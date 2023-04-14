الجمعة, أبريل 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدصدمة في تونس بعد وفاة لاعب كرة قدم أضرم النار في جسده...
الهدهد

صدمة في تونس بعد وفاة لاعب كرة قدم أضرم النار في جسده واحتجاجات تعصف بمدينته.. ما القصة؟

لاعب كرة القدم التونسي نزار العيساوي أضرم النار في جسده، بعد أن أوضح في مقطع مُصور "تعرضه للظلم" من قبل عدد من رجال الشرطة في حادثة بسيطة تطورت لاحقا ليصبح فيها "مُتهما بالإرهاب"

كتب شيراز ماضي
وفاة نزار العيساوي watanserb.com
وفاة نزار العيساوي
- Advertisement -

وطن- أضرم لاعب كرة القدم التونسي “نزار العيساوي” النار في جسده، قبل أيام أمام أحد مقرات الأمن في ولاية القيروان (وسط البلاد)، لتُوافيه المنية مساء أمس، الخميس، متأثرا بحروقه البليغة.

وقد خلَّفت وفاته حالة كبيرة من الاحتقان والغضب في عدد من مناطق الولاية، خاصة وأن إقدام اللاعب على إحراق نفسه جاء بعد “اتهامه بالإرهاب”.

نزار العيساوي يحرق نفسه

نُقل العيساوي (37 عاما) إلى وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي بن الجزّار بالقيروان، ثمّ إلى مركز الحروق البليغة ببن عروس على متن سيارة إسعاف، قبل أن يفارق الحياة.

وتُوفي متأثرا بجروحه بعد 3 أيام على إضرام النار في جسده، أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز، بولاية القيروان.

ووثق اللاعب التونسي لحظة إضرامه النار في جسده أمام مركز شرطة وسط المدينة للاحتجاج على “اتهامه بالإرهاب” بعد أن قدم شكوى لعناصر الشرطة عقب “خلاف مع بائع خضروات حول سعر الموز” وفق ما صرح به.

- Advertisement -

وكان العيساوي محاطاً بعدد كبير من الناس منهم على ما يبدو أفراد من عائلته، وقد حاولوا إقناعه بالهدوء، لكنه أصرّ على إضرام النار في جسده، وسط حالة من الصراخ والهلع في صفوف الناس.

وقال الفقيد في مقطع الفيديو “إنه أراد لفت نظر الشرطة لأن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانير (3.3 دولار) للكيلوغرام فكان جزائي أن اتهموني بالإرهاب وورطوني في قضية لا دخل لي فيها”.

ويشار أن السلطات التونسية كانت قد أصدرت قرارا قبل شهر رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز الخمسة دنانير (1.6 دولار) في محاولة للحد من ظاهرة الاحتكار في الأسواق وشهد الاقبال على هذه الفاكهة تهافتا كبيرا.

من جانبه، أوضح المدير الجهوي للصحة بالقيراون معمر الحاجي في تصريحات نشرها موقع إذاعة “موزاييك” أن العيساوي قد فارق الحياة بمستشفى الحروق البليغة ببنعروس إثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة بعد أن سكب البنزين على جسده.

ويذكر أن العيساوي كان قد انتمى في آخر تجاربه الكروية للنادي اللجمي الذي ينافس في دوري الهواة، وهو مهاجم سابق لعديد الفرق التونسية، مثل الاتحاد المنستيري وقرمبالية الرياضية وجريدة توزر.

وفاة اللاعب التونسيّ نزار العيساوي بعد أن أضرم النار بنفسه احتجاجا على "دولة البوليس"
وفاة اللاعب التونسيّ نزار العيساوي بعد أن أضرم النار بنفسه احتجاجا على “دولة البوليس”

غضب في تونس بعد وفاة نزار العيساوي

أثارت حادثة إضرام النار في جسده، تضامنا واسعا مع اللاعب نزار العيساوي خاصة أنه ضحية لـ “الظلم” على حد وصفه من قبل قوات الشرطة.

وهي حادثة تعيد للأذهان، ماقام به محمد البوعزيزي خلال شتاء 2010، عندما أضرم النار في جسده بسبب ظلم عدد من رجال الشرطة لتنطلق بعد ذلك موجة غضب واحتجاجات عارمة أدت لسقوط النظام الذي يحكم تونس منذ الإستقلال عام 1956.

ومساء أمس، الخميس، اندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة القيروان، حيث رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، فيما ردت قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وردّد المتظاهرون “بالروح بالدم نفذيك يا نزار”، حسب ما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما خرج عشرات الشبان في شوارع مدينة حفوز التي ينحدر منها اللاعب احتجاجا على الحادثة ما أدى إلى نشوب مواجهات مع الشرطة التي استعملت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوا عناصر الأمن بالحجارة، بحسب ما نقلت مواقع محلية.

وتداول نشطاء على فيسبوك مقاطع فيديو وصورا تظهر حالة التوتر والاحتقان في المدينة وسط تنديد بالحادثة، داعين إلى فتح تحقيق بشأنها.

المصدرفيسبوك، تويتر، موقع إذاعة موزاييك، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هذا ما أوصى به عالم دين بارز ملك المغرب محمد السادس لنصرة الإسلام

الهدهد

“جواسيس” لمنع المسلمين من صيام رمضان.. الصين تُمعن في قمع الإيغور

الهدهد

“أخطر أزمة” تهدد تونس والبلاد تسير نحو المجهول.. هل تعلن حالة الطوارئ؟

حياتنا

رونالدو في برنامج رامز نيفر إند ورد فعل غير متوقع أجبر “MBC” على الرضوخ لطلبه!

الهدهد

“الإنجليز ما إلهم دين”.. أبو جوليا يكشف خبايا تنظيم نادي تشيلسي أول حفل إفطار في رمضان! (شاهد)

الهدهد

تطور جديد بقضية أحمد وحيد ومشهده المثير للجدل في “قط أحمر 3”

الهدهد

الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي يُفاجئ جمهوره في أحدث ظهور (فيديو)

حياتنا

سبب اعتزال حليمة بولند يثير السخرية! (شاهد)

اقتصاد

المونيتور: رفع أسعار الفائدة في مصر سيفشل في تقليل نسبة التضخم وهذا هو الدليل!

الهدهد

رئيس حكومة قطر يفضح محاولة الاحتلال تغيير وضع الأقصى التاريخي والقانوني

الهدهد

فيديو مثير لأردني يزعم رؤية ملائكة السماء في ليلة رمضانية

اقتصاد

الاقتصاد المصري ينهار.. الحكومة ترفع شماعة رمضان وتخشى انفجار الشارع (تقرير)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك تتعرض لصدمة قوية بعد تقدمها للمحكمة للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي!

ما سبب العطس عند الاستيقاظ من النوم؟

يتكون من 14 طابقا..منزل تحت الأرض مُحصن للحماية من نهاية العالم (صور)

من مصر إلى موزبيق.. ابن زايد يغزو إفريقيا باحتلال ناعم بأسلحة الموانئ

أزمة عاصفة في إنجلترا.. راتب الطبيب المبتدئ أقل من أجر عمال الوجبات السريعة

هذا ما يحدث لك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم!

تسريبات البنتاغون.. كيف وصل شاب يبلغ 21 عاما لهذه المواد الحساسة؟ (مفاجآت مدوية)

صدمة للسعودية.. تصريحات قطرية نارية عن عودة عضوية سوريا للجامعة العربية

استبعاد ساديو ماني إلى أجل غير مسمى بقرار من بايرن ميونخ

من مسؤول إلى بلوجر.. فيديو صادم لوزير عراقي ظهر في إعلان ترويجي لأحد المطاعم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC