الخميس, أبريل 13, 2023
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الهدهد

“استقطب مراهقة ليبية ويغوي المسلمين”.. اعتقال أمريكي في ليبيا (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي القبض على مواطن أمريكي بتهمة إغواء المسلمين والترويج للمسيحية في ليبيا

كتب باسل النجار
اعتقال أمريكي في ليبيا watanserb.com
اعتقال أمريكي في ليبيا
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وطن- أصدر جهاز الأمن الداخلي في ليبيا اليوم، الخميس، بيانا أعلن فيه القبض على مواطن أمريكي بتهمة “إغواء المسلمين” والترويج للمسيحية بينهم، وتمت إحالته إلى النائب العام.

القبض على أمريكي في ليبيا

وفي التفاصيل فقد ذكر جهاز الأمن الداخلي الليبي في بيانه، أنه أوقف مساعد مدير مركز “جيت وي” لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، موضحا أنه “أمريكي الجنسية”.

وتابع أنه تم إحالة الشخص المضبوط إلى النائب العام المستشار الصديق الصور.

وتابع أن الرجل الأمريكي المشار إليه هو “مبشر” عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى “جمعيات الله” لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

وبث جهاز الأمن الداخلي الليبي عبر صفحاته بمواقع التواصل، تسجيلا مصورا لما وصفه “اعترافات الأمريكي وسيدة ليبية”، قالت إنها تعرفت عليه عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وذلك في القضية المعروفة باسم “ترويج الردة”.

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الفتاة الليبية تم استقطابها في سن المراهقة

وقالت الفتاة إنه تم استقطابها في سن المراهقة، واعتنقت المسيحية وروجت لها، مع زوجها المواطن الأمريكي.

وأكد جهاز الأمن الليبي الداخلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما لمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

يشار إلى أن الجهاز سبق أن نشر تسجيلا ظهر فيه رجل آخر قال فيه إنه “أميركي من مواليد العام 1972، ويعيش في ليبيا منذ 12 عاما”.

الخارجية الأمريكية تعلق

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها اطلعت على التقارير المتعلقة باحتجاز أمريكي في العاصمة طرابلس.

وقال ناطق باسم الوزارة لقناة “سي إن إن”: “نحن على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب ميليشيا في طرابلس”.

ويعرف “جهاز الأمن الداخلي الليبي” نفسه بإنه مؤسسة مدنية نظامية ويعد من أقدم المكونات الأمنية للدولة الليبية، وناهز عمره السبعين عاما، ويمتد تاريخه منذ المملكة الليبية.

وكان يعرف بإدارة المباحث العامة وتوالت التسميات “أمن الدولة والمباحث العامة وهيئة الأمن الداخلي وجهاز الأمن الداخلي وإدارة أمن المعلومات وجهاز المباحث العامة”، وأخيرا أعيد تسميته بجهاز الأمن الداخلي.

التشريعات النافذة تعطيه عدة اختصاصات منها حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب، والظواهر الهدامة والمخاطر والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية والاجتماعية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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