بلومبيرغ: ابن سلمان هو المسؤول عن عار السعودية في اليمن بعد أن أذله الحوثيون!

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وطن- شنت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدة بأنه اضطر للوصول إلى اتفاق سلام مع الحوثيين في اليمن بعد أن تعرض للإذلال على أيدي الجماعة الموالية لإيران.

وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير لها، إن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان هو المسؤول عن فضيحة فشل السعودية في اليمن، وقد استغرق الأمر 8 سنوات، وحياة أكثر من 200 ألف شخص، وعشرات المليارات من الدولارات، لكي يلاحظ أن غزوته الأولى في السياسة الخارجية كانت فاشلة تماماً.

قائد غير حكيم ومتهور

وأكدت الوكالة على انه منذ صعود ابن سلمان إلى السلطة؛ أظهر نفسه مراراً وتكراراً على أنه قائد غير حكيم، وشريك غير موثوق به، وشخص لديه سلوك متهور.

محمد بن سلمان تعرض للإذلال

وأوضحت الوكالة أنه بغض النظر عن الطريقة التي تروّج لها الحكومة السعودية، حول ذكاء “ابن سلمان” السياسي في المصالحة مع الحوثيين، لكن الحقيقة أنه يتعرض لإذلال كبير.

ولفتت الوكالة إلى أنه “صحيح أن بايدن لم يجعل ابن سلمان منبوذاً كما وعد، لكن الإذلال الذي يتعرض له ولي العهد السعودي الآن في اليمن؛ هو مثال جيد، خصوصاً وأنه من صنع ذلك بيديه.”

انتصار كبير لإيران

واعتبرت الوكالة أن صفقة السعودية مع الحوثيين؛ هي انتصار كبير لإيران، خصوصاً وأن الرياض أبدت استعدادها الكبير للتصالح مع عملاء طهران الآخرين؛ مثل الديكتاتور السوري بشار الأسد.

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لا أمل بعودة الحكومة اليمنية الشرعية لليمن

ونوهت الوكالة في تقريرها إلى أنه يبدو أن هدف ابن سلمان المتمثل في إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً؛ هو حلم شبه منسي، بدلاً من ذلك، أصبح يطالب منطقة عازلة بين البلدين، وحتى هذا لن يبعد التهديد عنه، بسبب تطور ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار.

بصيص أمل

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز؛ إن اليمن بات أمام بصيص أمل، بعد مقتل مئات الآلاف، والتشريد، نتيجة الحرب المستمرة منذ 8 سنوات، بعد تحقيق انفراجة بين أطراف الحرب، والمحادثات باتت مختلفة عن أي جولات سابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرق بين هذه المفاوضات وتلك التي جرت في ‏السنوات الماضية، أنها ليس في ساحة المعركة ويخشى بعض ‏المحللين من أن المحادثات قد تؤدي ببساطة إلى مرحلة ‏مختلفة من الصراع المعقد. وبدلا من ذلك، فإن العامل الذي ‏يلفت الانتباه هو التقارب المفاجئ الشهر الماضي بين قوتين ‏إقليميتين؛ السعودية وإيران.‏

مفاوضات سعودية مع الحوثيين في صنعاء

ولفتت الصحيفة للمفاوضات في العاصمة ‏اليمنية، صنعاء، التي جرت قبل أيام بين السعودية التي تقود تحالفا عسكريا تدخل ‏في اليمن في عام 2015 والحوثيين، ‏المدعومون من إيران، الذين يسيطرون على العاصمة ‏والشمال الغربي لليمن، للوصول إلى اتفاق ينهي 8 سنوات من الحرب.

تفاصيل الاتفاق المتوقع

ومن المرجح أن تتضمن الاتفاقية إقناع السعودية للحكومة ‏اليمنية المتحالفة معها لتسهيل دفع رواتب موظفي الخدمة ‏المدنية اليمنيين، الذين ظلوا دون تعويض منذ سنوات، وغالبا ‏ما يكونون المعيل الرئيسي لأسرهم.

ومن شأن ذلك أن يرفع ‏العبء على وكالات الإغاثة الإنسانية، التي تكافح من أجل ‏خدمة ملايين اليمنيين الجوعى الذين هم في أمس الحاجة إلى ‏الغذاء.‏

ويمكن أن يفتح الاتفاق أيضا المزيد من الرحلات الجوية من ‏مطار صنعاء، مما يسمح لآلاف الأشخاص بالسفر للعلاج ‏المنقذ للحياة، ورفع القيود المفروضة على الموانئ، وتوفير ‏المزيد من السلع الأساسية وتخفيف التضخم، كما قد يسمح ‏باستئناف صادرات النفط اليمنية.‏