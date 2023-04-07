عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان وتعزيز القوات البرية على الحدود بعد الصواريخ (فيديو)

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وطن – شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارات على جنوب لبنان وغزة، متحدثا عن توجيه ضربات ضد مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها من القطاع ومن جنوب لبنان.

وأطلق جيش الاحتلال، عشرات الغارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما قصف ثلاثة أهداف في مدينة صور اللبنانية.

#عاجل: جيش الاحتــ. ـلال: ضربنا 3 أهداف في #لبنان و10 أهداف في قطاع #غزة ليست كلها لحماس بـ 50 طنا من المتفجرات pic.twitter.com/ar00IuFeSY — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 7, 2023

واستهدفت غارات إسرائيلية 11 هدفا في قطاع غزة، ادعى الاحتلال أنها ورشات لصنع أسلحة تابعة لحماس و”مراكز أبحاث وتطوير” في جباليا، وكذلك أنفاق قريبة من السياج الأمني المحيط بالقطاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة 🇵🇸 pic.twitter.com/mYQLhuc7jx — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) April 7, 2023

وقصفت قوات الاحتلال موقعاً للمقاومة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، في حين تصدت الدفاعات الجوية للمقاومة لطائرات الاحتلال بصواريخ أرض جو.

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كما استهدفت طائرات الاحتلال مواقع للمقاومة في مخيم البريج، فيما ردت المقاومة بقصف عسقلان بالصواريخ، بعد استهداف موقع للمقاومة شرق مدينة غزة بأكثر من 12 صاروخا.

قصف شديد جنوب غزة 🇵🇸 pic.twitter.com/py66eBKvKD — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) April 7, 2023

وأغارت طائرات الاحتلال، على مواقع للمقاومة في مدينة دير البلح، وجنوب مدينة غزة، وغرب مدينة خانيونس، وشنت قصفا على حي التفاح شرق مدينة غزة، واستهدفت أرضاً فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية.

لحظة قصف حي التفاح شرق مدينة غزة قبل قليل 🇵🇸 pic.twitter.com/t0lXIr5dpQ — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) April 7, 2023

المقاومة ترد

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.

عاجل | الفصائل الفلسطينية في غزة: إطلاق صاروخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال في سماء القطاع pic.twitter.com/vSHOqVnZ1x — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 6, 2023

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح الجمعة، رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات ناحال عوز وألوميم واسديروت وميفلاسيم، في غلاف غزة، رداً على غارات إسرائيلية.

تغطية صحفية: "الرشقة الصـــاروخية من غزة تجاه الأراضي المحتلة، قبل قليل". pic.twitter.com/OLbchuM05l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 7, 2023

وأصابت قذيفة صاروخية أطلِقت من قطاع غزة منزلا في بلدة سديروت، فجر اليوم، بشكل مباشر، دون معلومات عن إصابات.

مصادر عبرية: "أضرار في أحد المنازل بمستوطنة "سديروت" بعد سقوط شظايا أحد صــواريخ المقــاومة عليه". pic.twitter.com/OOUb5v0ER4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 7, 2023

بيان حماس بعد العدوان الإسرائيلي

بدورها، قالت حركة حماس إن العدوان على غزة والانتهاكات ضد القدس لن تحقق للاحتلال أمنا.

وحمّلت حماس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانها على قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة، وقالت إن استمرار العدوان على غزة وانتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن تحقق للاحتلال أمناً.

كما دعت الحركة الفلسطينيين والفصائل إلى الوحدة في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال، دفاعا عن القدس والأقصى.

جيش الاحتلال يعزز قواته البرية

يأتي هذا فيما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صباح الجمعة، أن جيش الاحتلال بدأ تعزيز قواته البرية النظامية حول قطاع غزة، وعلى الحدود الشمالية.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية، وذلك في أعقاب مداولات أمنية جرت خلال الليلة الفائتة.

تغطية صحفية: "القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ في سماء مستوطنة سديروت قبل قليل". pic.twitter.com/QTwfYgXXPQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 7, 2023

وطالب جيش الاحتلال، سكان مستوطنات غلاف غزة، بالبقاء قرب الملاجئ، والأماكن المحصنة، حتى إشعار آخر.

كما أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنها تعتزم إعادة الوضع في “غلاف غزة” إلى طبيعته، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال تعليمات لسكان “غلاف غزة” تطالبهم بالتزام منازلهم والبقاء قريبا من غرف آمنة.

فيما نقل إعلام عبري عن مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، قوله إنّه إذا توقف إطلاق القذائف الصاروخية، فإن إسرائيل أيضا أنهت الخطوة الحالية، حسبما نقلت عنه القناة 12 التلفزيونية.

انفجارات في لبنان

بالتزامن، دوت ثلاثة انفجارات على الأقل فجر الجمعة، في منطقة صور في الجنوب اللبناني، تزامناً مع إعلان جيش الاحتلال شنّ غارات في لبنان ردّاً على إطلاق وابل من الصواريخ أمس الخميس باتّجاه أراضيها.

وسقط صاروخ، على سطح منزل يعود لمزارعين قرب مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور والقريب من المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل.

وشهد أمس الخميس، إطلاق عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، وذلك عقب ليلتين من الاقتحامات الإسرائيلية للمصلى القبلي في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، حيث اعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.