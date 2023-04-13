موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والتشكيلة في الدوري المصري

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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره فاركو، الجمعة، في منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري الممتاز، التي تجمع كلا الفريقين على ملعب “الإنتاج الحربي”.

وستقام مباراة الأهلي وفاركو في منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو

كما وستكون المباراة بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) والخليج العربي، فستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً والربع مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة والربع مساءً، أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

تشكيلة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام فاركو في منافسات الدوري المصري، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع المارد الأحمر الأهلاوي: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية غلاب، حمدي فتحي، عمرو السولية.

مركز الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم “كهربا”، بيرسي تاو.

معلق مباراة الأهلي وفاركو

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي وفاركو، عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، المعلق المصري محمد البوشي.

كما وستنقل المباراة على قناة (OnTime Sports 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، وباستقطاب رأسي، ومعامل الترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

ويتواجد فريق الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، كما وخلف المتصدر فيوتشر برصيد 48 نقطة للموسم الجاري.