وليد مهساس في بث مباشر مع رونالدو.. حقيقة مقطع اجتاح “تيك توك”

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وطن- تفاعل الملايين عبر السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة مع الإمام الجزائري وليد مهساس، الذي أصبح ذائع الصيت بعد انتشار مقطعٍ عفويٍّ له وهو يداعب قطة صغيرة امتطت كتفيه خلال صلاة التراويح.

وفي سياق الإشادة العالمية بالإمام الجزائري، زعمت مقاطع فيديو متداوَلة أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد شاهد هو الآخر اللحظة التي اعتلت فيها القطة كتف الإمام وليد مهساس.

حقيقة فيديو كريستيانو يشاهد الإمام وليد مهساس

حظيت مقاطع فيديو عبر مختلِف منصات التواصل الاجتماعي بآلاف المشاركات والمشاهدات، ادّعى ناشروه أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشاهد المقطع الذي اشتُهر حول العالم للشيخ الجزائري، وليد مهساس، وعلى كتفه قطّة وهو يصليّ، ويتفاعل معه.

ويظهر في الفيديو المؤلَّف من قسمين، الشيخ الجزائري وهو يصلّي قبل أن تظهر قطة على كتفه، ورونالد فيما يبدو أنه يتفاعل مع هذه المشاهد.

وجاء في التعليق المرافق: “كريستيانو ينشر فيديو القطة.. والإمام وليد مهساس”.

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إلا أنّ الادّعاء غير صحيح، والفيديو مركّب، ورغم ذلك حصدت المنشورات آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك، حسب ما ذكرت فرانس برس.

حساب غير رسمي

والفيديو الذي يحمل شعار “تيك توك” واسم cristiano.r0nldo، هو في الحقيقة حساب غير رسمي.

وأوضح صاحب الحساب في خانة المعلومات في موقع تيك توك، أنّ الحساب غير رسمي كاتباً: “Fan Account”.

ونشر صاحب الحساب الفيديو حاصداً أكثر من عشرة ملايين مشاهدة، بعدما طارت شهرة الشيخ حول العالم في الأيام الماضية بسبب فيديو يُظهر قطّة على كتفه، وهو يعاملها برفق، فيما كان يؤمّ صلاة الجماعة في مسجد.

فيديو قديم

هذا وأرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى أنّ النسخة الأصلية من فيديو رونالدو منشورةٌ منذ سنوات على موقع يوتيوب.

وتبيّن بالبحث أنّ المشهد الأصلي لكريستيانو رونالدو تمّ اجتزاؤه من بثٍّ مباشر على حسابه في موقع إنستغرام، ومنشور على موقع يوتيوب منذ سبتمبر/أيلول عام 2017.

ونال الإمام الجزائري، وليد مهساس، اهتماماً دولياً منقطع النظير، وهو إمام مسجد أبي بكر الصديق في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، بعد أن اعتلت قطة كتفه خلال صلاة التراويح قبل أيام.