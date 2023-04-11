الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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الهدهد

الحوثي يصفع السعودية بعد انحناء المملكة وزيارة سفيرها إلى صنعاء (شاهد)

المملكة السعودية اعتبرت أن زيارة السفير السعودي إلى صنعاء تستهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار

كتب خالد الأحمد
لقاء السفير السعودي مع الحوثيين watanserb.com
لقاء السفير السعودي محمد آل جابر مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط
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وطن – على الرغم من زيارة السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر إلى العاصمة صنعاء، إلى أن جماعة الحوثي شنّت هجوما ضاريا على المملكة، ما يشير إلى أن آمال تحقيق هدنة في اليمن قد تكون بعيدة المنال.

وأجرى السفير السعودي زيارة إلى صنعاء أثارت الكثير من الجدل وردود الأفعال، واعتبرها كثيرون تعبر عن انحناء المملكة بعدما عجزت عن حسم الحرب على الحوثيين في اليمن على مدار تسع سنوات.

عضو المجلس السياسي في صنعاء محمد علي الحوثي، قال إن الحوار مع السعودية يأتي في إطار أنها هي من تقود العدوان بعد الولايات المتحدة، وهو قائم على هذا الأساس، مؤكدا أن نتائجه ستعلن للشعب اليمني عبر القنوات الرسمية.

جاء تصريح الحوثي الذي نشرته قناة المسيرة عقب تصريح للسفير السعودي محمد سعيد ال جابر زعم فيها أن زيارته إلى صنعاء تأتي في إطار القيام بدور الوسيط، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال الحوثي: “عند كل جولة مباحثات يعمد العدو إلى ضخ التسريبات والاشاعات بغية هز الجبهة الداخلية وشيطنة المدافعين عن الوطن”.

وأشار الحوثي إلى أن الحوار لم يتطرق إلى الملف الإنساني، وفي مقدمها الرواتب التي ظل قطعها أحد أسلحة التحالف لتدمير الدولة اليمنية ومعاقبة الشعب اليمن، مؤكدا الاستعداد لكل الخيارات، وقال: “إن أرادوا السلام فنحن أهل السلام وأن أرادوا الحرب فقد جربونا 8 سنوات”.

زيارة السفير السعودي إلى صنعاء

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وكان السفير السعودي لدى اليمن، قد صرح بأن لقاءه مع مسؤولين حوثيين بحضور وفد من سلطنة عُمان في العاصمة صنعاء، هدفه تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار وصولا إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة في البلاد، التي مزقتها الحرب لسنوات ممتدة.

وأضاف السفير السعودي، عبر حسابه على موقع تويتر: “استمرارًا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعمًا للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة”.

وأوضح أن الهدف من زيارته هو تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وأشار إلى أن المملكة وقفت لعقود مع اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، وتابع: “لا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011، لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي”.

ونشر السفير السعودي صورة جمعته إلى جوار رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، في القصر الجمهوري العاصمة صنعاء، إضافة إلى ممثلي الوفد العُماني.

مباحثات بين السعودية والحوثيين

وكان وفد سعودي، قد أجرى محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران، تندرج في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

وأجرى الجانبان، محادثات حول عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

مسودة خطة سلام شاملة

في السياق، كشفت مصادر سعودية عن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن، والتي قالت إنها في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض.

المصدروسائل إعلام يمينة + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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