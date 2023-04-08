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ابن سلمان رفع الراية البيضاء.. بدء تبادل الأسرى لإنهاء حرب اليمن والحوثي فرض شروطه

الرياض أفرجت عن 13 أسيرا من جماعة الحوثي مقابل أسير سعودي أطلقت الجماعة اليمنية سراحه في وقت سابق

كتب باسل النجار
تبادل الأسرى لإنهاء حرب اليمن والحوثي watanserb.com
تبادل الأسرى لإنهاء حرب اليمن والحوثي
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وطن- أفادت وكالة “رويترز” في تقرير لها اليوم، السبت، بأن السعودية أفرجت عن 13 من أسرى الحوثي لدى المملكة، مقابل أسير سعودي أطلقت الجماعة اليمنية سراحه في وقت سابق.

السعودية تفرج عن 13 أسيرا حوثيا مقابل أسير سعودي

واستندت الوكالة في ذلك إلى بيان صادر عن عبد القادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي.

وقال “المرتضى” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق.”

وتابع:”ونأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الإسبوع ان شاءالله.”

وفي تغريدة أخرى له قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي، أوضح أن الأسرى المفرج عنهم اليوم من السجون السعودية هم جزء من الصفقة المتفق عليها عبر الأمم المتحدة.

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وأوضح أنه “يوم الخميس القادم إن شاءالله سنستكمل بقية الخطوات بالتنفيذ الكامل للصفقة.”

ولدى نشرها الخبر، قالت وكالة “رويترز” إنها طلبت تعليقا من المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، لكنها لم تحصل عليه.

السعودية تفرج عن 13 أسيرا حوثيا مقابل أسير سعودي
السعودية تفرج عن 13 أسيرا حوثيا مقابل أسير سعودي

وفد عماني في صنعاء

وفي وقت سابق، السبت، بدأ وفد عماني زيارة إلى صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن وإحياء عملية السلام بعد التقارب السعودي الإيراني، حسبما أفادت مصادر يمنية مسؤولة.

ويرى مسؤولون في الأمم المتحدة وخبراء في الشأن اليمني، أن اتفاق طهران والرياض اللتين تدعمان اطرافًا متنازعة في اليمن الغارق في الحرب، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، قد يدفع باتجاه حل سياسي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

كارثة حرب اليمن

وأدت الحرب في اليمن منذ 2014 إلى مقتل مئات الآلاف، بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وتقود السعودية منذ 2014 تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في حين تدعم إيران المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة في 2014.

وأحيا الإعلان الشهر الماضي عن اتفاق تقارب بين السعودية وإيران، أهم قوّتَين إقليميّتَين في الخليج هما على طرفَي نقيض في معظم ملفّات منطقة الشرق الأوسط، التفاؤل الذي بدأ العام الماضي بالتوصل إلى الهدنة.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية اتفاقا مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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