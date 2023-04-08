السبت, أبريل 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدترامب يعتزم توظيف معادية للمسلمين في حملته الانتخابية.. تاريخها مليء بالإساءات
الهدهد

ترامب يعتزم توظيف معادية للمسلمين في حملته الانتخابية.. تاريخها مليء بالإساءات

لومر ترشّحت مرتين في انتخابات الكونغرس لكنها خسرت في المرتين ووصفت الإسلام ذات مرة بأنه سرطان

كتب خالد السعدي
ترامب يعتزم توظيف معادية للمسلمين في حملته الانتخابية watanserb.com
دونالد ترامب
- Advertisement -

وطن– يُجري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محادثاتٍ لتوظيف لورا لومر، المرشّحة السابقة للكونغرس، والتي لها تاريخ في الإدلاء بتصريحات معادية للمسلمين، للعمل في حملته للانتخابات الرئاسية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ ترامب التقى مؤخرًا مع لومر ووجّه مستشاريه، لمنحها دورًا في حملته الانتخابية، فيما تواصل موقع ميدل إيست آي مع لومر للتعليق لكنها لم تردّ، وكتبت على تويتر: “لوسائل الإعلام تطلب مني التعليق، أنا موالية لوومر، لا تسربوا أشياء أخرى”.

وكانت لومر قد ترشّحت مرتين في انتخابات الكونغرس، لكنها خسرت في المرتين، ووصفت الإسلام ذات مرة، بأنه “سرطان”، وغرّدت تحت هاشتاغ “#proudislamophob”.

الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر
الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر

وخلال أول انتخابات لعضوة الكونجرس إلهان عمر في مجلس النواب، ظهرت لومر في حدث انتخابي وضايقت عمر ورشيدة طليب اللتين كانتا في ذلك الوقت يترشحان لمقعد في مجلس النواب الأمريكي في ميشيغان، وزعمت لومر أنّ عمر وطليب معاديتان لأمريكا ولليهود.

وحظر موقع تويتر، لومر في نوفمبر 2018، بعد أن نشرت سلسلة تغريدات وصفت عمر بأنها “معادية لليهود”، وزعمت أنّه في دينها “المثليون جنسياً مضطهدون”، والنساء “يتعرضن للإيذاء ويُجبرن على ارتداء الحجاب”.

كما منعتها أوبر وليفت من استخدام أيٍّ من خدماتهما بعد أن اشتكت عبر الإنترنت من عدم قدرتها على العثور على سائق “غير مسلم”، قائلين: “يحتاج شخص ما إلى إنشاء نموذج غير إسلامي من uber أوlyft”.

حكم قضائي ضد لومر

- Advertisement -

والعام الماضي، أيّد قاضٍ أمريكيّ حكماً بولاية يقضي بتغريم لورا لومر -المؤيدة لنظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام- وشركتها (Illoominate Media) ما يقرب من 124 ألفَ دولار لصالح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي رحّب بالحكم.

وتشكّل الغرامة أتعاب المحاماة والتكاليف الناجمة عن دعوًى قضائية رفعتها لورا، تزعم أنّ (كير) تواطأ مع موقع تويتر لحظر حسابها.

وقرّر القاضي (رودولفو أ. رويز) أنّ لورا لومر مدينة بمبلغ 123 ألفًا و762 دولارًا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وفريق فلوريدا التابع له، بالإضافة إلى 662 دولارًا من التكاليف.

وفي عام 2019، تقدّمت لورا لومر لمحكمة في فلوريدا بدعوى تتهم “كير” بالتآمر مع منصة تويتر لإغلاق حسابها الرسمي على الموقع، وهو ما لم تؤيّده المحكمة، ثم قرّر مسؤولو (كير) رفع دعوًى قضائية ضدها حُكم فيها لصالحه.

وقال محامي كير (جوستين سادوسكي)، في بيان، إنّ لورا لومر رفعت هذه الدعوى في محاولةٍ لإجبار مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية على استخدام موارده القيّمة في هذه القضية، بدلًا من الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين والأمريكيين الآخرين.

وأضاف البيان: “تلقت لورا الآن تعليمات مرتين كي تدفع لـ (كير) مقابل الضرر الذي سببته، ونحن نتطلع إلى أخذ أموالها واستخدامها للدفاع عن أعز الحقوق الدستورية لأمتنا”.

المصدرميدل إيست آي ، نيويورك تايمز ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

الأول منذ 1979 والصين تحذر.. ماذا يعني لقاء رئيسة تايوان مع رئيس الكونغرس الأمريكي؟

الهدهد

“اعتقال ترامب” توقّعه مسلسل “عائلة سمبسون” الشهير قبل 29 عاماً (فيديو)

الهدهد

ملامح شرطية شقراء تخطف الأضواء خلال محاكمة ترامب.. من هي؟

الهدهد

ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مصدومة بعد هذا الحكم لصالح ترامب

الهدهد

الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تسخر بقوة من دونالد ترامب بتغريدة بذيئة!.. ماذا قالت؟!

الهدهد

في أسوأ حالاته.. ملامح صادمة لترامب في أول ظهور له داخل المحكمة (شاهد)

الهدهد

محامية ترامب العراقية ظهرت معه في صور مثيرة.. من هي ألينا حبة؟

الهدهد

حسناء ونجمة بلاي بوي فاتنة تزعم إقامة علاقة جنسية مع “ترامب” وتزيد من ورطته! (شاهد)

الهدهد

فزع بأمريكا بعد انتشار مخدر الزومبي.. الشباب يتعاطون عقارا يستخدم لتهدئة الحيوانات

الهدهد

إيفانكا ترامب تحسم موقفها تجاه قضية والدها مع نجمة الأفلام الإباحية

حياتنا

مارسا الجنس معاً.. من هي ستورمي دانيلز التي يُحاول ترامب إسكاتها وتفاصيل “الليلة الساخنة”

الهدهد

ترامب يثير الجدل بتصريحات غامضة عن “سيطرة الصين” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابنة عمرو دياب تتضامن مع فلسطين على طريقتها (فيديو)

راهب هندوسي متطرف يحرض على غزو مكة والاستيلاء على الكعبة وسط صمت سعودي (فيديو)

المونيتور: تونس على وشك الإفلاس وقيس سعيد متفرغ لشتم خصومه!

حرب اليمن ومفاوضات الهدنة الدائمة.. السعوديون يهرولون إلى الحوثيين بحثا عن “مخرج” (تقرير)

تعرّف على أرخص مدن العالم.. حيث الإيجار يكلّف أقلّ من 300 يورو

فرحة لا توصف لمعتمرة تجوب الحرم المكي فرحًا بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود (شاهد)

صور مثيرة لطالبات كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد خلال حفل التخرج تثير جدلاً واسعاً (شاهد)

تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي.. وهذه التفاصيل

شرطية مهووسة بـ”البكيني” والصور البذيئة تثير جنون الرجال وتعليقاتهم الجنسية بهذا الفيديو!

تناول دائمًا هذين النوعين من الأطعمة في المنزل لتقليل الدهون في منطقة البطن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC