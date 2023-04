“شجرة عائلة” الرئيس الأمريكي جو بايدن ومفاجأة بشأن أصوله (شاهد)

- Advertisement -

وطن– على طريقة الشرقيين وتفاخرهم بالأنساب، تباهى الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بأصوله الأيرلندية ونشر على حسابه في تويتر صورةً لشجرة نسب لعائلته.

وعلّق بايدن على صورة شجرة العائلة الخاصة به بالقول عبر “تويتر“: “بصفتي الابن الفخور لعائلة بلوتيس في مقاطعة مايو وعائلة فينيغاز في مقاطعة لاوث، إنه لأمر رائع أنّ أعود إلى إيرلندا المكان الذي صاغ فيه أسلافي نفس القيم التي نقلتها لأولادي وأحفادي”.

As the proud son of the Blewitts of County Mayo and the Finnegans of County Louth, it’s great to be back in Ireland – the place where my ancestors forged the same values that I’ve passed down to my own children and grandchildren. pic.twitter.com/rRtyS38HRV

— President Biden (@POTUS) April 12, 2023