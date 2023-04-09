الأحد, أبريل 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناخبراء يحذرون..4 أشياء تجنبوا تخزينها تحت حوض المطبخ
حياتنا

خبراء يحذرون..4 أشياء تجنبوا تخزينها تحت حوض المطبخ

منها إسفنجة المطبخ

كتب ايمان الباجي
خبراء يحذرون..4 أشياء تجنبوا تخزينها تحت حوض المطبخ watanserb.com
حوض المطبخ
- Advertisement -

وطن– ترغب العديد من الأمهات تخزين كثير من الأشياء في المطبخ. ومن الأماكن التي يُفكرنَ دائمًا في استغلالها هي المنطقة الموجودة أسفل الحوض.

على الرغم من أنها مساحة كبيرة، إلا أنها ليست أفضل منطقة لبعض الأدوات المنزلية اليومية، وفقا لما أوردته مجلة “bestlife” الأمريكية.

في هذا التقرير الذي نشرته المجلة، سنتعرف معاََ عن الأشياء التي يجب تجنب تخزينها تحت حوض المطبخ.

إسفنجة المطبخ

غالبًا ما تكون إسفنجة المطبخ رطبة ويمكن أن تصبح بسهولة حاضنة جيدة للبكتيريا والعفن والجراثيم الأخرى إذا تم تخزينها تحت حوض المطبخ.

إسفنجة المطبخ

لذا، يقول الخبراء من الأفضل تخزينها في مكان جاف وجيد التهوية.

المواد القابلة للاشتعال

إذا كنت تفكر في استخدام المساحة الموجودة أسفل حوض المطبخ لأي عناصر قابلة للاشتعال أو خطرة، فيجب عليك التفكير مرة أخرى قبل القيام بذلك. يتضمن ذلك أي شيء من زيت الطهي إلى الولاعة.

- Advertisement -

لا ينبغي أبدًا تخزين هذه المواد تحت حوض المطبخ لأنها يمكن أن تسبب خطر نشوب حريق بسبب قربها لأنابيب المياه.

كما يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة وتلف الممتلكات إذا كان هناك تسرب أو انسكاب. إذا أمكن، يجب تخزين هذه العناصر في غرفة منفصلة أو منطقة بعيدة عن المطبخ.

الأجهزة الصغيرة

من الضروري الاحتفاظ بأي أجهزة إلكترونية مثل محمصة الخبز أو الخلاط أو حتى تلك التي تعمل بالبطاريات، بعيدًا عن المناطق المعرضة لخطر تسرب المياه أو الرطوبة الزائدة. هذا يمكن أن يدمر بسرعة المكونات الأساسية للأجهزة.

جهاز محمصة الخبز

الأدوات المعدنية

ينصح الخبراء دائمًا بتجنب تخزين الأدوات المعدنية في هذه المنطقة لأنها سوف تصدأ وتتآكل في النهاية.

لذا، من المهم تخزينها في منطقة جافة بعيدًا عن الرطوبة.

حتى لو لم تكن هناك تسربات كبيرة، فالمنطقة الموجودة تحت حوض المطبخ عادة ما تكون رطبة وأكثر منطقة تتكاثر فيها البكتيريا في منزلك. لذا من الضروري معرفة الأشياء التي يمكن تجنب تخزينها هناك.

المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

6 أشياء داخل المطبخ يمكنك تنظيفها بالليمون

حياتنا

مكوّن منزلي في مطبخك سيغير منزلك بالكامل

حياتنا

تخلص من أدوات المطبخ الخشبية على الفور إذا رأيت هذا الشيء

حياتنا

10 أشياء يجب ألا تقوم بها في المطبخ.. قد تكون بعضها خطيرة

حياتنا

اكتشف ما لا يجب تخزينه تحت حوض المطبخ..

حياتنا

تعرف معنا على الطريقة الصحيحة لتنظيف حوض المطبخ

حياتنا

5 أشياء يجب ألا تنظفها أبدًا باستخدام صودا الخبز لأنها تتلف

حياتنا

كم يوما يمكننا تخزين الطعام في الثلاجة؟ من المهم معرفة العمر الافتراضي لكل طعام

حياتنا

أماكن في منزلك تختبئ فيها الصراصير.. لن تتفطن إليها أبدًا

أرشيف - المجلة

للأسف ستُصدمون .. 10 أدوات هي “الأكثر اتساخا” في مطبخك!

الهدهد

نائب كويتي: ترامب لن يغير العالم لأنه لا يعرف كيف يتطهر.. ومغردون: ” يا شيخ دا تحليل بول”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سبب وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي.. هذا ما حدث وجعله ينهار فجأة

ابن سلمان يطلق سراح الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي.. ما علاقة قيس سعيد؟

مشهد “القطة مع وليد مهساس” يثير جنون كاتب مصري اشتهر بطعنه في الإسلام

بعد اتصال ولي عهد البحرين بأمير قطر.. هذا ما سيحدث بعد العيد وتطور هام

بالأرقام..هالاند أفضل من تشيلسي في الدوري الإنجليزي

فالفيردي مهددٌ بعقوبة الإيقاف بعد اعتدائه بالضرب على لاعب فياريال

التمساح أم القارب؟!..ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف عن سمات شخصيتك المخفية

جولة في عقل نتنياهو.. إلى متى يستمر تجنب المواجهة مع حزب الله؟ (تحليل)

لا تنسى القيام بهذا.. عند دخولك غرفة الفندق

صراخ هستيري لطالبة في إحدى مدارس العراق بسبب ما فعلته مُعلمتها يثير الجدل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC