انفجار مزرعة مرعب يقضي على 18 ألف بقرة حلوب بالولايات المتحدة.. ما السبب؟! (شاهد)

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وطن- تسبب انفجار هائل في نفوق 18 ألف بقرة وإصابة رجل بجروح خطيرة في كارثة أصابت مزرعة ألبان بالولايات المتحدة.

وتسبب الانفجار الضخم في غرب تكساس بالولايات المتحدة في تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان إلى السماء فيما يُفهم أنه أكبر نفوق للماشية يُسجل على الإطلاق وفقًا لمعهد رعاية الحيوان، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وحضر المشهد في مزرعة ساوث فورك للألبان في ديميت بولاية تكساس خدمات الإطفاء التي عملت لساعات للسيطرة على الحريق.

تكلفة ضخمة

وبصرف النظر عن مأساة الأبقار نفسها التي توفيت نتيجة الانفجار، فقد بلغت تكلفة موتها 36 مليون دولار (28 مليون جنيه إسترليني).

عامل بحالة حرجة

وترك الانفجار عامل مزرعة في حالة حرجة ولكن حالته مستقرة، فيم لا يزال المصدر الدقيق للانفجار غير معروف لكن النظريات بدأت بالظهور.

واشتبه قاضي المقاطعة ماندي جفيلر في احتمال أن تكون المعدات المعيبة هي مصدر الانفجار.

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الانفجار قضى على 90% بالمئة من ابقار المزرعة

وبحسب ما ورد، فقد قضى الانفجار على 90% من قطيع المزرعة من الابقار الهجينة من خليط هولشتاين وجيرسي، حيث تم جمعهما من أجل حلبهما.

وأشارت صحيفة يو إس إيه توداي إلى أن الأبقار تبلغ قيمتها حوالي 2000 دولار (1600 جنيه إسترليني) لكل منها.

وأفادت القناة العاشرة لإدارة الغذاء والدواء KFDA أن السكان المحليين ادعوا أن صوت الانفجار وأن عمود الدخان يمكن رؤيته من على بعد أميال.

وقال كينيدي كليرامان ، أحد سكان ديميت :”لقد كان جنونًا. كان هناك هواء أسود كبير وضخم وبدا مثل الضباب في الشارع. وقد احترق كل شيء في المكان “.

وظهرت صور لتجمع كثيف من الدخان يرتعش على نطاق واسع في الهواء فوق مكان الانفجار.

يشار إلى أن الحادثة وقعت في مقاطعة كاسترو ، وهي واحدة من أكبر المقاطعات المنتجة للألبان في الولايات المتحدة ، وهي موطن لأكثر من 30 ألف رأس من الماشية وفقًا لمراجعة تكساس السنوية لمنتجات الألبان لعام 2021.