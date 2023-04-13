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هذا ما أوصى به عالم دين بارز ملك المغرب محمد السادس لنصرة الإسلام

العاهل المغربي محمد السادس يترأس محاضرة دينية هي الرابعة في شهر رمضان

كتب فهمي الورغمي
محمد السادس والمحاضرات الدينية في رمضان watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
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وطن – ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يرافقه ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل، الأربعاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، المحاضرة الدينية الرابعة لشهر رمضان المبارك.

محمد السادس يترأس محاضرة دينية

ألقى هذه المحاضرة عميد مدرسة الشريعة الأردنية عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، حول موضوع “نهايات القرآن الكريم وبناء القيم الإنسانية المشتركة والموحدة”، حسب ماذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأشار المتحدث في بداية الحديث إلى أن من أعظم مقاصد القرآن الكريم التقريب بين شعوب الأرض وتعزيز التعاون بينهم بغض النظر عن عرقهم أو ألوانهم أو أديانهم. لبناء نقاط التقارب البشرية التي تشكل جسوراً في التعاون بين البشر.

وأوضح أن الآية الثالثة عشرة من سورة الحجرات، موضوع هذا الحديث، هي نوع من القاعدة الدستورية لتحقيق الأخوة بين الناس، من حيث أنها تدل على طريق تحقيق الأخوة والمعارف المتبادلة، معتبرا أن “الجهل هو الجهل ومصدر الإنكار والازدراء والشك” وأن مفهوم المعرفة المتبادلة يشير إلى الاعتراف بوجود الآخر. يلخص هذا المثال جهود البشرية جمعاء في العصر الحالي لإنشاء عدد من الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.

عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في المغرب

هذا واعتبر عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية أنه لا يمكن التذرع بمضمون الآية إلا من خلال تنفيذها على أرض الواقع ، فهي من الوصايا التي يضعها المسلمون على أنفسهم وتجاه الشعوب الأخرى.

وتناول المتحدث عند هذه النقطة الرؤية القرآنية الحضارية القائمة على التفاهم والتعاون بين المجتمعات البشرية لما فيه خير الجميع ، من خلال نبذ أي شكل من أشكال التمييز العنصري ، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تدعو الناس إلى تجاوز الخصومات ويشجعهم على الاقتراب واحترام أوجه الشبه بين الأمم على مستوى الفكر والإبداع.

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وشدد البروفيسور الكيلاني على أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى تفعيل هذا الخطاب القرآني كمدخل للمعارف المتبادلة بين الشعوب والأمم والحضارات، ونشر قيم التسامح والتسامح بدلاً من السلوكيات العدوانية ، خاصة في العالم العربي. سياق الخطابات البغيضة التي تغذي العديد من التجمعات البشرية.

وأشار إلى مساهمة علماء الأمة في هذا المجال ، لا سيما مساهمتهم في الأهداف الخمسة التي اتفقت عليها المجتمعات البشرية كافة ، وهي: الدين ، والنفس ، والنسل ، والروح ، والمال.

وقال إن هذه الأهداف القرآنية العظيمة قادرة على تكامل الأساليب المعاصرة التي لا حصر لها لبناء أهداف متقاربة ، مثل التعاون في مكافحة الفقر والجوع والبطالة ومكافحة الأمراض والحفاظ على البيئة.

بالإضافة إلى التعاون في هذه المجالات الحيوية التي شجعها القرآن الكريم بقوة ، فإن المجال الآخر الذي أولى له القرآن الكريم أكبر قدر من الاهتمام هو القيم الإنسانية المشتركة.

وأشار عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية إلى أنه على الرغم من الاختلافات الجوهرية بين النظرية الأخلاقية للقرآن الكريم والنظرية الأخلاقية للفلسفات المادية والعقائد الوضعية ، إلا أن هناك مساحة واسعة من المشاركة والتقارب البشري على المستوى. للعديد من القيم والفضائل ، مع العلم أن الغريزة الطبيعية التي بها خلق الله الإنسان هي مصدر أساسي لتنمية القيم الأخلاقية.

وتابع أن انتصار القيم الأخلاقية هو انتصار للإسلام ويؤدي إلى تحقيق المقاصد المنصوص عليها في القرآن الكريم والأهداف التي تحملها رسالة الإسلام والكتب المنزلة.

ظهور محمد السادس بهذه المحاضرة أقلق المغاربة

وكان هذا الظهور الحديث لملك المغرب محمد السادس، خلال حضوره الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، قد أثار قلقَ المغاربة، إذ ظهر بملامح متعبة، وتبدو عليه علامات المرض، وفق ما لاحظ معلّقون مغاربة.

وجاء في تعليقات المغاربية على صورة الملك السادس التي يبدو فيها مريضاً، دعواتٌ له بالشفاء.

جدير بالذكر أنه في تقريرٍ له في شهر آذار الماضي، تساءل موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية عن أسباب غموض القصر حول صحة الملك محمد السادس، موضحاً أنّه منذ إعلانه في 21 فبراير/شباط الماضي عن مرضه، اكتنف الغموض الحالة الصحية للملك.

المصدروسائل إعلام مغربية + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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