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الهدهد

بعد ستورمي دانيلز.. فضيحة جنسية جديدة تُلاحق ترامب ومفاجأة حول هوية الشاكية

قضية الكاتبة الأمريكية ضد ترامب تتزامن مع دعوى قضائية مشابهة مرفوعة ضده من قبل نجمة أفلام إباحية

كتب فهمي الورغمي
إي جين كارول وترامب watanserb.com
الرئيس الأسبق دونالد ترامب
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وطن- اتهمت كاتبة أمريكية، مواطنها الرئيس الأسبق دونالد ترامب، بالاغتصاب، بعد رفعها دعوى قضائية ضده في حادثة تعود حيثياتها إلى التسعينيات.

كاتبة أمريكية تتهم ترامب باغتصابها

اتهمت “إي جين كارول“، وهي مؤلفة وكاتبة عمود سابقة في مجلة Elle، دونالد ترامب في مذكراتها لعام 2019 باغتصابها منذ ما يقرب من 30 عامًا.

يشار أنه ووفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها “إي جين كارول”، فقد حظي الاثنان (كارول وترامب) بفرصة التجول بأحد المتاجر، حيث كان ترامب يتسوق لشراء هدية لـ “فتاة”. طلب نصيحتها، فتسوق الاثنان معًا قبل أن يدفعها إلى غرفة تبديل الملابس ويغتصبها، على حد زعمها.

وهي تهمة نفاها ترامب، قائلاً “لم أقابل هذا الشخص قط في حياتي” ووصفها بأنها كاذبة وأن إدعاءاتها نابعة من عزمها على بيع كتابها الجديد.

وأضاف ترامب في بيان بعد ذلك: “لا توجد صور؟ لا توجد مراقبة؟ لا يوجد فيديو؟ لا توجد تقارير؟ لا يوجد موظفون مبيعات بالجوار؟ أود أن أشكر بيرجدورف جودما لتأكيده عدم وجود لقطات فيديو لأي حادث من هذا القبيل ، لأنه لم يحدث أبدًا”، حسب ما ذكرت نيويورك تايمز.

وتعود القصة لخريف عام 2019، حين رفعت “كارول” دعوى قضائية ضد ترامب، قائلة إن تصريحاته شوهت صورتها. وهذه الدعوى مودعة حاليًا في الاستئناف.

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ثم في العام الماضي، أضافت كارول دعوى ثانية تتّهمه فيها بالاغتصاب بموجب قانون نيويورك الذي يسمح برفع دعاوى مدنية بعد سنوات من انتهاء قانون التقادم الجنائي.

ترامب يطلب تأجيل المحاكمة

طلب محامو الرئيس السّابق دونالد ترامب، مستشهدين بـ “طوفان من التغطية الإعلامية الضارة” بشأن لائحة الاتهام والمحاكمة الأخيرة التي وُجهت إليه في مانهاتن، من قاضٍ فيدرالي في وقت متأخر من، يوم الثلاثاء، تأجيل المحاكمة المدنية للسيد ترامب لمدة شهر بسبب مزاعم بأنه اغتصابه المدعية “إي جين كارول”.

في المقابل، رد محامي إي جين كارول، في رسالة وجهها إلى القاضي يوم أمس، الأربعاء، أن طلب السيد ترامب بتأجيل القضية كان “بلا أساس واضح”.

جادلت المحامية “روبرتا كابلان” بأن لائحة الاتهام الجنائية للسيد ترامب كانت قضية مختلفة تمامًا وتنطوي على “قضايا وقائعية وقانونية مختلفة تمامًا”.

ووجه المحامي جوزيف تاكوبينا، أحد محامي ترامب، طلبا بتأجيل المحاكمة المدنية القادمة لمدة 4 أسابيع ؛ وذلك بسبب الهجوم الإعلامي الذي قد يتسبب في “تشويش المحلفين”.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 25 أبريل. ويريد الفريق القانوني لترامب تأجيل المحاكمة إلى 23 مايو على الأقل.

وكتب محامي دونالد ترامب، جوزيف تاكوبينا :” إن إجراء المحاكمة في هذه القضية بعد 3 أسابيع من هذه الأحداث التاريخية سيضمن أن العديد من المحلفين المحتملين، إن لم يكن معظمهم، سيضعون المزاعم الجنائية على رأس أذهانهم عند الحكم على دفاع الرئيس ترامب ضد مزاعم كارول”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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