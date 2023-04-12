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السيسي تملقه باستقبال أسطوري.. ماذا وراء زيارة محمد بن زايد المفاجئة لمصر؟ (فيديو)

يُحاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي أدخل مصر فيها بسبب فشله في إدارة البلاد منذ تنفيذ انقلابه العسكري عام 2013 باستجداء الدعم من دول الخليج وعلى رأسها الإمارات

كتب فهمي الورغمي
محمد بن زايد في زيارة رسمية إلى مصر watanserb.com
محمد بن زايد في زيارة رسمية إلى مصر
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وطن- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة، الأربعاء، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعيشها مصر منذ سنوات.

محمد بن زايد في زيارة رسمية إلى مصر

ونشرت الرئاسة المصرية مقطع فيديو يوثق مراسم استقبال أسطوري للرئيس الإماراتي، كما ظهر السيسي واقفا أمام درج الطائرة في انتظار نزول بن زايد.

ولم يعلن الجانبان المصري والإماراتي مدة الزيارة غير المعلنة مسبقا، والتي تجمع دولتين من أبرز حلفاء المنطقة.

وتأتي الزيارة قبل اجتماع خليجي عربي، الجمعة، في جدة غربي السعودية، لبحث ملف سوريا، وتوترات القدس المحتلة، تزامنا مع اقتحامات للمسجد الأقصى منذ بداية الأسبوع الجاري.

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وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، زار السيسي الإمارات للمشاركة في قمة أبو ظبي، التي تجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف هذه القمة “إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”. وفق بيان صدر عنها في حينه.

محمد بن زايد في زيارة رسمية إلى مصر
محمد بن زايد في زيارة رسمية إلى مصر

الأزمة الاقتصادية المصرية تُضيق الخناق على السيسي

خلال الثماني سنوات الماضية، ضخت الإمارات والسعودية والكويت مليارات الدولارات في صور منح لأغراض محددة ودعم نقدي وشحنات وقود، في الأشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في عام 2013 بقيادة السيسي عندما كان قائدا للجيش.

ودعمت الأموال الاقتصاد المصري، لكن بعد مرور عشر سنوات يتعرض الاقتصاد مرة أخرى لضغوط شديدة. وتُلمح دول الخليج إلى أن عهد سياسة منح المساعدات دون قيود قد ولّى.

وتوصلت القاهرة لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر، فيما خفضت قيمة عملتها للنصف منذ آذار/ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف بالاقتصاد.

اجتماع في السعودية للتباحث حول سوريا

أعلن مسؤولون خليجيون، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية، سيعقدون اجتماعاً تشاورياً الجمعة القادمة في مدينة جدة السعودية، للتباحث حول الملف السوري.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء أمس الثلاثاء، عقد اجتماع خليجي-عربي يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة غربي السعودية، لـ”التباحث حول سوريا“.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية قدّمها الأنصاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، وسط تنامي المساعي العربية هذه الآونة لعودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي، بشكل غير مسبوق منذ تجميد عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في 2011.

وقال الأنصاري: “الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري سيزور مدينة جدة السعودية يوم الجمعة المقبل للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا”.

وأكد الأنصاري أن “الموقف القطري ثابت ولم يتغير، وهو تلبية تطلعات الشعب السوري في الحلّ السياسي والإجماع العربي حول هذه التحركات”.

وتضمّ عضوية مجلس التعاون الخليجي الذي يقع مقره في جدة، كلّاً من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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