الخميس, أبريل 13, 2023
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“شجرة عائلة” الرئيس الأمريكي جو بايدن ومفاجأة بشأن أصوله (شاهد)

بايدن كشف تفاصيل نسبه ومواطن أجداده ونشر صورة لشجرة العائلة عبر حسابه الرسمي بتويتر

كتب خالد الأحمد
شجرة عائلة جو بايدن watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وطن– على طريقة الشرقيين وتفاخرهم بالأنساب، تباهى الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بأصوله الأيرلندية ونشر على حسابه في تويتر صورةً لشجرة نسب لعائلته.

جو بايدن يكشف عن أصوله

وعلّق بايدن على صورة شجرة العائلة الخاصة به بالقول عبر “تويتر“: “بصفتي الابن الفخور لعائلة بلوتيس في مقاطعة مايو وعائلة فينيغاز في مقاطعة لاوث، إنه لأمر رائع أنّ أعود إلى إيرلندا المكان الذي صاغ فيه أسلافي نفس القيم التي نقلتها لأولادي وأحفادي”.

جاء ذلك غداةَ رحلة قام بها جو بايدن، الثلاثاء، وشملت أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة، التي أنهت 30 عامًا من الصراع العنيف في أيرلندا الشمالية.

وبعد خطابه في بلفاست، سوف يسافر بايدن إلى مقاطعة “لاوث” على الساحل الشمالي الشرقي لأيرلندا، والتي كانت موطنًا لأسلافه في القرن التاسع عشر.

ومن المقرر أيضًا أن يزور بايدن مقاطعة مايو الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لأيرلندا، حيث ينتمي كثير من أسلافه لعائلة بليويت هناك.

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وبحسب شبكة “nbcnews“، فإنه من المتوقَّع أن تشمل الزيارة إلى مقاطعة “مايو” التوقّف في مركز أبحاث الأنساب. وسيلقي بايدن ملاحظات في كاتدرائية القديس موريداخ، حيث تمّ تعميد جده الأكبر باتريك بليويت في أبريل 1832.

أجداد الرئيس الأمريكي بايدن

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنّ أجداد بايدن: جيمس فينيغان وكاثرين روش، عاشا في المنطقة قبل أن يهاجر فينيجان مع عائلته إلى الولايات المتحدة، واستقر في مقاطعة سينيكا، نيويورك، عندما كان عمره 9 سنوات.

ويعود تاريخ عائلة Blewitt إلى عام 1795. وفي عام 1909، تغيّر اسم العائلة إلى Finnegan.

وكاثرين “جين” فينيغان، هي والدة جو بايدن. تزوجت من جوزيف روبينيت بايدن الأب عام 1941، وتغيّر اللقب إلى بايدن.

وبحسب تقرير لموقع usatoday بعنوان: “كيف جاء أسلاف الرئيس جو بايدن الأيرلنديون إلى أمريكا”، فإن باتريك بلويت، أحد أجداد بايدن، أبحر إلى الولايات المتحدة في عام 1850، واكتشف فرص التعدين في سكرانتون، بنسلفانيا.

وعاد إلى أيرلندا، وجمع بقية عائلة Blewitt، وغادر إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من ذلك العام في يوم عيد الميلاد.

وأضاف التقرير نقلاً عن عالمة الأنساب من دبلن ومديرة مركز تاريخ الأسرة الأيرلندي “فيونا فيتزسيمونز”، أنّ عشرة من أجداد بايدن الستة عشر هم من أيرلندا.

وقالت “فيتزسيمونز” التي تتبعت سلسلة نسب بايدن في عام 2016 نيابةً عن نائب الرئيس آنذاك: “إن أسلاف بايدن الأيرلنديين كانوا مجموعة متنوعة: مهندسين ومساحين، ومشرفين مسئولين عن بناء الطرق، وعضو في خفر السواحل، وعمال بناء حجر، ومزارعين مستأجرين”.

وأضافت أنّ أسلاف بايدن “الأمريكيين الأيرلنديين”، جاءوا إلى الولايات المتحدة بين عامي 1848 و1855، هربًا من مجاعة البطاطس الأيرلندية التي اجتاحت البلاد، واستقروا في الغالب في مسقط رأس بايدن في سكرانتون، بنسلفانيا، للعمل في التعدين.

وبايدن حاصل على شهادة في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة ديلوير، وشهادة في الحقوق من جامعة سيراكيوز، حيث التقى بزوجته الأولى نايلا هانتر، إلا أنها توفيت عام 1972، بعد أن أنجبا 3 أطفال.

تزوج بايدن مرة أخرى بـ جيل جيكوبز عام 1977، وأنجب منها ابنة واحدة. ويعرف عنه أنّه طليق اللسان وذو شخصية جاذبة.

انتخب عام 1972 كسيناتور عن حزب الديموقراطيين ليمدينة ديلوير، كما تقلّد نائب الرئيس في عهد أوباما من تاريخ (2009-2017).

وشجرة العائلة أو النَّسَب هو الرسم البياني الذي يمثّل أصول العائلة ونسبها في هيكل تقليدي على شكل شجرة، وتستخدم الأشجار الأكثر تفصيلاً في الطب، علم الأنساب، والعمل الاجتماعي، وتعرف باسم صورة الجينات.

المصدرnbcnews + usatoday + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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