

يمكنك أن تربح من الهاتف من خلال لعب الألعاب وتعتبر الطريقة المفضلة في جني الأموال عبر الهاتف.

تطبيقات مثل Solitaire Cash أو Bingo Clash تمكنك من الإنخراط ضد لاعبين آخرين وتمكنك من كسب النقود والنقاط للفوز.

إذا كنت تحب مجموعة متنوعة من الألعاب داخل تطبيق واحد، ففكر في استخدام Rewarded Play و Cash Alarm كمنصات ألعاب تساعدك على كسب النقود دون لعب نوع واحد فقط من الألعاب.

يمكنك اختيار الألعاب التي تلعبها داخل التطبيق، والوقت الذي تقضيه في كل لعبة يمنحك نقاطًا يمكنك استبدالها نقدًا أو بطاقات هدايا.

لا يقدم تطبيق “Rewarded Play” مدفوعات نقدية، ولكن يمكنك استبدال نقاطك ببطاقات الهدايا لدى كبار تجار التجزئة مثل Amazon Best Buy و Nike.

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ربح المال من تطبيقات الاستبيانات

يمكنك كسب المال عن طريق الإجابة عن أسئلة حول الأشياء التي تستخدمها أو تفضيلات علامتك التجارية في أوقات فراغك.

تقدم بعض تطبيقات الاستطلاعات، مثل InboxDollars، خيارات متعددة لكسب المال من خلال نظامهم الأساسي، مثل الاستطلاعات عبر الإنترنت، واسترداد النقود للتسوق عبر الإنترنت أو التسوق من البقالة، أو حتى قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها.

مواقع أخرى مثل Survey Junkie، تجعل المستخدمين يجيبون على أسئلة متعمقة للحصول على فرصة لكسب المال. بمجرد إكمال الاستبيان، ستربح نقاطًا لاستبدالها ببطاقات الهدايا أو النقود.

استخدم تطبيق الاستثمار

Robinhood هو تطبيق يتيح لك الاستثمار في العديد من الخيارات، بما في ذلك الأسهم الفردية، والصناديق المتداولة في البورصة وحتى العملة المشفرة، مقابل دولار واحد فقط من خلال الاستثمار في الأسهم الجزئية.

كما هو الحال مع جميع الاستثمارات، ليس هناك ما يضمن أنك سترى عائدًا على الأموال التي تضعها، ولكن استخدام تطبيق Robinhood يمكن أن يساعدك على الاستثمار قليلاً في كل مرة وبناء محفظة متنوعة ببطء للمستقبل.

مواقع لبيع الأشياء القديمة

مواقع مثل Ebay تتيح للمستخدمين الاختيار بين بيع عنصر بالمزاد لأعلى مزايد أو دفع المشترين سعرًا ثابتًا.

على الرغم من أن إدراج العناصر غير المرغوب فيها على موقع eBay يمكن أن يكون طريقة رائعة لبيع أشيائك القديمة، إلا أنه يحتوي على رسوم متعددة يجب على البائعين دفعها عند إدراج عملية بيع أو إكمالها.

فتطبيق Poshmark على سبيل المثال مماثل لبيع الملابس المستعملة وسيساعدك على إدراج العنصر الخاص بك داخل التطبيق. التقط صورة وأضف وصفًا وحدد سعر البيع. عندما يتم بيع عنصر ما، ستوفر Poshmark بطاقة مسبقة الدفع حتى تتمكن من الشحن مباشرة إلى المشتري.

إن استخدام الأفكار الواردة في هذه القائمة يمكن أن يساعدك في كسب القليل من المال الإضافي. وكل ما عليك القيام به هو التحلي بالصبر والعمل الجاد من أجل تحقيق مكاسب مالية مميزة.