الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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أين الغزال المختبئ؟ 2% فقط من ذوي الذكاء الاستثنائي تمكنوا من العثور عليه!

تظهر الدراسات أنه كلما دربت عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة كلما كنت أكثر ذكاءً

كتب رفيف عبدالله
أين الغزال المختبئ؟ 2% فقط من ذوي الذكاء الاستثنائي تمكنوا من العثور عليه! watanserb.com
أين الغزال
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وطن– لقد ترك “الوهم البصري” الذي يختبر الذكاء، الناس في حيرة من أمرهم وهم يكافحون لحل المشكلة في 13 ثانية فقط.

أين الغزال؟

تم نشر  الوهم البصري الذي أثار الجدل بواسطة موقع  JoshJargan التعليمي.

وذكر الموقع أن “العبقري” فقط يمكنه اكتشاف الغزال المخفي في الصورة في الوقت المخصص.

تظهر الصورة زوجاً من الصيادين داخل غابة.

“الوهم البصري ” الذي يختبر ذكائك قد ترك الناس في حيرة من أمرهم وهم يكافحون للعثور على الغزال المختبئ في 13 ثانية فقط

داخل الغابة ، هناك غزال مخفي.

اختفى فجأة

ستحتاج إلى النظر عن كثب إذا كنت تريد تحديد مكان الحيوان.

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كان اثنان من الصيادين يصطادان غزالًا. لقد ظهر في الغابة قبل ذلك ثم اختفى فجأة ، بحسب موقع جوش جارجان.

ركض الصيادون وراءه لكنهم فقدوه. ومع ذلك ، فإن الغزال ليس بعيدًا.

أعلى الشجرة في اليمين

لذا ، فإن الجزء الأصعب من هذا الوهم البصري هو اكتشاف الغزال المختبئ داخل الغابة.

إذا كنت تكافح من أجل تحديد موقع الغزال ، انظر إلى الجانب الأيمن من الصورة.

انظر إلى أعلى الشجرة اليمنى وما يبدو أنه أغصان.

ستكون قادرًا على رؤية قرون الحيوان التي تم تمويهها بواسطة الشجرة.

لمساعدتك ، تم وضع دائرة عليها في الصورة أدناه.

إذا كنت تكافح من أجل تحديد موقع الغزال ، انظر إلى الجانب الأيمن من الصورة

ذكاء غير عادي

ووفقًا للموقع الإلكتروني ، فقد زعم أنه إذا تمكنت من التعرف على الغزلان المخبأة داخل الصورة في غضون 13 ثانية فقط ، فقد يكون ذلك علامة على ذكائك غير العادي.

“تظهر الدراسات أنه كلما مارست عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة ، كلما كنت أكثر ذكاءً.”

ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الصورة الفيروسية ، وقد نشرها موقع برايت سايد سابقاً.

ظهرت مرة أخرى في عام 2022 ، حيث أبلغت وكالة الأخبار Infobae أن 2 في المائة فقط من الأشخاص الذين يحاولون اكتشاف الغزال انتهى بهم الأمر بالعثور عليه.

المصدرJoshJargan- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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