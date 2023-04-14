الجمعة, أبريل 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناانفجار مزرعة مرعب يقضي على 18 ألف بقرة حلوب بالولايات المتحدة.....
حياتنا

انفجار مزرعة مرعب يقضي على 18 ألف بقرة حلوب بالولايات المتحدة.. ما السبب؟! (شاهد)

قاضي المقاطعة ماندي جفيلر لفت لاحتمال أن تكون المعدات المعيبة هي مصدر الانفجار

كتب سالم حنفي
انفجار مزرعة في الولايات المتحدة watanserb.com
انفجار مزرعة في الولايات المتحدة
- Advertisement -

وطن- تسبب انفجار هائل في نفوق 18 ألف بقرة وإصابة رجل بجروح خطيرة في كارثة أصابت مزرعة ألبان بالولايات المتحدة.

وتسبب الانفجار الضخم في غرب تكساس بالولايات المتحدة في تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان إلى السماء فيما يُفهم أنه أكبر نفوق للماشية يُسجل على الإطلاق وفقًا لمعهد رعاية الحيوان، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وحضر المشهد في مزرعة ساوث فورك للألبان في ديميت بولاية تكساس خدمات الإطفاء التي عملت لساعات للسيطرة على الحريق.

مزرعة ساوث فورك للألبان في ديميت بولاية تكساس
مزرعة ساوث فورك للألبان في ديميت بولاية تكساس

تكلفة ضخمة

وبصرف النظر عن مأساة الأبقار نفسها التي توفيت نتيجة الانفجار، فقد بلغت تكلفة موتها 36 مليون دولار (28 مليون جنيه إسترليني).

عامل بحالة حرجة

وترك الانفجار عامل مزرعة في حالة حرجة ولكن حالته مستقرة، فيم لا يزال المصدر الدقيق للانفجار غير معروف لكن النظريات بدأت بالظهور.

الانفجار قضى على 90% بالمئة من ابقار المزرعة
الانفجار قضى على 90% بالمئة من ابقار المزرعة

واشتبه قاضي المقاطعة ماندي جفيلر في احتمال أن تكون المعدات المعيبة هي مصدر الانفجار.

- Advertisement -
الانفجار قضى على 90% بالمئة من ابقار المزرعة
الانفجار قضى على 90% بالمئة من ابقار المزرعة

الانفجار قضى على 90% بالمئة من ابقار المزرعة

وبحسب ما ورد، فقد قضى الانفجار على 90% من قطيع المزرعة من الابقار الهجينة من خليط هولشتاين وجيرسي، حيث تم جمعهما من أجل حلبهما.

وأشارت صحيفة يو إس إيه توداي إلى أن الأبقار تبلغ قيمتها حوالي 2000 دولار (1600 جنيه إسترليني) لكل منها.

وأفادت القناة العاشرة لإدارة الغذاء والدواء KFDA أن السكان المحليين ادعوا أن صوت الانفجار وأن عمود الدخان يمكن رؤيته من على بعد أميال.

وقال كينيدي كليرامان ، أحد سكان ديميت :”لقد كان جنونًا. كان هناك هواء أسود كبير وضخم وبدا مثل الضباب في الشارع. وقد احترق كل شيء في المكان “.

وظهرت صور لتجمع كثيف من الدخان يرتعش على نطاق واسع في الهواء فوق مكان الانفجار.

يشار إلى أن الحادثة وقعت في مقاطعة كاسترو ، وهي واحدة من أكبر المقاطعات المنتجة للألبان في الولايات المتحدة ، وهي موطن لأكثر من 30 ألف رأس من الماشية وفقًا لمراجعة تكساس السنوية لمنتجات الألبان لعام 2021.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

تطور خطير بشأن الوثائق الأمريكية المسربة.. هل تُكشف الحقائق؟

الهدهد

أول ظهور لميلانيا ترامب بعد محاكمة زوجها بقضية نجمة الأفلام الإباحية (فيديو)

الهدهد

“الحرب العالمية الثالثة”.. ترامب يثير الذعر بمنشور غامض في عيد الفصح

حياتنا

القبض على امرأة نشرت فيديو لها أثناء ممارستها الجنس مع كلب! (شاهد)

حياتنا

أول ساعة من نوعها في العالم “بضمان ضد السرقة” وسعرها خيالي

الهدهد

تقرير استخباراتي جديد يكشف عن خسائر فادحة للجيش الروسي في أوكرانيا

الهدهد

معلومات حساسة جمعها منطاد التجسس الصيني قبل إسقاطه وأمريكا قلقة

حياتنا

نصفه بشري.. فيديو لمخلوق غريب يثير الحيرة ومفاجأة بشأن حقيقته

الهدهد

مصر تعلن استرداد جواز سفر السادات في عملية سرية لم تكشف تفاصيلها

حياتنا

مصنوعة من عيون وشعر إنسان حقيقي.. الدمية جورج تثير رعب مستخدمي مواقع التواصل

تقارير

ولي العهد محبط من أمريكا.. ماذا سيحدث لو امتلك محمد بن سلمان النووي؟

الهدهد

العالم مهدد بالفناء.. “أسلحة يوم القيامة” و9 دول تتحكم بمصير الكوكب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كأنه كتبها اليوم..تغريدة لـ”خاشقجي” قبل يومين من اغتياله تتحدث عن التكالب على التطبيع مع الأسد!

بعد التسبب في إقالته.. كريستيانو رونالدو يبعث برسالة غير متوقعة لـ “رودي غارسيا”.. ماذا قال؟

ابنة الفنان محمد قنوع تخطف الأنظار بجمالها الساحر مع والدها في مكة (شاهد)

رويترز: صندوق النقد الدولي محبط من إصلاحات مصر الاقتصادية ول دفعات جديدة حالياً

كلارا شيا في صدام جديد مع شاكيرا.. هذا ما تنوي فعله المغنية الكولومبية وكلفت به محاميها!

فاجعة تهز السلطنة.. وفاة الشيخ سعود بن محمد الهنائي بعد يوم من اختفائه.. هل مات مقتولاً؟

المنصف المرزوقي مهاجما عبد المجيد تبون: من نصبك ولياً على تونس أيها الديكتاتور؟ (شاهد)

صورة للمئات من المعتمرين لحظة سجودهم أمام الكعبة المشرفة تخطف الأنظار

“اغتصبها وقتلها”.. العراق يُسدل الستار في قضية “طفلة الـ 7 سنوات” بعد القبض على الجاني

فيديو رسمي يستعرض حياة مولاي الحسن يتعمد نسيان والدته للا سلمى ويوحي بأنه يتيم! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC