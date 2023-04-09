الأحد, أبريل 9, 2023
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سبب وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي.. هذا ما حدث وجعله ينهار فجأة

نعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها على فيسبوك رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي

كتب خالد الأحمد
وفاة فائق عرقسوسي watanserb.com
الفنان السوري فائق عرقسوسي
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وطن – توفي اليوم، الأحد 9 أبريل 2023، في دمشق الفنان والممثل السوري “فائق عرقسوسي” عن عمر ناهز الـ 69 عاماً، بعد معاناة مع المرض وشائعات عدة عن وفاته لاحقته خلال العامين الماضيين.

وفاة فائق عرقسوسي بعد تدهور كبير بوضعه الصحي

وكان الفنان السوري الراحل فائق عرقسوسي قد تعرض لأزمة صحية في وقت سابق فقد على إثرها وزنه، إضافة للكثير من الآثار الجسدية والنفسية التي لحقت به، بعد الخضوع لعملية جراحية خطيرة تمثلت باسئصال أورام في القولون والأمعاء، وإثر إصابة تعرض لها خلال اللعب في إحدى صالات الألعاب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري، وهو على سرير المرض وبدا متعبا وفي حالة نحول شديد.

ونعت الفنانة “نور عرقسوسي” على صفحتها في “فيسبوك” والدها قائلة: “اجتمعوا الحبايب -في إشارة إلى والدتها المتوفاة أيضاً – شكرا لأنكن عرفتوا بعض و حبيتوا بعض وجبتولي اغلى اخوة بهالدنيا”.

وأضافت: “الحمدلله على كل شي أبي و صديقي وأخي ورفيقي بهالحياة في ذمة الله”

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وتابعت نور فائق عرقسوسي بنبرة اعتزاز: “يا ريت كل البنات عندهون أب متلك .. يا ريت كل البنات أبوهون كان فايق عرقسوسي”.

كما أعلنت نقابة الفنانين السورية فرع دمشق، عبر صفحتها في موقع فيسبوك،عن وفاته وكتبت “فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي”.

وأشارت النقابة إلى أنها ستوافي المتابعين لاحقاً بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية”.

فائق عرقسوسي من أبرز نجوم سوريا

وولد الفنان الراحل في حى الشاغور الدمشقي فى 3 يونيو عام 1954، تخرج فى معهد الفنون المسرحية بالقاهرة وله العديد من المسلسلات التلفزيونية.

ويعتبر من أبرز نجوم سوريا والذين شاركوا فى عدد من الأعمال السورية بين الدراما والسينما والمسرح ، ومنها مسلسل “حارة نسيها الزمن”، كما قدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير “أبو كامل”.

وشارك فائق عرقسوسي أيضا فى مسلسل “ما ملكت أيمانكم” بشخصية الأستاذ معروف والذي أثار جدلا واسعا وقت عرضه. ومسلسل “دائرة النار” عام 1988 من إخراج “هيثم حقي”.

وتوالت بعدها أعمال عرق سوسي ومنها “الرحيل إلى الوجه الآخر” “قتل الربيع” “مذنبون أبرياء” “دومينو” “العروس” “جلد الأفعى” “بقعة ضوء 12″و”مسلسل الولادة من الخاصرة 3.”

بالإضافة إلى مسلسل “ومضات من تاريخنا” و”حارة نسيها الزمن” و”بهلول القبضاي”و”المجالس مدارس للمخرج أحمد دعيبس”و”زمن البرغوت” وفيلم “الكفرون” مع الفنان دريد لحام.

وهو متزوج وله ولد وبنتين إحداهما هي نور عرقسوسي المغنية السورية المعروفة.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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