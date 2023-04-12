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لحظة وصول وزير خارجية سوريا إلى السعودية.. “إعادة تدوير الأسد” تنطلق من الرياض

تأتي زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسعودية في ظل التقارب بين نظام الأسد والمملكة، وبعد أيام من تلقي نظام بشار الأسد دعوة لحضور القمة العربية المقبلة في الرياض

كتب خالد الأحمد
وصول وزير خارجية سوريا إلى السعودية watanserb.com
وصول وزير خارجية سوريا إلى السعودية
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وطن- وصل وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الأربعاء، إلى مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عقب اندلاع الثورة السورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس“.

وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في السعودية

وبحسب الوكالة فقد جاءت الزيارة في ظل التقارب بين نظام الأسد والمملكة، وبعد أيام من تلقي نظام الأسد دعوة لحضور القمة العربية التي ستستضيفها الرياض هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر، إن “نائب وزير الخارجية، رحب بفيصل المقداد، الذي يزور المملكة في إطار دعوة من وزير الخارجية فيصل بن فرحان”.

ولفتت إلى أنه سيتم خلال الزيارة، “عقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ولتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا“.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال في شباط الماضي خلال منتدى ميونخ للأمن، إن “إجماعا بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سوريا، وأن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما”.

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وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في منتدى ميونخ للأمن: “سترون أن إجماعا يتزايد، ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار”.

وأضاف أنه “في ظل غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حل سياسي، فإنه بدأ يتشكل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومعاناة المدنيين، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا”.

وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في السعودية
وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في السعودية
وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في السعودية
وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في السعودية

حل سياسي للأزمة السورية

وكان في استقبال “المقداد” نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي.

وحسب “واس” فإن زيارة المقداد تأتي في إطار دعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

يشار إلى أن الرياض أرسلت طائرات محملة بالمساعدات لمناطق منكوبة تسيطر عليها الحكومة السورية، في إطار جهود الإغاثة من الزلزال، بعد أن أرسلت مساعدات في البداية فقط لشمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة.

وتعد هذه الخطوة أحدث مثال على التواصل العربي مع الحكومة المعزولة دوليا في دمشق. بعد أن تسارعت وتيرة التعامل مع سوريا منذ أن تعرضت تركيا وتركيا إلى الزلازل المدمرة في فبراير.

ومنذ الكارثة ، تلقى رأس النظام السوري مكالمات ومساعدات من القادة العرب ، وهو زخم يقول محللون إنه قد يستفيد منه لتعزيز الدعم الإقليمي.

وزار الأسد هذا العام سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ، اللتين أعادتا العلاقات مع دمشق في 2018. وقالت السعودية الشهر الماضي إنها بدأت محادثات مع دمشق بشأن تلخيص الخدمات القنصلية.

وكانت وكالة “رويترز” قالت -بحسب وسائل إعلام عربية- نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة، إن السعودية تعتزم دعوة رئيس النظام السوري، بشار الأسد لحضور القمة العربية المزمع عقدها بالرياض في مايو المقبل، وهي خطوة من شأنها وضع حدا لعزلة سوريا الاقليمية.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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