مليارديرات تحت سن الـ 30.. قائمة فوربس 2023 ومفاجأة حول طريقة جمعهم للثروة

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وطن- في عالم الأعمال، يُعتبر الوصول إلى مليار دولار من الأهداف الطموحة للكثير من المستثمرين والرياديين. لكن بعض الشباب نجحوا في تحقيق هذا الحلم قبل أن يبلغوا سن الثلاثين. ولئن ورث أغلب هؤلاء المليارديرات الشباب ثرواتهم، إلا أن بعضهم استغل الفرص والابتكارات في مجالات مختلفة، حتى أن أحدهم ضاعف ثروته بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

مليارديرات تحت سن الـ 30 عاما

كشفت مجلة “فوربس” عن قائمتها الجديدة للمليارديرات الشباب، وبينهم 15 مليارديرا بعمر 30 عاما أو أصغر. بإجمالي ثروة تناهز حوالي 64 مليار دولار، وذلك بزيادة 10 مليارات دولار عن عام 2022.

جدير بالذكر أن هؤلاء الشباب لا يمثلون سوى 6 % فقط من مجموع مليارديرات العالم البالغ 2640 مليارديرا.

إلى ذلك يتصدر قائمة فوربس، وريث شركة “ريد بول” النمساوي مارك ماتشيتز (30 عاما)، الذي توفي والده ديتريش في أكتوبر 2022. وتقدر ثروته بنحو 34.7 مليار دولار.

ومن حيث السن، حل الإيطالي كليمنتي ديل فيكيو، والكورية الجنوبية كيم جونغ يون، ولم يبلغ أي منهما سن الـ20 حتى الآن، كأصغر الأسماء في القائمة. وقد توفي والدا المراهقين، ليوناردو ديل فيكيو، وكيم جونغ جو، في عام 2022، وتركا لهما حصصا كبيرة في شركتيهما.

سيبلغ ديل فيكيو من العمر 19 عاما في مايو القادم، وقد حصل على ثروة 3.5 مليار دولار من حصة في شركة Delfin التي لديها استثمارات في عملاق صناعة النظارات “لوكسوتيكا” (تمتلك علامات شهيرة مثل راي بان و صن غلاس هات).

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فيما لا يُعرف الكثير عن كيم (19 عاما)، التي لديها ثروة 1.7 مليار دولار جنتها من حصتها في عملاق صناعة الألعاب اليابانية الكورية الجنوبية “نيكسون”.

مليارديرات عصاميين

تشير قائمة فوربس إلى بعض المليارديرات العصاميين، ومنهم البريطاني بن فرانسيس (30 عاما) الذي أسس شركة Gymshark لصناعة الملابس، في عام 2012، عندما كان في الـ19 من العمر، وقدرت فوربس ثروته بـ1.2 مليار دولار.

بدوره، تمكن الأميركي بالمر لوكي (30 عاما) من دخول نادي المليارديرات بنفسه أيضا بعد أن باع أول شركة ناشئة له على فيسبوك، هي شركة Oculus الشهيرة لنظارات الواقع الافتراضي، بسعر 2 مليار دولار، ثم أسس Anduril للتكنولوجيا الدفاعية.

كما تشمل القائمة التشيكي ميشال سترناد (30 عاما) الذي يمتلك ثروة 2 مليار دولار جناها من شركة تعتبر، من بين أكبر موردي الذخيرة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني، وبسبب الحرب تضاعفت مبيعاتها إلى 620 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022.

والنرويجي غوستاف ماغنار ويتز (29 عاما) وتقدر ثروته بـ2.7 مليار دولار، ويمتلك حوالي نصف شركة SalMar ASA التي تدير مزارع السلمون التي ورثها من والده.

التجارة الإلكترونية

جنى الأميركي ريان بريسلو (28 عاما) ثروة 1.1 مليار دولار من التجارة الإلكترونية. وتقول فوربس إنه لم يكمل تعليمه في ستانفورد، لكنه أسس ثلاث شركات ناشئة بفاصل أربع سنوات بينها، وهي شركات متخصصة في إزالة الوسطاء في معالجة المدفوعات والتمويل الشخصي والمستحضرات الصيدلانية.

كما انضم لقائمة فوريس 2023، الإيطالي ليوناردو ماريا ديل فيكيو (27 عاما) بثروة 3.5 مليار دولار وهو لديه حصة ورثها عن والده في مجموعة “لوكسوتيكا” للنظارات.

تليه النرويجية كاثرينا أندرسن (27 عاما) بثروة 1.5 مليار دولار، وهي إحدى ملاك شركة الاستثمارات “فيرد” التي تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار.

والصيني وانغ زيلونغ (26 عاما) بثروة 1.4 مليار دولار جناها من حصته في شركة صينية تنتج مادة كيماوية تُستخدم لإنشاء الصبغات.

إرث من مليارات الدولارات

تضمنت قائمة فوربس، النروجية ألكسندرا أندرسون (26 عاما) بثروة 1.5 مليار دولار، وهي تمتلك مع شقيقتها كاتارينا حصة 42 في المئة لكل منهما في شركة “فيرد”، كما أنها ترأس منشأة لتربية الخيول.

وجاء في ذات القائمة كذلكك، الإيطالي لوكا ديل فيكيو (21 عاما) بثروة 3.5 مليار دولار جناها من شركة “لوكسوتيكا”.

والألماني كيفن ديفيد ليمان (20 عاما) بثروة 2.3 مليار دولار وقد ورث سلسلة صيدليات من والده في سن الـ14، وظلت تحت الوصاية حتى بلغ الـ18 ليصبح بعدها مليارديرا.

والكورية الجنوبية كيم جونغ مين (21 عاما) التي ورثت مع أختها الصغرى، كيم جونغ يون، حوالي ثلث أصول عائلتها، ويشمل ذلك حصة 15 في المئة في شركة “نيكسون” لصناعة الألعاب بعد وفاة والدهما كيم جونغ جو في فبراير 2022.