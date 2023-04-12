الأربعاء, أبريل 12, 2023
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حياتنا

“محفز جنسي سحري”.. عارضة برازيلية تبيع “عَرَقها” بعدما حولته لعطر (شاهد)

عارضة الأزياء البرازيلية أكدت أنّ عطرها الجديد ساعد بعض متابعيها في مواعدات غرامية لأنه يحمل أنوثة غير مسبوقة

كتب فهمي الورغمي
عارضة الأزياء البرازيلية وانيسا مورا watanserb.com
عارضة الأزياء البرازيلية وانيسا مورا
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وطن- أرادت عارضة الأزياء البرازيلية، “وانيسا مورا” صاحبة الـ29 عاماً، ابتكارَ عطر فريد يجذب الرجال، على حدّ تعبيرها. فبعد أن امتدح حبيبها السابق وعاشقها الحالي رائحة عرقها، ووصفها بأنها “مثيرة وشبقية”، ألهمها ذلك لوضعه في زجاجات بلورية وبيعه على أنه “ماركة” عطور طبيعية مُستحدثة.

حسناء برازيلية تبيع عرقها على أنه عطر

تقول وانيسا: إنه “بالإضافة إلى المكونات الفاكهية لبرتقال الماندرين والبرغموت والفلفل الوردي، فإنّ عطري له لمسة خاصة وحميمية للغاية: إنه عرَقي”.

وقالت لموقع “NudePR.com“، إنّ عطرها مزيج من العاطفة والغموض.

وأضافات عارضة الأزياء، أصيلة ساو باولو بالبرازيل، إنّ عطرها الموسوم بـ”Fresh Goddess”، يهدف إلى “إيقاظ وتحفيز الانتباه” من الآخرين والعمل كمنشط جنسي لمن يستعمله.

حسناء برازيلية تبيع عرقها على أنه عطر
حسناء برازيلية تبيع عرقها على أنه عطر

وانيسا مورا تصنع العطر من جسدها

اليوم، تحظى العارضة البرازيلية الشابة، وانيسا مورا، بمزيد من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي كلّ زجاجة عطر “Fresh Goddess” على 8 مليليترات من عرقها الخاص لإضافة لمسة من الإثارة والأنوثة، على حدّ وصفها، وتباع بـ138 دولاراً أمريكياً.

وتزعم مورا أنّ متابعيها يُحبون رائحة العطر الجديد، وأنّ واحدةً من جمهورها قالت إن العطر الجديد أكّد قوته بعد أن تلقّت دعوة من أحد الشبان للخروج معه في موعد غرامي، بعد أن استخدمت العطر.

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وفي هذا الصدد، تقول مورا: “رائحتي الطبيعية تغري الرجال، لذلك استخدمت قطرات من عرقي كأساس لعطري الجديد”.

وتضيف: “كان عرقي هو العنصر الأكثر أهمية في تركيبة جرعة الحب والجنس التي أصبح عطري معروفاً بها”.

وتابعت مورا: “إنه العطر المثالي للمواعدة والاستمتاع بتجارب ممتعة مع شريكك أو لجذب انتباه من تحب”.

وانيسا مورا تصنع العطر من جسدها
وانيسا مورا تصنع العطر من جسدها
المصدرموقع NudePR.com، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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