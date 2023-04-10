الإثنين, أبريل 10, 2023
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وليد مهساس في بث مباشر مع رونالدو.. حقيقة مقطع اجتاح “تيك توك”

الإمام الجزائري حظي باهتمام إعلامي دولي غير مسبوق لتعامله بكل لطف مع قطة اعتلت كتفه خلال صلاة التراويح

كتب فهمي الورغمي
وليد مهساس مع رونالدو watanserb.com
وليد مهساس مع رونالدو
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وطن- تفاعل الملايين عبر السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة مع الإمام الجزائري وليد مهساس، الذي أصبح ذائع الصيت بعد انتشار مقطعٍ عفويٍّ له وهو يداعب قطة صغيرة امتطت كتفيه خلال صلاة التراويح.

وفي سياق الإشادة العالمية بالإمام الجزائري، زعمت مقاطع فيديو متداوَلة أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد شاهد هو الآخر اللحظة التي اعتلت فيها القطة كتف الإمام وليد مهساس.

حقيقة فيديو كريستيانو يشاهد الإمام وليد مهساس

حظيت مقاطع فيديو عبر مختلِف منصات التواصل الاجتماعي بآلاف المشاركات والمشاهدات، ادّعى ناشروه أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشاهد المقطع الذي اشتُهر حول العالم للشيخ الجزائري، وليد مهساس، وعلى كتفه قطّة وهو يصليّ، ويتفاعل معه.

ويظهر في الفيديو المؤلَّف من قسمين، الشيخ الجزائري وهو يصلّي قبل أن تظهر قطة على كتفه، ورونالد فيما يبدو أنه يتفاعل مع هذه المشاهد.

وجاء في التعليق المرافق: “كريستيانو ينشر فيديو القطة.. والإمام وليد مهساس”.

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إلا أنّ الادّعاء غير صحيح، والفيديو مركّب، ورغم ذلك حصدت المنشورات آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك، حسب ما ذكرت فرانس برس.

فيديو لـ"رونالدو" يشاهد مقطع الإمام الجزائري والقطة
فيديو لـ”رونالدو” يشاهد مقطع الإمام الجزائري والقطة

حساب غير رسمي

والفيديو الذي يحمل شعار “تيك توك” واسم cristiano.r0nldo، هو في الحقيقة حساب غير رسمي.

@cristiano.r0nldo

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وأوضح صاحب الحساب في خانة المعلومات في موقع تيك توك، أنّ الحساب غير رسمي كاتباً: “Fan Account”.

ونشر صاحب الحساب الفيديو حاصداً أكثر من عشرة ملايين مشاهدة، بعدما طارت شهرة الشيخ حول العالم في الأيام الماضية بسبب فيديو يُظهر قطّة على كتفه، وهو يعاملها برفق، فيما كان يؤمّ صلاة الجماعة في مسجد.

فيديو قديم

هذا وأرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى أنّ النسخة الأصلية من فيديو رونالدو منشورةٌ منذ سنوات على موقع يوتيوب.

وتبيّن بالبحث أنّ المشهد الأصلي لكريستيانو رونالدو تمّ اجتزاؤه من بثٍّ مباشر على حسابه في موقع إنستغرام، ومنشور على موقع يوتيوب منذ سبتمبر/أيلول عام 2017.

ونال الإمام الجزائري، وليد مهساس، اهتماماً دولياً منقطع النظير، وهو إمام مسجد أبي بكر الصديق في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، بعد أن اعتلت قطة كتفه خلال صلاة التراويح قبل أيام.

المصدريوتيوب، تويتر، فرانس برس، تيك توك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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