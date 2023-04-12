هل تساعد أقنعة العين حقًا في تحسين جودة النوم؟

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وطن– يساهم النوم العميق في الحفاظ على صحة جسم الإنسان، ويعتقد الخبراء أنه يمكن تجنّب معظم الأمراض إذا حصل الشخص على نوم جيد بانتظام.



تشير الدراسات إلى أنّ النوم الجيد ليلاً يساعد في بناء المرونة العقلية والعاطفية.



وجدت الأبحاث السابقة أنّ التعرّض للضوء الاصطناعي قبل النوم يمكن أن يثبط إفراز الميلاتونين وهو الهرمون الذي تنتجه الغدة الصنوبرية التي تنظم ساعتنا البيولوجية ودورة النوم الطبيعية التي تتكرر كلّ 24 ساعة وتجعلنا نشعر بالنعاس.



من جهته، قال الدكتور يونغ تشيات وونغ ، رئيس المجموعة الطبية والطبية والعلمية: “يمكن أن يقلّل كثيراً من الضوء الاصطناعي من إنتاج الميلاتونين في دماغك، مما يؤثر على نومك”.

وأضاف: “يساعد النوم جيدًا على بناء المرونة العقلية، ويعزز الصحة العقلية الجيدة والرفاهية العامة”.

فوائد استخدام أقنعة العين للنوم

توصّلت دراسة حديثة منشورة في مجلة Sleep، إلى أنّ ارتداء قناع العين في أثناء النوم يعزّز من الذاكرة واليقظة، ويساعدك بالتالي على تحسين جودة نومك.

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يمكن أن توفّر أقنعة العين الشعور بالهدوء على الوجه والعينين، حيث إنّ الضغط اللطيف والموادّ الناعمة يمكن أن تكون مريحة للغاية للناس، وتساعد في إثارة شعور بالهدوء.

إلى جانب حجب الضوء، يمكن أن يكونَ لأقنعة العين تأثير مهدّئ على العينين، مما يساعدك على النوم بشكل أسرع.

ومع ذلك، يقول الدكتور وونغ، إنه على الرغم من أنّ قناع العين يساعدك على النوم بشكل أفضل، فإنّه ليس مفيدًا لصعوبات النوم التي تسبّبها عوامل أخرى.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور وونغ: “هناك عوامل أخرى مثل الشيخوخة وعدم انتظام مواعيد النوم بسبب العمل أو السفر والتي تؤثر أيضًا على مستويات الميلاتونين في أجسامنا، مما يؤثر على جودة النوم”.