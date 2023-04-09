خبراء يحذرون..4 أشياء تجنبوا تخزينها تحت حوض المطبخ

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وطن– ترغب العديد من الأمهات تخزين كثير من الأشياء في المطبخ. ومن الأماكن التي يُفكرنَ دائمًا في استغلالها هي المنطقة الموجودة أسفل الحوض.

على الرغم من أنها مساحة كبيرة، إلا أنها ليست أفضل منطقة لبعض الأدوات المنزلية اليومية، وفقا لما أوردته مجلة “bestlife” الأمريكية.

في هذا التقرير الذي نشرته المجلة، سنتعرف معاََ عن الأشياء التي يجب تجنب تخزينها تحت حوض المطبخ.



إسفنجة المطبخ

غالبًا ما تكون إسفنجة المطبخ رطبة ويمكن أن تصبح بسهولة حاضنة جيدة للبكتيريا والعفن والجراثيم الأخرى إذا تم تخزينها تحت حوض المطبخ.

لذا، يقول الخبراء من الأفضل تخزينها في مكان جاف وجيد التهوية.

المواد القابلة للاشتعال

إذا كنت تفكر في استخدام المساحة الموجودة أسفل حوض المطبخ لأي عناصر قابلة للاشتعال أو خطرة، فيجب عليك التفكير مرة أخرى قبل القيام بذلك. يتضمن ذلك أي شيء من زيت الطهي إلى الولاعة.

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لا ينبغي أبدًا تخزين هذه المواد تحت حوض المطبخ لأنها يمكن أن تسبب خطر نشوب حريق بسبب قربها لأنابيب المياه.

كما يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة وتلف الممتلكات إذا كان هناك تسرب أو انسكاب. إذا أمكن، يجب تخزين هذه العناصر في غرفة منفصلة أو منطقة بعيدة عن المطبخ.

الأجهزة الصغيرة

من الضروري الاحتفاظ بأي أجهزة إلكترونية مثل محمصة الخبز أو الخلاط أو حتى تلك التي تعمل بالبطاريات، بعيدًا عن المناطق المعرضة لخطر تسرب المياه أو الرطوبة الزائدة. هذا يمكن أن يدمر بسرعة المكونات الأساسية للأجهزة.



الأدوات المعدنية

ينصح الخبراء دائمًا بتجنب تخزين الأدوات المعدنية في هذه المنطقة لأنها سوف تصدأ وتتآكل في النهاية.

لذا، من المهم تخزينها في منطقة جافة بعيدًا عن الرطوبة.



حتى لو لم تكن هناك تسربات كبيرة، فالمنطقة الموجودة تحت حوض المطبخ عادة ما تكون رطبة وأكثر منطقة تتكاثر فيها البكتيريا في منزلك. لذا من الضروري معرفة الأشياء التي يمكن تجنب تخزينها هناك.