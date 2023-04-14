جنوب إفريقيا تتعهد باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية للقبض على الأخوين جوبتا المقيمين بدبي

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وطن- تعهدت جنوب إفريقيا باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية للقبض على الأخوين جوبتا بعد أن رفضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة طلبًا لتسليم الرجلين بتهمة غسل الأموال والاحتيال وإطلاق سراحهما من الحجز.

ويُزعم أن الأخوين جوبتا المولودان في الهند اتهما مع رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما بسرقة مليارات الدولارات من شركات الأسلحة والكهرباء والنقل المملوكة للدولة.

ونفى زوما والشقيقان، اللذان فرا من جنوب إفريقيا في أبريل 2016 إلى دبي ، ارتكاب أي خطأ، وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ، الذي خلف زوما ، في عام 2019 إن ما لا يقل عن 32 مليار دولار ربما سُرق تحت قيادة سلفه.

القبض على الأخوين جوبتا في دبي

وألقي القبض على أتول وراجيش جوبتا في دبي في يونيو من العام الماضي واحتُجزا بعد أن وضعهما الإنتربول على قائمة المطلوبين، حيث أن الشقيقين مطلوبين من قبل جنوب إفريقيا فيما يتعلق بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.

كما تتعلق الاتهامات بملايين الراند من الأموال المزعومة لتمويل مزرعة ألبان في مقاطعة فري ستيت بجنوب إفريقيا ، والتي يُزعم أنها تم غسلها عبر دبي للمساعدة في دفع تكاليف حفل زفاف فيغا جوبتا عام 2013 ، ابنة أشلا شقيق جوبتا الثلاثة.

الإمارات ترفض تسليم الأخوين جوبتا وتطلق سراحهما!

وقالت الإمارات العربية المتحدة في 7 أبريل / نيسان إن طلب تسليم جنوب إفريقيا فشل في “تلبية المعايير الصارمة للتوثيق القانوني” وأن عائلة غوبتاس لم تعد رهن الاحتجاز .

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن وزير العدل الإماراتي قال إن بريتوريا قد تعيد تقديم الطلب بوثائق جديدة وإضافية لإعادة النظر فيه، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم ، انتقد وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا الحكم ، قائلاً إن حكومته علمت “بصدمة وفزع” أن جلسة الاستماع الخاصة بالتسليم قد انتهت.

حكومة جنوب إفريقيا تعتزم استئناف الحكم

ووفقا لما نقله موقع “المونيتور” الأمريكي، قال المدير العام بوزارة العدل والتنمية الدستورية الدكتور ماشابان في مقابلة، إن حكومة رامافوزا تخطط لاستئناف الحكم في الإمارات العربية المتحدة وستثير القضية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في الولايات المتحدة في ديسمبر.

وقال: “لدينا شعور بأن الإمارات لا تؤخذ على محمل الجد”. “عندما نتعامل مع الديمقراطيات والأنظمة القانونية الجادة في العالم ، ونرى كيف يبذل مسؤولوها قصارى جهدهم للمساعدة والعكس صحيح ، في هذه الحالة شعرنا حقًا بالتقويض”.

الإمارات كاذبة ولم تحتجز الأخوين جوبتا

وتزعم الإمارات أنها تحتجز الأخوين منذ يونيو 2022 ، لكن تقريرًا صادر عن Africa Intelligence لم يستشهد بمصدر قال إنهما شوهدا في سويسرا في أواخر مارس.

وذكرت الصحيفة أن الأخوين كانا يسافران في طائرتهما الخاصة مستخدمين جوازات سفرهما الجنوب أفريقية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى حيث يطلبان اللجوء، وأن مكان وجودهما الحالي غير معروف.

ونقل موقع المونونيتور عن صحيفة The Daily Maverick في جنوب إفريقيا ذكرها يوم الأربعاء أن إدارة العلاقات الدولية والتعاون (DIRCO) ستصدر مداخلة لسفير الإمارات العربية المتحدة في جنوب إفريقيا للإجابة على الأسئلة حول سبب إطلاق سراح الأخوين “جوبتا” من السجن بعد رفض تسليمهم.